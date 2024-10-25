吃心絕對 2024 年 9 月 18 日 在〈高雄美食 – 高麗園mini x 在高雄享受正宗韓式銅盤烤肉的最佳去處〉中留言功能已關閉

關於高麗園mini的兩三事

google高評價的高麗園銅盤烤肉來高雄了！銅盤烤肉真的是韓國美食的經典，已經有60年的歷史了，高麗園mini吃到飽有六款肉類可以選擇，將傳統銅盤烤肉與經典韓式料理的精華完美融合。無論是大人或小朋友，都能在這裡盡情享受正宗的韓式風味。

除了烤肉區的肉肉外，還有鍋物區、小菜區、韓式熟食區、飲料區。我覺得高麗園的肉不會太鹹，帶著水果的甜味與麻油的香氣，是韓國烤肉的傳統風味，味道不會太死鹹，很適合親子用餐。

高麗園mini短影片

🎵背景音樂 《Cupid》by FIFTY FIFTY 融合了K-pop、迪斯可流行、合成器流行和泡泡糖流行元素的歌曲 歌曲的旋律輕快，節奏每分鐘120拍 描述了一個年輕女孩的單戀和她陷入愛河的感覺 歌詞中表達了對愛情的純真和渴望 副歌部分特別抓耳

高麗園mini位置與環境



▲▼高麗園mini位於高雄SOGO百貨的B2樓，全新改裝的SOGO B2樓層，環境更為舒適了耶。

▲▼高麗園mini的用餐環境舒適且充滿韓國風情，店內燈光明亮，使用木質桌椅，整讓整環境更具自然感和舒適感，特別適合家庭聚餐和朋友聚會。



▲▼餐廳內部裝潢結合了現代與傳統韓國元素，營造出溫馨且具有異國風情的氛圍。

自助區



▲▼高麗園mini的自助區設計現代且整潔，提供多樣化的韓式美食選擇。

▲▼肉品區有多種醃製好的肉類，包括牛五花、牛肉、豬肉、雞肉和羊肉，讓顧客可以自行選擇並烤製。



▲蔬菜區提供新鮮的蔬菜，如生菜、青菜、金針菇、凍豆腐和蟹肉棒等，適合搭配烤肉一起享用。

▲▼韓式小菜區每天提供7-8種韓式小菜，如泡菜、涼拌青江菜、醋溜黑木耳、大醬豆乾、涼拌小黃瓜和豆芽菜等。



▲飲料區提供多種飲品選擇，還有水蜜桃風味冰淇淋，讓顧客在用餐時能夠隨時解渴。



▲▼高麗園mini的醬料區設計整潔且多樣化，提供了豐富的調味選擇，讓顧客可以根據個人口味自由搭配。

銅盤醬：經典的韓式烤肉醬，帶有濃郁的甜味和鹹味，適合搭配各種肉類。

辣銅盤醬：在銅盤醬的基礎上增加了辣味，適合喜歡辛辣口感的顧客。

水果醬油：這種醬油帶有淡淡的水果香氣，適合搭配豬五花等肉類，增添清新的風味。

韓式香鬆：這是一種乾燥的調味料，通常用來撒在米飯或蔬菜上，增加風味。

麻油：麻油帶有濃郁的香氣，適合搭配各種韓式料理。

拌飯醬：這是一種專門用來拌飯的醬料，帶有甜辣的風味，適合搭配石鍋拌飯。

高麗園mini菜單

關於銅盤烤肉



▲銅盤烤肉是一種獨特的韓式烤肉方式，銅盤中央隆起，適合放置肉類進行烤製。這樣的設計可以讓肉類均勻受熱，烤出來的肉質鮮嫩多汁。

銅盤周邊凹陷，這部分可以用來盛放蔬菜、金針菇等食材。烤肉時，肉汁會流入凹陷處，形成一圈香醇的高湯，讓蔬菜吸收肉汁的美味。



▲銅盤烤肉的肉類通常會先經過醃製，帶有水果的甜味和麻油的香氣。這樣的醃製方式讓肉質更加入味，不需要額外的調味料就能品嚐到濃郁的風味。



▲銅盤烤肉健康與美味兼具，因為銅盤烤肉的設計使得烤製過程中產生的油煙較少，讓用餐環境更加舒適。

高麗園mini餐點介紹

吃到飽有六款肉類可以選擇，高麗園的肉不會太鹹，帶著水果的甜味與麻油的香氣，是韓國烤肉的傳統風味，味道不會太死鹹，很適合親子用餐👨‍👩‍👧‍👦

六款韓式烤肉分別如下

🇰🇷嫩雞里肌

里肌肉質鮮嫩多汁，口感軟嫩，一般不含太多脂肪，烤成金黃色且微焦，肉部還保留濕潤口感，很適合搭配各種韓式小菜一起享用。

🇰🇷羊肉

獨特的羊肉風味，烤過後香氣四溢。

🇰🇷豬五花

豬五花感覺只用水果醬油漬過，而豬肉本身就有香氣跟甜度，直接吃就很好吃，也可以搭配多樣的沾醬享用。

🇰🇷豬肉

肉質較為瘦嫩，口感柔和醬汁味道比較重。

🇰🇷牛五花

肥瘦均勻口感柔嫩，燒烤後香氣迸發。

🇰🇷牛沙朗

這部位口感比較有嚼勁，但也保有相當的嫩度，適合喜歡口感紥實的食客。



▲▼▲美味燒肉吃多了，也可以搭配生菜、泡菜與菜醬享用，更是一秒人間天堂呀！맛있어요

熟食🍲 人蔘雞粥



▲人蔘雞粥是一道傳統的韓式養生料理，湯頭清甜，帶有濃郁的人蔘香氣，雞肉鮮嫩可口，糯米吸收了湯汁的精華，口感軟糯，人蔘雞粥不僅美味，還具有滋補身體的功效，非常適合在寒冷的季節享用。

熟食🥟 韓式水餃



▲韓式水餃的餡料經過精心調味，帶有濃郁的泡菜香氣和豬肉的鮮美，非常適合搭配韓式醬料一起享用。

熟食🍛 咖哩



▲咖哩是一道風靡全球的料理，高麗園mini的咖哩味道不會太強烈，帶著淡淡的蔬果甜味，小孩子吃飯的好朋友。

熟食🌶️ 辣炒年糕



▲▼辣炒年糕（떡볶이）是一道非常受歡迎的韓國街頭小吃，紅通通的韓式辣醬內，有年糕、蛋跟韓國魚板。這道料理的年糕Q彈有嚼勁，辣醬帶有甜辣的風味，魚餅和小鳥蛋增加了豐富的口感，辣的過癮又好吃。

單點 ✅ 部隊鍋拉麵 💰99

單點 ✅ 炸醬麵 💰99

單點 ✅ 起司烘蛋 💰99



▲濃郁的起司與滑嫩雞蛋的完美結合！

單點 ✅ 豬肉嗎啡石鍋拌飯 💰99



▲▼熱石鍋把底部的白飯做成了誘人的鍋巴，米飯也吸收了醬汁的鹹甜美滋味，好吃的會上癮呢！

單點 ✅ 辣蛤蠣豆腐煲 💰99



▲▼這道菜絕對是海鮮控和重口味愛好者的首選！新鮮飽滿的蛤蠣遇上嫩滑豆腐，在滾燙的湯汁中翻滾，每一口都充滿了大海的鮮甜和辣椒的辛辣。

單點 ✅ 海鮮煎餅 💰99

單點 ✅ 辣燜魚 💰159



▲▼這道菜的辣度更高，喜歡挑戰味蕾的朋友千萬不要錯過！魚肉鮮嫩多汁，搭配濃郁的醬汁，入味十足，魚肉肉質細緻，每一口都讓人回味無窮。

單點 ✅ 韓式炸雞 💰159



▲▼因為有小孩子同行，所以醬汁與肉分開，炸雞很新鮮，咬下去是滿滿的雞肉，皮很酥脆，但不礙口。搭配香甜微辣的韓式醬汁，呈現甜中帶辣的層次感，讓整個炸雞更具風味。

單點 ✅ 起司辣雞 💰199

高麗園mini消費方式

✅ 成人 💰458

✅ 孩童 💰199 (110~130cm)

✅ 孩童 💰99 (80~109cm)

高麗園mini營業資訊