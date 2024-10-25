為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【桃園市八德區】臘戌米干｜湯頭濃郁香醇｜近忠貞三公有收費停車場

【桃園市八德區】臘戌米干｜湯頭濃郁香醇｜近忠貞三公有收費停車場

珍妮佛的花草呢喃 人氣：30
share
窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1664篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

臘戌米干
phone03-3732497
place桃園市八德區龍江路293號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
share place
寫文章

28.jpg

一陣子沒吃米干，突然又好想吃

雖然臘戌（讀做需 ㄒㄩ）米干路邊不太好停車

但幸好附近就有收費停車場，停好走來也很快

 

1.jpg

▲忠貞三公有收費停車場，周邊遍布知名米干店

 

2.jpg

3.jpg

4.jpg

▲臘戌米干在龍江路293號

根據google地圖顯示，距離忠貞三公有停車場240公尺，步行約三分鐘

 

5.jpg

▲櫃台有菜單，離開前也是在此結帳

 

6.jpg

7.jpg

▲用餐環境看起來蠻明亮的，桌上調味料及用品擺放的很整齊

 

8.jpg

▲小菜自行夾取

 

9.jpg

10.jpg

11.jpg

▲免費供應泡菜，請適量取用

 

12.jpg

13.jpg

14.jpg

▲這個好像是蒜蓉辣椒，味道很香，但應該也真的挺辣哈哈哈

 

15.jpg

▲泡菜脆口，好吃

 

16.jpg

▲菜單

稀豆粉六、日才供應，原本想點來吃看看

 

17.jpg

▲每次都一定要點豌豆粉，總覺得來米干店沒點豌豆粉渾身不自在

但是也有人覺得豌豆粉吃起來沒味道，但我蠻喜歡這種口感跟調味

很開胃、很清爽，有花生、芝麻及香菜提味，醬汁味道充滿層次感

 

19.jpg

21.jpg

 

23.jpg

▲招牌燜雞米干，湯頭好香好濃郁

雖然湯看起來有點油，但實際喝起來又好像沒想像中的那麼油

 

24.jpg

▲雞肉很入味

 

25.jpg

28.jpg

▲綜合米線

米干分量點小碗就很夠吃，再加點其他像是豌豆粉那些就真的可以吃好飽好飽

 

30.jpg

▲豬肉、豬肝口感都相當軟嫩

旁邊那顆是半熟蛋，要吃全熟記得跟老闆講一下喔！

 

32.jpg

33.jpg

▲湯頭鹹度剛好，喝起來有股濃醇感

對我們來說臘戌米干整體味道都蠻好的，有喜歡！

 

【臘戌米干】

地址：桃園市八德區龍江路293號

電話：03-3732497

營業時間：08:00-14:00、17:00-19:00

星期一公休

FB

✿點此瀏覽更多桃園地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

創作者介紹
創作者 珍妮佛 的頭像
珍妮佛

❤珍妮佛的花草呢喃❤




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【屏東縣潮州鎮】牛肉亮｜可免費續湯｜潮州知名

【苗栗縣通霄鎮】正味麵店｜客家口味油蔥麵｜價

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up