桃園復興路新開這間蔥抓餅好特別！本來是在銘傳大學裡面！現在遷移到車站商圈，跳脫對蔥抓餅既定印象，蔥洛蔥抓餅除了環境乾淨衛生，吃個蔥抓餅搞得像三明治一樣層層疊，剛開幕現在還有買二送一活動，老闆超好聊天，還介紹桃園振聲學生專屬的飲料「雪中紅」？飲料名超復古還以為老闆在開玩笑，隱藏版雪中紅沒在菜單上，點蔥抓餅+15元就能喝到～

蔥洛蔥抓餅 在哪？

蔥洛蔥抓餅位在熱鬧桃園車站商圈！在車水馬龍的復興路上，前方門口是客運站牌，離桃園車站步行不到3分鐘，搭乘大眾交通很方便，附近有多間汽機車收費停車場，停車不是問題～

營業地址：桃園市桃園區復興路146號

聯絡電話：(03) 3310146

營業時間：13:00~22:00

公休：每週一

蔥洛蔥抓餅在復興路靠近中正路口！鄰近統領百貨與ATT筷時尚，位置很好找，看到黃色招牌LOGO有點像八卦碗這間就是～

剛開幕一個月左右！門口有掛活動布條，參加活動可享買二送一！

蔥洛蔥抓餅老闆真的是一對寶！超有幽默感！對每個客人也很有禮貌，製作流程看得到，兩位老闆本身是餐飲科系畢業有相關執照，對環境衛生、餐點品質有一定要求～

蔥洛蔥抓餅 菜單

台灣小吃蔥抓餅不是只是一片餅！除了原味蔥抓餅還有多種配料組合，老闆把薯餅、辣雞鐵板麵、厚切牛、無骨雞排、照燒雞腿、熱狗…通通包進蔥抓餅，覺得配料不夠多，也能加購繼續層層疊～

升級套餐+15元有一整杯660cc飲料，傳說中的雪中紅沒在菜單裡，要另外和老闆說飲料要改成雪中紅，換飲料不用加價～

官方Line@ 抽獎！

記得加入官方Line:@892yrfir，每星期一都有抽獎活動喔～

電子支付真的很方便，取代傳統現金與信用卡，出門會忘記帶錢包，但絕不會忘記帶手機啦～

手工蔥抓餅

手工蔥抓餅每個麵團都不太規則，用中筋麵粉、水、蔥花與鹽揉合成麵糰，麵糰桿平後層層捲疊，就是為了讓蔥抓餅增加層次感～

放到壓平機壓成大圓片狀！就能下鍋開煎啦～

外面很多蔥抓餅都是用油煎炸！這煎台只是上一層薄薄的油，老闆說蔥抓餅煎夠久就會酥，不需添加過多油脂，蔥抓餅煎到赤赤金黃，側面微微膨起來就可以進行下個動作！

蔥抓餅與蔥油餅貌似同一家人！其實吃起來完全不一樣！兩面煎到金黃色還不用急著出鍋，用鍋鏟與夾子，出力拍鬆餅皮，現場不時聽到鏗鏗鏘鏘金屬聲，三、兩下就看到蔥抓餅層次分明，還有淡淡煎餅香～

我個人一定要加蛋，蔥抓餅就是要加蛋、加醬吃才爽～

剛起鍋蔥抓餅外皮金黃酥脆！裡面多層次帶柔軟口感，原味愈嚼愈香，怎麼吃都不會膩～

雖然是蔥抓餅專賣店！但你會看到老闆很忙，一下炸薯餅炸卡拉雞，一下又炒麵煎豬排～

這個卡拉雞蔥抓餅蛋好澎湃！卡拉雞好大一片！蔥抓餅都包不起來，這一個90元和便當差不多價格，點一個直接當正餐吃～

蔥抓餅、泡菜、起司三鐵組合！很適合喜歡韓式口味的朋友，韓式泡菜真的下重本給好多～

韓式泡菜加起司！還要加中辣以上吃才過癮，就像吃辛拉麵一樣爽～

振聲人口中「雪中紅」

經過老闆介紹才知道！原來桃園振聲人有專屬飲料？回家問一下就讀振聲的郭小弟，才知道振聲人有自創「雪中紅」飲料，就是把雪碧加上檸檬紅茶(紅茶)，喝的到雪碧氣泡感加上紅茶香，有氣泡飲的影子耶～

加15元就能喝到660cc飲料很划算！外面隨便一杯也要30元起上，這杯只要15元銅板價～

剛出爐蔥抓餅還熱呼呼！這不是常見的白色紙袋，用一般紙袋過一下子就會濕噠噠，特別選用防油蠟襯紙袋，就不用擔心袋子濕到破掉～

這畫面會不會太有趣！蔥抓餅不像蔥抓餅！這比較像蔥抓餅三明治啦～

泡菜起司 蔥抓餅加蛋

蔥抓餅就是要趁熱吃！一口咬下去味覺好豐富！吃得到蔥抓餅酥脆鬆香感，結合泡菜特有酸辣感，與濃郁起司奶香，整個搭配起來味道獨特，還能解掉蔥抓餅油膩感，吃第一口就覺得開胃了～

平常有吃辣的朋友，可以請老闆升級辣度！這口味就是要辣才爽～

點泡菜起司一定要趁熱或立刻吃！泡菜有一定水份，融化起司也要趁熱才香濃，為了保持酥脆度，建議要馬上吃，如果是點外送建議點別的口味～

卡拉雞 蔥抓餅加蛋

老闆推薦的超人氣！一看就知道是學生最愛！我把它對切放一起好浮誇，有點像厚切豬排三明治，拿在手上很有份量，這搭配組合真的有香，整個嘴巴都是炸雞香與餅香，這不是下午茶點心，是我的正餐啦～

厚切牛 蔥抓餅加蛋

這道跳脫傳統蔥抓餅吃法！直接來個中西合併！除了特製醬料還擠上黃芥末醬，每一口都好像在吃漢堡，吃漢堡麵包怕太乾，用蔥抓餅包起來吃，除了口感更酥吃起來也更香，整體風味很豐富～

＊這間蔥抓餅挺有魅力！想咀嚼麵香就點原味，想吃飽就點卡拉雞蔥抓餅加蛋，加15元有一整杯660cc飲料，來試看看振聲人專屬飲料雪中紅，名字有夠復古的～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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