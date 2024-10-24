脂本燒肉 | 員林燒肉推薦，雙人套餐1580元起，A5和牛霜降。

脂本燒肉ZHIBEN YKNK | 員林燒肉推薦，彰化員林越來越多美食餐廳，想吃質感燒肉不用再跑台中，在員林萬年路鄰近員林大道的脂本燒肉Google評論六千則高達5星，雙人套餐1580元起，想吃A5和牛這裡也吃的到，特別推薦少見的厚切版的蔥鹽口袋牛舌。

員林燒肉店推薦

脂本燒肉近員林演藝廳、彰南國民運動中心，附近路邊蠻好停車，脂本燒肉位在銀之家日間照顧中心獨棟大樓的一樓，遠遠就會被門口的日式庭院吸引，平日營業晚餐時段，六日則是營業午間跟晚餐時段，因為人氣高，建議用餐前先預約。

脂本燒肉 ZHIBEN YKNK 員林店

預約: inline.app

脂本燒肉用餐環境

燈光溫和氣氛好，用餐區都有隔板區隔，我覺得脂本燒肉很用心的點就是整家店沒有什麼濃厚的燒肉味道，且用餐環境寬敞，另外還有一處包廂，裡面有兩張桌子，需要提前預約，不多收費用。

用餐入座後開始為120分鐘，生菜跟湯是可以無限供應，用餐酌收10%服務費、當月壽星會贈送一份生日招待。無專人全程桌邊幫烤但特殊食材會另外有幫烤服務。

脂本燒肉菜單

雙人套餐到三人套餐，最好的肉品提供了日本A5和牛，但都還是依照自己的預算點選。

我是帶爸媽一起來吃日式燒肉，挑選的是「逸品安格斯比利」(三人套餐)3680。有日本A5和牛霜降。

首先服務人員幫我們倒上熱湯，老母雞與蔬果熬煮的雞湯特別暖胃且甘甜，連我爸媽都喝上了好幾碗，每人一份沾醬，左到右特調燒肉醬、檸檬汁、昆布鹽，可轉換不同風味。

三人套餐光是肉品就給了六種 ，還搭配了蔬菜盤跟泡菜，吃起來更均衡。

，還搭配了蔬菜盤跟泡菜，吃起來更均衡。 伊比利豚塊切、伊比利豬梅花、伊比利豬肋切、脂本主廚嚴選肉品、安格斯肩胛牛小排、日本A5和牛霜降。

副食： 日本特選越光米。(更換嚴選海鮮粥品+108、月見和牛飯+268、月見海鮮烏龍麵)

日本特選越光米。(更換嚴選海鮮粥品+108、月見和牛飯+268、月見海鮮烏龍麵) 飲料50元飲料任選，50元以上飲料補差價。

北海道極製手卷：親子鮮蝦、魚卵珠貝

結果我爸媽都挑了魚卵珠貝！現做的手卷就是要趁剛上桌時吃海苔的酥脆口感，鮮甜的海鮮搭配脆口的高麗菜絲，脆脆的口感真的很涮嘴。

月見和牛飯+268

加購升級月見和牛飯，上方的月見(蛋黃)是生食級蛋黃，和牛肉片給了好多，下方則是越光米飯，將蛋黃戳破留下來時的畫面真是讓人欲罷不能，這肉量快等於一盤肉片的量了。

可以用牛肉包著米飯一起吃，但我跟爸媽一起共享，就各自拿自己想吃的份量。

嚴選海鮮粥品+108

將越光米跟海鮮一起熬煮，湯底相當鮮甜，而且米粒煮至很化口，入口吃起來柔滑綿密，還吃的到肉末的口感，整碗真的很鮮口且香噴噴。

月見海鮮烏龍麵

這道是新品上市，烏龍麵相當彈牙，而且我覺得是特別挑選過品質好的烏龍麵，吃起來特別滑順Q彈，搭配生蛋黃一起入口的乳化感讓人滿足，還放上了大量干貝跟蛤蜊，海味也很足。

日本A5和牛霜降

這盤日本A5和牛霜降真是這次燒肉的重頭戲，和牛油花紋路太美了！幾乎是沒有人不愛日本和牛的嫩口跟高級油脂香氣吸引，入口帶有明顯的奶油香，肉質也很細嫩。

這盤嬌貴的A5和牛霜降，我們也特別小心翼翼燒烤著，大約6~7分熟，建議先吃和牛的原味，不沾任何調味料，入口肉質除了細嫩，還有很明顯的奶油油脂風味，接著我則是搭配蔥鹽醬一起入口，又是另一種不同口味。

美國安格斯醬漬小牛排

這份小牛排是切成條塊狀，嚼勁的肉感、軟嫩的肉質，吃起來還有香Q的口感，燒烤後越吃越香，滿嘴都是肉香氣，口感很棒，大小也很好入口，我個人很喜歡這道肉品，因為適口性剛好。

美國安格斯肩胛牛小排

肉質結實帶油筋且擁有極為豐富的油花，中間有一條稍微明顯的筋，這款肉品一直都是燒肉裡相當受歡迎的部位，燒烤後香氣十足，越咀嚼越鮮甜感，受嫩中帶點脆的口感。

上面的三種牛肉我們都很喜歡，而且肉質好，吃起來很細緻。

吃肉也要搭配蔬菜均衡一下，杏鮑菇、日本山藥、櫛瓜片。特別是這日本山藥燒烤後，脆口帶點山藥黏性，口感很特別。

伊比利豬梅花

優質的伊比利豬品質不輸於進口的高級牛肉，因為油花跟色澤的分布相當像牛肉，口感也特別鮮甜，烤後油脂帶著橡子果實風味迷人。

媲美牛肉的風味，油脂豐厚鮮甜，吃起來口感軟嫩，伊比利豬肉的風味連我爸媽都說好吃。

伊比利豬肋切

肋條切的比較厚點，再畫上幾道斜痕讓肉更容易燒烤均勻，取於伊比利豬最精華的部位，油脂比例高過於瘦肉又軟嫩，咀嚼起來口感比較扎實，嫩中帶著筋跟脆口感，吃起來有上癮的感覺。

燒烤好的肉片也可以包著生菜跟泡菜一起入口。

澳洲蔥鹽口袋牛舌(限量)

一般燒肉店的牛舌都是薄切，很少有這麼厚切上桌，而且牛舌本就是比較稀有的部位，建議喜歡吃牛舌脆脆口感的人可以點來吃看看，這款肉品需要烤功與耐心，可以請店員協助幫烤特殊食材。

服務人員建議可先吃五分熟後吃七分熟度，先將牛舌兩面烤至金黃，剪開後外焦裡嫩，但又有牛舌本身的脆口感，搭配蔥鹽醬很對味，後再將部分牛舌燒烤到七分熟，吃起來更脆口。

脂本極上海鮮盛和(四選二)：北海道生食級干貝、日本帆立貝、極鮮大草蝦、紋甲花枝。

我還是選了最受歡迎的組合北海道生食級干貝+極鮮大草蝦。

脂本燒肉也有貼心的剝蝦服務，都可以跟服務人員說，鮮甜的大草蝦，入口就是過癮！

這裡供應的北海道生食級干貝個頭不小，吃起來鮮味滿滿，對於我這愛吃海鮮的人真的太滿足了。

吃到後面真的相當飽足，沒想到甜點也沒再怕客人吃，直接給這麼大一碗。

日式手作雪花冰。芒果雪花冰搭配爆爆珠有趣的口感，芒果味道非常濃郁，吃完燒烤後來碗冰解熱氣。

阿里山天然愛玉。這愛玉是真的天然愛玉，每天人工手搓，搭配檸檬跟爆爆珠，滑順且爽口清香。

紅豆紫米粥(熱)。熱熱的紫米粥吃起來甜度剛剛好，暖胃暖心，且紅豆超綿密。

荔枝可爾必思氣泡飲+33。荔枝風味很濃郁，搭上起泡口感喝起來超爽快。

季節限定鮮榨果汁+58。這杯是奇異果+芭樂的豐厚組合，口感自然。

霍格華茲奶油啤酒+93。真實世界中的奶油啤酒是不含酒精的，奶油搭配軟性飲料，喝起來其實不膩喔。

享用了一頓燒肉大餐，不只是肉品品質好，連附餐跟甜點都很用心，服務也很親切，真的很適合聚餐一起吃燒肉凝聚感情。