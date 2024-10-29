環島旅行第二站我們來到高雄，此行搭火車前往，以美食及交通方便為主，我們選擇高雄漢王洲際飯店，就位在高雄港旁，周邊有捷運和輕軌、Ubike，交通便利。我們品嚐周邊美食有米其林推薦美食鴨肉珍 、周燒肉飯、高雄婆婆冰、米糕城、六盛茶菡苑舒芺蕾、阿羅哈滷味等，還有高雄必吃渡船頭海之冰，很幸運參加2024高雄海洋派對、大港閱冰嘉年華等，順遊高雄最新景點有高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、新濱·駅前廣場、駁二特區大港橋、棧貮庫、高雄車站等二天一夜超充實的。

二天一夜高雄行程：

第一天：美麗島捷運站-搭捷運到飯店Check in-鴨肉珍-騎Ubike到大港橋-2024高雄海洋派對-高雄港旅運中心-新濱·駅前廣場大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-阿羅哈滷味-高雄婆婆冰。

第二天：飯店早餐--騎Ubike到駁二特區棧弐庫-搭輕軌至愛河之心-騎Ubike到高雄流行音樂中心-大港橋-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾-高雄火車站-屏東潮州。

搭新自強號到新左營車站。

一出站就有可愛的密柑站長迎接。

高雄必去：美麗島捷運站光之穹頂國際巨作。

住宿：高雄漢王洲際飯店

古色古香，大廳還是很氣派，充滿歷史悠久的老飯店。影片分享

房間設施都有點老舊，但交通實在很方便，假日含早餐約2000元就有。

周邊美食：鴨肉珍，地點就在飯店對面，走路2分鐘就到。

高雄必吃：榮獲高雄米其林指南必比登推介，小盤鴨肉切盤居然只要70元，平價又美味～

清冬粉湯30元銅板美食。

高雄必遊：駁二藝術特區

我們去的當天舉辦高雄海洋派對超熱鬧的，大港橋還有人流管制。

2024高雄海洋派對：時間：2024/8/17-2-24/8/25，地點：第三船渠(駁二大港橋及大港倉)

還有SUP、水上腳踏車、獨木舟等免費遊憩活動，超精彩的～

過大港橋即到，除海洋樂園還有海風巿集

最受小朋友的歡迎的～高雄水花樂園，感覺超好玩的～

全台獨一無二的4款大型氣墊，有G速滑道、海豚港灣、鯨魚島、波波碼頭等，適合大小朋友的快樂天堂。

我們一起來共襄盛舉。 影片分享

接著我們搭輕軌到高雄港旅運中心，這裡3樓有最新海韻藝術廣場可以免費參觀。

近距離欣賞高雄地標，85大樓和高雄承億旅店

高雄港旅運中心光外型就超好拍的，以3D曲面帷幕設計出如鯨魚般的流線外型駐立在海上。

目前只開放海韻藝術廣場，可搭電梯前往三樓，開放時間：平日10:00-21:00；假日：09:30-21:00

結合海景與藝術，用不同角度看高雄港，可以近距離感受海港風情。

果然是藝術，不管從任何角度看都有不同的美～影片分享

這裡視野極好，成為高雄最佳看夕陽觀景平台。

入口和出口不同，可從另一端往輕軌站，時間快到了。

從某個角度看，像一座巨大的郵輪。

搭輕軌到哈碼星碼頭參加大港閱冰。

高雄大港閱冰：冰品嘉年華-新濱、駅前。

每回來高雄必吃：渡船頭海之冰，一人分還是那麼大碗，水果冰價格調漲90元。

記憶中的味道還是那麼好吃。

飯店周邊美食：周燒肉飯。

飯店周邊美食：阿囉合滷味。

飯店周邊美食：高雄婆婆冰-蕃茄切盤55元。

回飯店後，發現頂樓夜景超美的～

隔天一早在富麗堂皇的二樓餐廳享用早餐

提供自助吧早餐，樣式不多中規中矩，但吃到飽。影片分享

吃飽喝足繼續Ubike自行車遊高雄。

搭輕軌到愛河之心

繼續騎Ubike遊愛河～

好喜歡愛河自行車步道，騎起來不僅舒服，到處都有美景和藝術造景可以欣賞美拍。

愛河適合一早騎乘，沿途綠蔭遮蔽，超涼爽的～影片分享

高雄必遊景點：真愛碼頭

高雄新地標：海音館

海音館一樓：百瓦哥咖啡，海景第一排海景咖啡廳。

高雄新地標：高雄流行音樂中心

好喜歡它的建築設計，不管外觀或內部都讓人驚嘆不已。

高雄流行音樂中心位於真愛碼頭與光榮碼頭區，建築群分為音浪塔、海風廣場、鯨魚堤岸、珊瑚礁群等。有高低音塔，高音塔的4-6樓設有售票的流行音樂互動展。

透過玻璃窗看出去的視角超美的～

頂樓秘境開放空間，視野超好的～

高雄海洋派對舉辦海派遊艇展，提供20多艘遊艇欣賞和漫遊遊艇體驗。

飯店周邊美食：高雄婆婆冰

招牌必點：超級水果冰100元。有兩球冰淇淋和水果等綜合冰。這裡的位置較為舒適乾淨。

飯店周邉美食：米糕城

招牌必點：米糕45元，四神湯35元。

高雄漢王洲際飯店位在鹽程捷運站旁。

飯店周邊美食：六盛茶苑。

內用每人低消100元，舒芺蕾120～170元，不收服務費金，為高雄平價舒芺蕾專賣店。

開放式廚房，可以看到製作過程，一顆顆圓滾滾的舒芺蕾，超療癒的～影片分享

現點現做，想吃必須要等。

座位寬敞舒適，這裡提供一份蓬鬆細緻的舒芙蕾、一杯用心製作的好茶，是一間傳達幸福感的舒芙蕾專賣店。

最新DM，實際DM以店家為主，最新優惠購買二份舒芺蕾送中杯小農茗茶一杯任選。

宇治抺茶舒芺蕾150元，甜而不腻、入口即化，鬆軟綿密好吃，抹茶控一定要點。

招牌必點：炙燒焦糖舒芺蕾145元，焦糖焦脆，香氣十足。

最後心滿意足離開，前往高雄車站準備下一趟旅程囉～

花東補助火車環島五日遊

第一天：住宿高雄 良泉小吃-玉津咖啡-桃園火車站出發 彰化：彰化阿璋肉圓-豆腐先生冰品店-戶羽機關車園區-扇形車庫-新自強台鐵便當 高雄：美麗島捷運站-鴨肉珍-2024高雄海洋派對-大港橋-高雄港旅運中心，高雄流行音樂中心、大港橋、濱·駅前廣場、大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-高雄鹽程滷味-高雄婆婆冰

第二天：住宿枋寮 高雄飯店早餐-棧弐庫、高雄駁二特區騎自行車-搭輕軌到愛河之心-愛河騎自行車-高雄輕軌-高雄捷運-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾 屏東：潮州車站-日式歷史建築文化園區-枋寮車站-鳳阿煎餅/章魚燒下午茶-飯店游泳-椰們海景餐廳晚餐-台灣第一家鹽酥雞

第三天：住宿台東 枋寮漁港騎自行車-飯店早餐-藍皮意象館-韭菜盒子豬肉餡餅 台東：搭普悠碼公車到路德行旅喝茶吃冰-榕樹下米苔目-徑廣東路蔥油餅黑輪豬血湯-幸福綠豆湯-客來吃樂-阿鋐炸雞-林家臭豆腐-老東芳青草茶

第四天：住宿花蓮 台東：Lane28 Brunch早餐-秒殺水煎包-台東車站舉牌小人-台東池上車站-池上豆之間-全美行便當 花蓮：花蓮車站-職饗雞湯小卷米粉-飯店下午茶休息-繼光香香雞-Top烘焙房自強店、王記茶舖人文茶室-飯店宵夜

第五天 花蓮飯店早餐 宜蘭：礁溪湯圍溝泡湯 新北：福隆便當-福隆星巴克-福隆冰店-瑞芳車站姐妹營業三明治-板橋火車站-莫恩先生布丁店

阿囉哈滷味：高雄市鹽埕區大仁路158號；營業時間：12:30-23:30

鴨肉珍：高雄市鹽埕區五福四路258號；營業時間：10:00-20:20（周二公休）

周燒肉飯(鹽埕店)高雄高雄市鹽埕區七賢三路144號；營業時間：10:00-21:00

米糕城：高雄市鹽埕區大仁路107號；營業時間：09:00-22:30

高雄婆婆冰 (創始店)高雄市鹽埕區七賢三路135號1樓；營業時間：10:00-00:00（周二公休）

高雄婆婆冰旗艦店高雄市鹽埕區七賢三路98-12號；營業時間：11:00-22:00（周四公休）

六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣 鹽埕埔店：高雄市鹽埕區五福四路164號；營業時間：平日：11:00-20:00假日：11:00-21:00（周二公休）

渡船頭海之冰：高雄市鼓山區濱海一路76號；營業時間：11:00-23:00（周一公休）

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