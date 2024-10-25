桃園蘆竹美食「南崁生炒羊肉」，位於J-MART佳瑪南崁店正對面，原本開在南崁路南欣藥局的騎樓下。南崁生炒羊肉主打生炒羊肉，營業時間從傍晚5點至凌晨3點，是南崁人宵夜排隊的熱門選擇！販售生炒羊肉、麻油炒羊肉、羊肉炒麵、羊肉燴飯和藥膳羊肉湯，光這五道料理就足以讓饕客們一試成主顧！

南崁生炒羊肉怎麼去？

南崁生炒羊肉位於中正路和南山路一段的路口，就在J-MART佳瑪南崁店對面。如果開車或騎車來，可以停在J-MART佳瑪的停車場，步行過來很方便。南崁生炒羊肉生意非常好，經常大排長龍，客人一組接著一組來，還有不少人在等外帶！

南崁生炒羊肉活動資訊

南崁生炒羊肉目前推出暖心回饋活動，凡點炒麵或燴飯，每點兩份就能加購10元羊肉湯(550cc)一份！

打卡並留下五星好評，加上照片，還能獲贈小碗羊肉湯一份，每日限量，千萬別錯過！

南崁生炒羊肉用餐環境

南崁生炒羊肉有內用座位，還提供冷氣，約有五桌，可以容納大約20人。店家的翻桌率相當快，所以不用等太久就能入座！

南崁生炒羊肉菜單

南崁生炒羊肉販售的品項相當簡單，主要有生炒羊肉、麻油炒羊肉、羊肉炒麵、羊肉燴飯和藥膳羊肉湯，光是這五道菜，老闆們就忙得不可開交了！

南崁生炒羊肉自助區

自助區可以自行裝豆乳醬。

南崁生炒羊肉廚房空間

南崁生炒羊肉的半開放式廚房，讓人能直接看到料理過程，櫥窗裡擺滿了羊肉，一看就讓人食指大動！

看著師傅大火快炒，香味撲鼻而來，我的口水都快流下來了…

餐點

我們當天在南崁生炒羊肉點了店內的五道招牌菜，分別是生炒羊肉、麻油炒羊肉、羊肉炒麵、羊肉燴飯和藥膳羊肉湯，真的是點好點滿！

生炒羊肉

生炒羊肉端上桌時，羊肉的份量真的不少！還搭配青菜，沙茶包裹著羊肉，每一口都讓人垂涎欲滴。羊肉炒得香嫩可口，店裡還賣白飯，搭配著吃會讓人不自覺把白飯吃光！

麻油炒羊肉

麻油和薑絲的香氣與羊肉十分搭配，麻油的味道更是濃郁。雖然有很多薑絲，但並不會有辛辣感，反而清脆可口，搭配滑嫩的羊肉，真的是絕配！

羊肉炒麵

看著師傅翻炒羊肉炒麵時，我的胃口瞬間大開。炒麵的味道相當入味，沙茶醬的香氣特別濃郁。羊肉的份量也不少，吃起來嫩滑，幾乎沒有羊膻味。

羊肉燴飯

這碗羊肉燴飯一上桌就香氣撲鼻，帶點勾芡，米飯吸收了滿滿的醬汁，吃起來鹹香夠味！

藥膳羊肉湯

我們點了羊肉炒麵和羊肉燴飯，還能用十元銅板價加購羊肉湯，真的超划算！

藥膳羊肉湯的當歸湯底加入了枸杞，香氣濃郁且順口，還能吃到大片的羊肉。

那天運氣真好，還有每日限量的打卡五星好評免費贈送小碗羊肉湯！

我覺得沾上豆乳醬會有不同的風味層次，推薦你們可以試試看！

桃園美食懶人包推薦

關於吃貨熊貓