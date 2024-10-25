一陣子沒吃米干，突然又好想吃
雖然臘戌（讀做需 ㄒㄩ）米干路邊不太好停車
但幸好附近就有收費停車場，停好走來也很快
▲忠貞三公有收費停車場，周邊遍布知名米干店
▲臘戌米干在龍江路293號
根據google地圖顯示，距離忠貞三公有停車場240公尺，步行約三分鐘
▲櫃台有菜單，離開前也是在此結帳
▲用餐環境看起來蠻明亮的，桌上調味料及用品擺放的很整齊
▲小菜自行夾取
▲免費供應泡菜，請適量取用
▲這個好像是蒜蓉辣椒，味道很香，但應該也真的挺辣哈哈哈
▲泡菜脆口，好吃
▲菜單
稀豆粉六、日才供應，原本想點來吃看看
▲每次都一定要點豌豆粉，總覺得來米干店沒點豌豆粉渾身不自在
但是也有人覺得豌豆粉吃起來沒味道，但我蠻喜歡這種口感跟調味
很開胃、很清爽，有花生、芝麻及香菜提味，醬汁味道充滿層次感
▲招牌燜雞米干，湯頭好香好濃郁
雖然湯看起來有點油，但實際喝起來又好像沒想像中的那麼油
▲雞肉很入味
▲綜合米線
米干分量點小碗就很夠吃，再加點其他像是豌豆粉那些就真的可以吃好飽好飽
▲豬肉、豬肝口感都相當軟嫩
旁邊那顆是半熟蛋，要吃全熟記得跟老闆講一下喔！
▲湯頭鹹度剛好，喝起來有股濃醇感
對我們來說臘戌米干整體味道都蠻好的，有喜歡！
【臘戌米干】
地址：桃園市八德區龍江路293號
電話：03-3732497
營業時間：08:00-14:00、17:00-19:00
星期一公休