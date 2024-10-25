一陣子沒吃米干，突然又好想吃

雖然臘戌（讀做需 ㄒㄩ）米干路邊不太好停車

但幸好附近就有收費停車場，停好走來也很快

▲忠貞三公有收費停車場，周邊遍布知名米干店

▲臘戌米干在龍江路293號

根據google地圖顯示，距離忠貞三公有停車場240公尺，步行約三分鐘

▲櫃台有菜單，離開前也是在此結帳

▲用餐環境看起來蠻明亮的，桌上調味料及用品擺放的很整齊

▲小菜自行夾取

▲免費供應泡菜，請適量取用

▲這個好像是蒜蓉辣椒，味道很香，但應該也真的挺辣哈哈哈

▲泡菜脆口，好吃

▲菜單

稀豆粉六、日才供應，原本想點來吃看看

▲每次都一定要點豌豆粉，總覺得來米干店沒點豌豆粉渾身不自在

但是也有人覺得豌豆粉吃起來沒味道，但我蠻喜歡這種口感跟調味

很開胃、很清爽，有花生、芝麻及香菜提味，醬汁味道充滿層次感

▲招牌燜雞米干，湯頭好香好濃郁

雖然湯看起來有點油，但實際喝起來又好像沒想像中的那麼油

▲雞肉很入味

▲綜合米線

米干分量點小碗就很夠吃，再加點其他像是豌豆粉那些就真的可以吃好飽好飽

▲豬肉、豬肝口感都相當軟嫩

旁邊那顆是半熟蛋，要吃全熟記得跟老闆講一下喔！

▲湯頭鹹度剛好，喝起來有股濃醇感

對我們來說臘戌米干整體味道都蠻好的，有喜歡！

【臘戌米干】

地址：桃園市八德區龍江路293號

電話：03-3732497

營業時間：08:00-14:00、17:00-19:00

星期一公休

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