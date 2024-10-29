古月館糯米炸， 彰化小吃美食推薦 。彰化八卦山大佛附近的巷口攤車美食<古月館糯米炸>，已經是在地50年老店小吃。每到下午時段開始營業起油鍋，就看到陸續有人潮往這裡聚集排隊。傳統古早味手工製作糯米漿，一個一個放進油鍋炸至金黃，沾滿甜甜花生粉，每一口都停不下來。

古月館糯米炸

地址:彰化縣彰化市太平街50號

電話:0930-939-272

時間:13:30–19:30

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古月館糯米炸在哪裡?

古月館糯米炸位在彰化民生路轉太平街的巷口處，老舊的小攤車外掛著古月館糯米炸的招牌，還算顯眼好找，巷子內停車就稍微不方便一點，建議走路來買就好。

古月館糯米炸環境

說到彰化小吃糯米炸也很有名，這天吃完了彰化阿三肉圓，接著找到這間古月館糯米炸吃個點心，招牌寫著50年老店感覺就很厲害~

古月館糯米炸價位

糯米炸一份50元/小包，大包100元

老闆只開一鍋在炸，能炸的數量有限，還是需要耐心等一下

堅持手工製作下去炸，每塊大小不一，我看老闆也都是憑感覺在捏哈哈

捏著小小團糯米球入鍋油炸，沒幾分鐘就膨脹起來，逐漸呈金黃色就可以起鍋了

古月館糯米炸口味介紹

目前有花生跟芝麻兩種口味，我看前面排隊的人幾乎都選花生，甜甜的花生粉真的很香，很適合當下午小點心。

古月館糯米炸評論

帶著走當散步美食，就這樣走回彰化車站吧~

外表酥酥脆脆，裡面口感柔軟非常香

推薦剛起鍋炸好馬上趁熱吃最好吃，有人說這個有點像是彰化的白糖粿，不過這個吃起來完全不會黏牙，連不愛吃甜食的朋友嚐了一口都大推好吃。這間分享給大家喔~

店家資訊

古月館糯米炸

地址:彰化縣彰化市太平街50號

電話:0930-939-272

時間:13:30–19:30

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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