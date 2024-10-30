今天來介紹來自北部的連鎖健康餐盒品牌「楽坡Bon box」

楽坡在北部已有10家門市，並於今(2024)年九月在彰化員林新開第11家，也是楽坡進軍中部市場的首間門市!

不同於外帶為主的小型店面，「楽坡Bon Box-員林新生門市」朝內用外帶兼顧的餐廳模式規劃，

文青風格的舒適環境氛圍；餐盒包裝設計也十分精緻

使內用外帶的消費者都能擁有備受服務、物超所值的消費體驗



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餐廳名稱：楽坡Bon Box-員林新生門市(彰化縣員林市新生路293號)

相關連結：

官網

官方Instagram

官方FB粉絲專頁

營業資訊：週一至六11:00-14:00 16:00-19:30；週日休

分店資訊：參考官網門市資訊

餐點介紹：舒肥餐盒系列/肉爆高蛋白系列/蔬浮系列/單點加購(無法單購) ※參考文末或官網菜單

用餐日期：2024.10



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品牌名稱「楽坡Bon box」， 取自法語 Bon appétit，就是祝你好胃口、用餐愉快的意思

菜單上不只是定位在調味清淡、食材多元、營養均衡的「健康餐」， 也有多種肉類組合的高蛋白餐盒

讓人客能有豐富選擇，輕鬆方便就能吃到兼顧健康與美味的餐盒

▲楽坡Bon Box-員林新生門市 店面

兩個店寬的大型門面、騎樓乾淨寬敞， 店前道路車流也不多，四周環境相對悠閒靜謐

▲楽坡Bon Box-員林新生門市 室內環境

門口旁邊的大面綠色牆面，搭配偌大銀灰色的品牌「BON BOX」和金色的「舒浮弁當製造」

「綠色、金色、灰色」組合正是楽坡的主視覺色系，簡約乾淨、俐落大方

主色系和餐盒的設計也都與大多健康餐盒品牌不同，希望透過有特色與質感的設計包裝傳達健康清新的概念

▲楽坡Bon Box-員林新生門市 室內 環境

淺灰色的牆面粉刷，搭配淺色木質地板、櫃台和座位桌椅，除了新開幕的贈禮花盆植栽以外，店內沒有過多花俏的擺飾

儘管布簾後方就是廚房區，也完全沒有油煙味， 整體給人簡單乾淨、寬敞明亮的舒適感受

(客串演出: J哥)

▲楽坡Bon Box-員林新生門市 用餐 環境

餐廳有兩個店寬大的空間，一邊是門口和櫃檯，另一邊就是專門的內用區， 共有七個吧台座

桌椅和地面都乾乾淨淨，而且儘管是吧台桌，寬度也很夠，坐著用餐不會感覺鱉手鱉腳的

外頭的自然光從大面落地窗透進來，光線充足卻沒有直曬的熱與刺眼

明亮的環境 加上溫度適宜的空調，這樣舒適的環境真的讓我非常願意多待一會，慢慢享用餐點與歇息

▲楽坡Bon Box 舒肥餐盒系列

當天選幾款最熱門的招牌口味，包含舒肥餐盒系列的 (左)炙烤青花魚弁當 和 (右)厚切嫩雞胸弁當

舒肥餐盒系列會以長八角形餐盒盛裝，除了主食的肉品外，基本配菜有黑金麥飯、地瓜泥、水煮蛋和四種蔬菜

(舒肥餐盒系列)厚切嫩雞胸弁當 NT 165

內容：厚切嫩雞胸、 黑金麥飯 、地瓜泥1球、水煮蛋1片、蔬菜4樣

第一眼看到弁當上桌時我驚呼：「好大塊!!」

是整塊重達160 g以上的嫩雞胸切成厚片，再撒滿滿義式綜合香草香料，看起來真壯觀

▲ 不只是雞胸本身夠大塊，還切成1.5-2 cm的厚度，每片用筷子夾起來時都能感受到份量感，讓人享受到一口塞、 大口吃肉的飽滿感受，好滿足

楽坡的主食肉類均以舒肥方式烹調，讓雞胸肉不僅保有本身的緊緻紮實，也飽含足量水份，口感柔軟、水嫩水嫩的，好咀嚼

搭配的綜合義式香料，點綴多種香草的清香，無油、無鹽，清爽毫無負擔感

(舒肥餐盒系列)炙烤青花魚弁當 NT 165

內容：炙烤青花魚片(整尾)、 黑金麥飯 、地瓜泥1球、水煮蛋1片、蔬菜4樣

青花魚(鯖魚)是我不論在家或在外便當或餐廳都很常會吃到的魚肉類，但除了母親大人料理的合我口味以外，外食餐廳則通常以煎或烤料理，太鹹又太乾硬

楽坡的炙烤青花魚，是目前唯一我覺得可以跟母親大人料理媲美的美味青花魚!適量的鹽味提出魚肉的鮮美，連皮大口吃也不怕太死鹹

※還是有少量魚骨，要小心食用

▲楽坡Bon Box「炙烤青花魚」

除了調味減鹽不減美味，多汁的肉質更是讓我驚艷不已!每一下咀嚼都會有汁從魚肉肌理間滲出，而且是肉湯汁而非油喔! 所以吃起來完全不是油膩膩的

關鍵正是料理方式，楽坡也是以舒肥方式烹飪青花魚，密封且低溫長時條件加熱能保留魚肉所有精華，並且在做成弁當前會再用噴槍在魚皮表面快速直火炙燒，不僅讓魚油香氣釋出，也避免過久高溫加熱而讓肉質變乾硬。因此才能讓青花魚有像用煎烤的濃烈魚油香氣，卻又同時保有肉質水分，可說是兩全其美啊

▲楽坡Bon Box 「基本配菜」

「地瓜泥」是選用含有 豐富的β-胡蘿蔔素的紅肉地瓜，不添加任何調味，本身的甜味就很美味。口感紮實與綿密、完全吃不到細細的纖維，水份含量少而不乾澀，很有飽足感

「蔬菜」則是 以當季食材為主，每份弁當都會有 四種 蔬菜(今日有水蓮、菠菜、甜椒、茭白筍)

蔬菜均以高湯煮熟，不會添油或拌炒，瀝乾後會撒上乾燥蔬菜粉。各蔬菜吃起來就是本身天然味道，且因為高湯中的鹽分和蔬菜粉的提味，蔬菜的新鮮甜味有更被凸顯而出，喜愛原型食物、調味從簡或口味較清淡的人客都會非常喜歡

▲楽坡Bon Box 「 黑金麥飯 」

讓我印象深刻的是 楽坡獨家 「黑金麥飯」，因為他們是採用花蓮契作小農栽種的「黑米」，而非常見的紫米，而且還加碼燕麥!

黑米粒粒飽滿，吃起來會有點精實的咬勁，不會黏黏或糊糊的，加上全粒燕麥也有Q彈帶脆的口感，再搭配少量白米增添點柔軟成分和黏性，以均衡整體口感。總體而言，黑金麥飯是有鮮明顆粒與嚼感，且越咀嚼越吃得到米香和麥香，耐人細細品嚐，我超愛，直接給100分!

以下則是我喜歡黑米勝過紫米的原因，可以參考~

※ 黑米 VS 紫米

黑米又稱長壽米、黑秈糙米，並常見於甜點(湯)或許多便當店採用的紫米(或稱黑糯米、黑糯糙米)，是秈米(品種)，且因為保留米糠層而為糙米(精緻程度)。成分約含支鏈澱粉75%+直鏈澱粉25%，支鏈澱粉的比例比粳(ㄐㄧ ㄥ)米或糯米都少，所以較無黏性、口感偏硬。黑紫色的外皮就是來自含有花青素的米糠層，米粒內部還是白色的。黑米米糠層比白糙米的含有更多膳食纖維、礦物質、維生素B、維生素E。

紫米或稱黑糯米、黑糯糙米，是糯米(品種)，且因為保留米糠層而亦為糙米(精緻程度)，因成分幾乎全是支鏈澱粉，所以黏性非常高、比較難消化，升糖指數也較高

(肉爆高蛋白系列)蛙人紅肉蛋白 NT 259

內容：秘傳12牛排、霜降62松阪豬、海鹽牛五花、地瓜泥3球、水煮蛋2片、蔬菜5樣

楽坡Bon Box菜單上的「肉爆高蛋白系列」是以提供多種肉類與高量蛋白質而設計的弁當菜單，會採較厚的植纖餐盒盛裝

我今天吃的是三款中的「蛙人紅肉蛋白」有秘傳12牛排、霜降62松阪豬、海鹽牛五花，三種主食肉類一次滿足

主食肉類均以舒肥方式烹調，而牛排和松阪豬肉則會再用噴槍在表面炙燒後再切塊或片，所以吃起來表面會帶點微焦脆，肉與油脂香氣也更凸顯，口感風味都有更多層次

▲楽坡Bon Box「海鹽牛五花」

牛五花是肥瘦分明的牛肉部位，每片都有深棕色精瘦的牛肉和全肥的白色脂肪。以少量椒鹽粉佐味，帶有胡椒香氣、辛辣和鹹味

▲楽坡Bon Box (左)祕傳12牛排 和 (右)霜降62松阪豬

「祕傳12牛排」是原塊美國牛肉，切成有足夠厚度(約1.5 cm)的適口大小，讓我在咀嚼時感受實實在在的肉感(我很喜歡咀嚼)；肉質本身有軟筋，足夠柔嫩但仍需充分咀嚼。整體主要就是享受著牛肉本身的風味，調味僅表面少量黑胡椒點綴； 「霜降62松阪豬」口感脆如寒天蒟蒻，且有濃郁的豬肉味，油花均勻，肥而不膩，每次咀嚼時還能持續嚐到肉間滲出的少量油汁

「楽坡Bon Box-員林新生門市」是弁當餐盒品牌，主打提供便於外帶餐點

同時也提供舒適的獨立座位區，讓人客在 也能在店內享受慢慢用餐的氛圍

菜單品項多元，有舒肥餐盒系列、肉爆高蛋白系列和蔬浮系列，讓今天想吃健康、想吃高蛋白或想吃素食的人客們都能各得所愛

食材新鮮又多樣，從簡烹飪與調味，讓人客享用原型食物的美味與營養，多健康、少負擔

吃是人的天性，同時也是可十分享受的美好事情

推薦大家來「楽坡Bon Box-員林新生門市」，體驗健康美食帶來的喜悅吧!

▼楽坡Bon Box-員林新生門市 菜單

也參考官網菜單

有14種肉類主食和2款素食餐盒，也會不定期推出新口味

主食肉類陸海空全都有，喜歡吃肉的人客還可以額外加碼單點或直接選菜單「肉爆高蛋白系列」，是有兩、三種肉類組合的高肉量餐盒

值得讚許的是，菜單有提供熱量和主要營養素資訊喔

讓注重健康或健身重訓的 外食族，除了最便利的包裝食品或超商鮮食以外，也能有其他更新鮮現做的選擇

【相關連結】

楽坡Bon Box 官網

楽坡Bon Box 官方Instagram

楽坡Bon Box 官方FB粉絲專頁

以上。

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