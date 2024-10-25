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榴槤控快衝！宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖，夏季限定芒果、榴槤大福大推。

mika 人氣：4
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mika

發表篇數：618篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：

李傳仁手工麻糬
phone-03-9284909
place宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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榴槤控快衝！宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖，夏季限定芒果、榴槤大福大推。

這次來到宜蘭的礁溪，特別為了傳說中的「李傳仁 手工現點現作麻糬」駐足停留。每次經過這裡都聽說他們家的麻糬非常有特色，這次一試，果然不負期待，尤其是他們的榴槤大福，真的是榴槤控的福音！

榴槤控快衝！宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖，夏季限定芒果、榴槤大福大推。

李傳仁 手工現點現作麻糬｜交通位置

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號
電話：039284909
時間：09:00–20:00
官網：FacebookInstagram

 

「李傳仁 手工現點現作麻糬」主打現點現做的手工麻糬，每一口都能品嘗到軟Q的口感和低糖無負擔的餡料。

榴槤控快衝！宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖，夏季限定芒果、榴槤大福大推。

現場還能看到師傅從頭開始製作麻糬的過程，透明櫥窗展示讓等待的時間也變得有趣。

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最特別的是這裡提供多達11種口味的麻糬，除了常見的花生、芝麻口味外，還有海苔肉鬆等鹹口味

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當季的芒果、榴槤大福更是人氣商品，尤其是榴槤控一定不能錯過！

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麻糬每盒10入180元，單顆20元，口味多元又精緻。

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除了麻糬，這裡還販賣大福、生乳捲和各式糕餅，全部都是現點現做。

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大福的部分則是以當季水果為主

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不僅如此，店內還有許多在地特色的零食、餅乾可以選購榴槤控快衝！宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖，夏季限定芒果、榴槤大福大推。

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適逢中秋節前夕，店裡更推出了月餅禮盒，外型精緻，讓人心動不已。

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榴槤大福＆芒果大福

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芒果、榴槤大福等，新鮮果肉配上軟Q外皮，口感特別好，尤其冷凍後稍微解凍再吃，宛如吃冰淇淋般的絕妙口感！

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買了一個保冷袋帶回家，還特地分享給朋友們，這味道真的讓人愛不釋手。

榴槤控快衝！宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖，夏季限定芒果、榴槤大福大推。

李傳仁手工現點現作麻糬

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號
電話：039284909
時間：09:00–20:00
官網：FacebookInstagram

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