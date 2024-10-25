礁溪巷弄中的隱藏甜點店「慕嶼商行」，主打焦糖布丁專門店，店內精緻小巧，販售4種獨特口味的焦糖布丁和咖啡飲料。布丁小巧可愛，偏日式風格，整體空間充滿日式文青氛圍。如果你來到礁溪，一定要來試試這家店！

慕嶼商行 焦糖布丁專門店｜交通位置

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段117-1號

時間：12:00–18:00｜每週二三公休

官網：Instagram ｜ Facebook

你可以從奕順軒礁溪店旁的小巷走進來，也可以從中山路二段的小巷進入。跟著「湯圍溝悠遊小徑」的指示走，很容易找到。

附近標誌性地點是台電礁溪服務所，旁邊的小徑直走便可抵達。

彩色塑膠椅子帶有一種台式復古風，搭配公車站牌造型的LOGO，彷彿營造了一種等公車的氛圍。

先在吧台點餐，才能內用，非常特別。

這裡的裝潢簡約時尚，座位不多，大約只能容納10人左右。

慕嶼商行 焦糖布丁專門店｜MENU

他們販售的布丁共有四種口味，價格大約在90~140元之間。內用的布丁會有精緻擺盤，而外帶則可以事先電話預訂。

建議到店內享用，因為擺盤真的很漂亮且可愛。

日出抹茶山

抹茶布丁像一座小山，上面有鮮奶油、蜜紅豆，旁邊搭配炙燒白玉，最後淋上黑糖醬，整個造型和味道都充滿驚喜。

布丁口感滑嫩，帶有清爽茶香，炙燒白玉的口感更是完美。

伯爵紅茶與金棗西西里

飲料也不容錯過，伯爵紅茶香氣濃郁，金棗西西里則融合了宜蘭當地的特色水果，喝起來特別清新解渴，份量也很大。

慕嶼商行 焦糖布丁專門店

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段117-1號

時間：12:00–18:00｜每週二三公休

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