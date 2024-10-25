【新竹食記】翟九(新竹創始店)

翟九在新竹和竹北有多間分店，這次吃的是位在新竹巨城附近的創始店，店內重新裝潢後變得超美，牆上掛了許多的墨寶，不說還真的看不出是麵店，店內必吃的是招牌肉燥乾拌麵，肉燥超級香麵條Q彈帶勁，水餃和牛肉麵也頗有水準，這間是長輩一定會喜歡的麵店！

開車前往可停巨城停車場或對面的民權停車場。

▲餐廳有明顯的紅底白字招牌，門口保留了三角形的小空間做園藝造景，大片落地窗可以看到內部的墨寶。

▲門口的墨寶為波羅蜜心經，字體真的很美！

▲店內用餐空間寬闊乾淨，牆上的書法讓整個典雅氛圍提升不少。

▲店內有雙人、四人和八人用餐座位。

▲醬料台有多種醬料、酸菜可自行取用，後方為廚房空間。

▲醬料檯旁邊有冰溫熱開飲機。

▲翟九菜單：有乾麵類、手包餃子、湯品、湯麵、炒菜、現切滷味、涼拌小菜、米飯、甜品和飲料。

▲玉米筍 40元、滷蛋 20元、豆乾 30元、海帶20元：滷味整體表現算普通，沒有感受到滷汁的香氣和特別之處。

▲皮蛋豆腐 45元：有一整顆皮蛋和半顆豆腐，上面放了柴魚，須自行淋上醬油膏搭配。

▲檸檬茶 40元：喝起來是外面市售的某品牌，加了少許冰塊非常解渴。

▲招牌肉燥乾拌麵(手做粗麵) 100元：雖然一碗麵100元又看似普通的拌麵有點小貴，但吃過後真的有讓人驚艷，肉燥使用屏東黑豬肉製作，加入獨家秘方香氣十足，搭配爽口的蔥段和彈牙的手工麵，味道和口感都昇華到另一層檔次，真的超好吃！

▲紅燒腱心麵(手工細麵) 190元：牛肉麵內有五片牛腱心肉，使用蔥花和青菜做搭配，湯頭使用牛骨長時間熬煮而成，口感溫和沒有嗆辣感。

▲麵條我選的是細麵，一樣保有手工麵條的彈牙口感，吸附了湯頭精華吃起來很夠味。

▲牛腱心是帶有嫩筋的，吃起來有豐富的膠質口感，牛肉入味，但跟癮自在的牛腱心比起來肉質較沒這麼細嫩。

▲蔥肉餃子 9元/顆：水餃外皮厚實份量頗大顆，店家堅持使用21度的水和麵粉擀成的餃子皮，吃起來嚼勁十足。

▲內餡使用高品質的黑豬後腿絞肉，並加入宜蘭蔥和高山高麗菜，有滿滿的肉汁和蔬菜鮮甜感，即使不沾醬也很夠味。

雞蛋糕短評：用餐空間有許多墨寶可欣賞，很有高級餐廳的氛圍完全感覺不出是麵店小吃店，水餃厚實內餡豐滿，肉燥乾麵醬汁超香，牛肉麵肉質普通，湯頭還不錯，是間cp值很高麵店。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【翟九新竹創始店美食資訊】

地址：新竹市東區民權路217號

電話：035337759

官網：facebook

營業時間：11:00–20:30

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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