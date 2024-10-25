南投 西巒大山 被網友號稱為百岳的單攻聖品，由管制柵欄入口出發至登頂來回約15K，總爬升超過1700公尺，一般正常腳程要抓大概10~13H，腳程快一點大概7~8小時內就能完成。雖說 西巒大山 展望點不多，但沿途走在針葉林與闊葉林中也算涼爽。加上 西巒大山 地形多變，各種倒木、樹根、碎石、岩壁、拉繩讓你一次滿足，很適合喜歡挑戰單攻百岳的來這裡練練腳。此行程地形稍較有點難度，要前往挑戰請自行衡量狀況喔~

南投美食、景點好吃好玩推薦

➤南投美食推薦

➤南投旅遊景點

➤玉山主峰單攻

➤百岳、小百岳、登山步道全攻略

西巒大山如何前往?

>>google導航路線參考

我們這次是自行開車由台中出發，上國道一路開往南投水里，google導航到西巒大山登山口會有2條路線，一個通往吊橋但都是雜草叢生的部落道路，推薦走另一個台21線，google導航南投縣水里鄉新山村辦公處，這裡轉新倫路，一條路抵達管制柵欄處。

影片參考: 西巒大山 開車 人倫林道 路況 (上山)

人倫林道17K管制柵欄

凌晨2點台中出發差不多4點半抵達管制柵欄處，柵欄處開放車輛通行時間為早上8:00~12:00以及下午13:00~17:00，但人可從旁邊通過，可將車停放在柵欄門外路旁，目測約可停4~5台車，要迴轉有點困難度，盡早抓時間提早前往。

西巒大山體能要求、裝備清單

單攻西巒大山 的強度大概跟松鶴上八仙山、合歡北西單攻差不多，不確定自己的體能狀況可以先去練練，再來就是這邊的地形相當陡峭有難度，需要手腳並用，尤其下山比上山更難，建議有經驗的隊友結伴同行。

單攻的話就以輕量化為主，水跟行動糧還是要帶夠，有許多攀爬地形，手套跟登山杖能帶著是最好，頭燈最少要一個，能多帶一個備用會比較保險。再來最最最重要的還是離線地圖要會用，深山裡沒訊號還有各種突發狀況真的很難預測。以下分享我這次攜帶的裝備清單~

西巒大山登山口

我們約04:50整裝完畢出發，由管制柵欄走到登山口約1.2K距離，抵達黃色柵欄這邊開始起登。

前段都是微緩坡土徑，還算好走，這裡每0.5K都有一個指示牌好辨認方位，有些地方手機還有收到的訊號還不錯。

地形起伏偏濕滑，還要翻越倒木地形，也是頗有挑戰性。

1.5K處指標

約5點半開始天亮了，收起頭燈稍微補給一下，整裝再出發。

過1.5K開始有微陡上的地形，這些都只是熱身前菜。

感受沿途的林相變化，由闊葉林慢慢轉變為針葉林，畢竟陽光照不太進來，還是偏潮濕的~

西巒大山展望點

過2.5K來到了展望點，南投的山脈就是這麼美阿~看到了今天的藍天白雲也對今日的大景多了幾分期待。

展望點雖不多，沿途的林相跟多樣化路線也是相當好拍。

滿地松針落葉踩起來相當柔軟，怕踩到坑洞腳陷下去，可以用登山杖做輔助。

3.8K處廢棄寮望台

3.8K廢棄寮望台，這邊有一小塊腹地可以休息吃東西，大家決定在這休一會，而且手機還有一點訊號還不錯。

過寮望台後就是盤根錯節的樹根路，這就看個人找踩點的能力，盡量不要踩樹根，真的很容易滑倒或拐到腳。

看到陡峭的岩壁，真正硬的才要開始，埋頭苦幹一路陡上。

青苔倒木還有碎石地形，在陡峭的路徑上增加不少難度阿~

垂直峭壁攀升

來到大魔王關卡，接近90度的拉繩攀爬岩壁，踩點很小又滑，每一步都要很小心，安全第一。

終於有平緩小路可以喘口氣，在登頂前還有最後一段大爬升，離三角點不遠了~

探出林道來到一塊小腹點，再往前一點就抵達西巒大山三角點

抵達廢棄工作站

西巒大山 山頂的工作站為舊時代遺跡，也成了此地必訪的打卡地標。

西巒大山三角點

久違迎來我的第12座百岳， 西巒大山 三角點，海拔3081公尺。真的陡到膝軟阿~

登頂時間09:00，花費了4個小時真的不容易，比八仙山要來的困難一些，建議要來的朋友還是要訓練一下。

這次穿的是FLIPPOS機能上衣，義大利進口頂級布料摸起來是麂皮質感，衣服很輕量化穿起來超級舒服，流汗衣服不黏身，吸濕排汗的速度很快，乾的速度也很快。重點衣服布料的彈性最讓我驚艷，爬山途中好幾次勾到樹枝竹子，衣服都沒事。我挑了一件深綠色，爬山怎穿都很百搭，大推一個。

>>FLIPPOS官網連結

這天相當幸運在山頂包場了半小時，拍照、補給、還玩了一下空拍機，看到會有午後雷陣雨的預報，我們也抓緊時間下山，休到09:30準備原路折返回登山口。

返回登山口

原來真正難的是下山的路程，濕滑陡峭山壁真的很危險，沒踩好真的就連人都滾下去。剛下山那幾K最讓人心累，到後面的平緩土徑才又好走一點。

一早起登天黑沒看到的景象，現在終於能大飽眼福。

下山花費3小時回到管制柵欄，這時候約中午12:30，比我們預計的還要早登出，下山吃飯剛剛好。

西巒大山單攻 ，上山4H，山頂休息30分，下山3H，大約7.5H完成，來回總爬升將近要1800M，真的還滿累的。

下山回到南投水里找到這間下午還有營業的野味王，吃個羊肉火鍋補補身，皮Q肉紮實還不錯吃，老闆為人也很親切。

食記介紹>>【南投美食】野味王｜水里古早味羊肉爐，清爽湯頭皮Q肉嫩。山產野味合菜。聚餐推薦

登山步道資訊

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧