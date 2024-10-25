這次來到宜蘭的礁溪，特別為了傳說中的「李傳仁 手工現點現作麻糬」駐足停留。每次經過這裡都聽說他們家的麻糬非常有特色，這次一試，果然不負期待，尤其是他們的榴槤大福，真的是榴槤控的福音！

李傳仁 手工現點現作麻糬｜交通位置

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號

電話：039284909

時間：09:00–20:00

官網：Facebook｜Instagram

「李傳仁 手工現點現作麻糬」主打現點現做的手工麻糬，每一口都能品嘗到軟Q的口感和低糖無負擔的餡料。

現場還能看到師傅從頭開始製作麻糬的過程，透明櫥窗展示讓等待的時間也變得有趣。

最特別的是這裡提供多達11種口味的麻糬，除了常見的花生、芝麻口味外，還有海苔肉鬆等鹹口味

當季的芒果、榴槤大福更是人氣商品，尤其是榴槤控一定不能錯過！

麻糬每盒10入180元，單顆20元，口味多元又精緻。

除了麻糬，這裡還販賣大福、生乳捲和各式糕餅，全部都是現點現做。

大福的部分則是以當季水果為主

不僅如此，店內還有許多在地特色的零食、餅乾可以選購

適逢中秋節前夕，店裡更推出了月餅禮盒，外型精緻，讓人心動不已。

榴槤大福＆芒果大福

芒果、榴槤大福等，新鮮果肉配上軟Q外皮，口感特別好，尤其冷凍後稍微解凍再吃，宛如吃冰淇淋般的絕妙口感！

買了一個保冷袋帶回家，還特地分享給朋友們，這味道真的讓人愛不釋手。

李傳仁手工現點現作麻糬

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號

電話：039284909

時間：09:00–20:00

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