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【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

貪吃猴 人氣：32
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：730篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

古月館糯米炸
phone0930-939-272
place彰化縣彰化市太平街50號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.50
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【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

古月館糯米炸彰化小吃美食推薦彰化八卦山大佛附近的巷口攤車美食<古月館糯米炸>，已經是在地50年老店小吃。每到下午時段開始營業起油鍋，就看到陸續有人潮往這裡聚集排隊。傳統古早味手工製作糯米漿，一個一個放進油鍋炸至金黃，沾滿甜甜花生粉，每一口都停不下來。

古月館糯米炸
地址:彰化縣彰化市太平街50號
電話:0930-939-272
時間:13:30–19:30
粉專:請點我

古月館糯米炸在哪裡?

【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

古月館糯米炸位在彰化民生路轉太平街的巷口處，老舊的小攤車外掛著古月館糯米炸的招牌，還算顯眼好找，巷子內停車就稍微不方便一點，建議走路來買就好。

古月館糯米炸環境

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【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

說到彰化小吃糯米炸也很有名，這天吃完了彰化阿三肉圓，接著找到這間古月館糯米炸吃個點心，招牌寫著50年老店感覺就很厲害~

古月館糯米炸價位

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糯米炸一份50元/小包，大包100元

【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

老闆只開一鍋在炸，能炸的數量有限，還是需要耐心等一下

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堅持手工製作下去炸，每塊大小不一，我看老闆也都是憑感覺在捏哈哈

【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想
【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

捏著小小團糯米球入鍋油炸，沒幾分鐘就膨脹起來，逐漸呈金黃色就可以起鍋了

古月館糯米炸口味介紹

【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想
【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

目前有花生跟芝麻兩種口味，我看前面排隊的人幾乎都選花生，甜甜的花生粉真的很香，很適合當下午小點心。

古月館糯米炸評論

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帶著走當散步美食，就這樣走回彰化車站吧~

【彰化美食】古月館糯米炸│50年老字號糯米炸，彰化人氣銅板點心，現炸外酥內軟超涮嘴！ - 貪吃猴的幻想

外表酥酥脆脆，裡面口感柔軟非常香

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推薦剛起鍋炸好馬上趁熱吃最好吃，有人說這個有點像是彰化的白糖粿，不過這個吃起來完全不會黏牙，連不愛吃甜食的朋友嚐了一口都大推好吃。這間分享給大家喔~

店家資訊

古月館糯米炸
地址:彰化縣彰化市太平街50號
電話:0930-939-272
時間:13:30–19:30
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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