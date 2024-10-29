【姜滿堂正宗韓國直火燒肉】首間獨棟街邊店插旗竹北啦！內用12種韓式小菜、包肉生菜無限享用，餐點很推薦三重起司蒸蛋、三鮮海味煎餅，綿密細緻的白頭山雪冰更是每次來必吃！

姜滿堂正宗韓國直火燒肉首間獨棟街邊店插旗竹北啦！超美超新又寬敞的用餐空間，還有私人包廂，用餐體驗整個大升級！最吸引我的是姜滿堂존맛탱 竹北文興店內用有12種的韓式小菜、包肉生菜可以無限享用，愛吃牛的朋友，推薦你的「韓味海陸牛拼盤」四人份套餐，就會獲得超浮誇的階梯肉盤，高達9種肉品，份量超級多，烤起來的口感、香氣都很不錯～套餐還有超巨大魷魚、白蝦海鮮拼盤！另外套餐還能任選兩道韓式料理，首推超牽絲的「三重起司蒸蛋」，鹹香起司加上軟嫩韓式蒸蛋，真的一吃就愛上！「蛤蜊鍋巴湯」湯頭超鮮甜，蛤蜊大顆又飽滿～套餐飲品推薦升級美美漸層的「香蘋野莓冰沙」、「紅龍果芒果冰沙」，兩杯都非常爽口好喝！綿密細緻的黑糖雪花冰「白頭山雪冰」，真的是每次來必吃，裡頭還藏有Q彈蕨餅！現在不用跑新竹巨城，竹北就能吃到「姜滿堂」啦！這間是我覺得新竹必吃韓式燒肉之一。

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「姜滿堂-竹北文興店」就位在竹北文興路一段上，對面是「新瓦屋客家文化保存區」，開車來周邊皆有路邊收費停車格，正對面也有收費停車場，停車還算方便。以往只開在百貨公司裡的「姜滿堂」，今年首次開了「姜滿堂존맛탱 竹北文興店」街邊店，大地色的溫暖色調裝潢與旁邊的綠樹相互輝映，在繁忙竹北街道上顯得相當吸睛。

「姜滿堂」跟我的愛店「涓豆腐」、「北村豆腐家」都隸屬於「豆府餐飲集團」旗下品牌，也是全台最大韓式料理餐飲集團，對喜歡韓式料理的人來說肯定不陌生。

餐廳在二樓，可搭電梯或走樓梯上樓，店內裝潢以岩石、木質色調為主，帶給人沉穩又有質感的用餐氛圍。座位以4~6人座為主，座位間都有矮屏風作為間隔，想要私人包廂這裡也有，大約可容納24~30人，用餐體驗整個大升級！

🔺韓味海陸牛拼盤(4人份) $3888

自助吧區提供12種的韓式小菜、包肉生菜，都是無限供應的，韓式泡菜、醬燒茄子、洛神蘿蔔通通隨你吃到飽，真的隨便夾隨便好吃～生菜還提供較昂貴的蘿蔓葉，還有青龍辣椒、蒜頭，桌上還有椒鹽香油、起司辣醬、玫瑰鹽可以沾肉享用。

在烤肉之前，先來吃套餐附的熟食，總共有九道菜可任選兩道，部分需要加價，首推「三重起司蒸蛋」，加入三種起司製作，熱熱吃還會牽絲，融合濃郁蛋香，真的很好吃。

🔺三鮮海味煎餅 $360

另外還單點了這道「三鮮海味煎餅」，如果你愛吃涓豆腐的海鮮煎餅，那麼這道你一定要點，酥脆的厚煎餅，看得到滿滿蛤蠣、花枝、牡蠣，真的每一口都是海鮮，搭配獨家海鮮煎餅醬，每一口都好銷魂～

韓式湯品選了很有特色的「蛤蜊鍋巴湯」，湯頭相當清甜，帶有韓國特色的藥膳香氣，裡面有大顆飽滿的蛤蜊、韓式粉絲以及吸飽湯汁的鍋巴，整碗料多實在～

超吸睛的肉盤階梯，包含蔥鹽牛舌、牛肩小排、嫩肩里肌牛、鮮嫩牛五花、鮮蝦魷魚拼盤、翼板牛、牛肋條、菲力牛、帶骨牛小排，精挑細選9種大家比較喜歡的部位，帶給你9種不同的口感、香氣。

遇到不會烤的肉品，可以請教店員，很貼心的還會附上小卡片讓各位辨別部位，翻到背面還送你一張「梅花豬免費兌換卷」，可在下次用餐時使用～

「蔥鹽牛舌」上面的蔥鹽帶有麻油香氣，吃起來又香又脆～「翼板牛」切成長型形狀，口感又嫩又多汁，這部位真的好吃。

「菲力牛」給你整塊大片厚切牛排，放上烤網後滋滋作響，外層微微焦香、內裡依然保有鮮嫩多汁，一口咬下去，肉汁在口中爆發，頂級口感誰能不愛？「牛肩小排」油脂相當豐富，口感軟嫩又多汁，搭配玫瑰鹽，更能帶出牛肉的甜味。「嫩肩里肌牛」主廚會把肉精修的很乾淨，肉質柔軟卻不失咬勁，很適合搭配生菜、韓國泡菜、蒜頭一起享用，另外還有個隱藏版吃法，將肉片捲著青龍辣椒一起吃，推薦一定要試試！

「牛肋條」也是我吃燒肉最愛的部位之一，烤至呈現微焦的金黃色澤就能享用了，豐富的肉汁及牛肉香氣，會讓你越咬越香。

「帶骨牛小排」口感Q彈有勁，越嚼越能感受到牛肉的甜味，這部份也很受歡迎～

「鮮嫩牛五花」有用BBQ醬醃漬過，再以大火逼出多餘油脂，看上去特別誘人，不用沾醬直接吃就很美味，包生菜吃更是美味加倍！

海鮮部分，有超巨大的「魷魚」，大到快佔滿整個烤網，直接吃能感受到新鮮彈牙的口感，本身自帶天然鹹味，推薦可再搭配鮮榨檸檬來提味，吃起來更有層次感。白蝦也超大一隻，新鮮到蝦殼超好剝，蝦肉也非常脆甜～

🔺香蘋野莓冰沙 $49 (套餐升級)

🔺紅龍果芒果冰沙 $49 (套餐升級)

套餐還有附上4杯飲料，推薦一定要加價升級超吸睛的特調飲品～「香蘋野莓冰沙」有超美的粉色漸層，融合可爾必思、蘋果、綜合莓果的酸甜滋味，很適合搭配韓式燒肉享用～「紅龍果芒果冰沙」紅龍果的清新滋味搭配芒果的濃郁滋味，酸甜平衡的很剛好，紅黃相間的色澤更是吸引人。

飯後一定要再來碗「白頭山雪冰」，這可是「姜滿堂」招牌中的招牌，不少人為了這碗冰來吃姜滿堂的！

特別進口韓國製冰機，刨出來的黑糖雪花冰真的非常最細緻綿密，一入口就化開，並散發出香甜黑糖味，淋上雪白的奶霜，外型就像是一座積雪的山，上頭還撒上了黃豆粉，雪花冰中間還藏有彈牙的蕨餅，兼具顏值及美味，重點是份量超級大，很適合多人一起分食。