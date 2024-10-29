早安 越南 Chào buổi sáng Việt Nam

2024越南之旅第5天(2024/10/21)，第1天我們取消了兩個景點：峴港大教堂以及APEC廣場，用完早餐之後，我們前去逛逛。

也算是彌補了第1天早上空檔的遺憾，在此也感謝可樂旅遊的貼心安排。

早上起床~~天氣依舊不給力，不過~~沒關係，那麼我們就把早餐吃的飽飽地，再來應付今天的行程。

而一天整趟下來，好加在我們有自備涼鞋｜雨傘｜雨衣，要不然的話，幾乎一天下來都是濕透了的狀態。

早上6點半morning call，預計8點出發，早餐在飯店的2樓(用餐時間：06:00–09:30)，這裡的菜色一樣豐富，有中、西式餐點，種類繁多，用餐方式是buffet的模式，可以拿取自己喜愛的食物。(峴港/黃金蓮花格蘭酒店 Golden Lotus Grand Hotel)

來到中越峴港必逛的行程：①峴港大教堂，又稱粉紅大教堂，這座教堂以其粉紅色彩外觀而聞名，彷彿像是童話世界裡可愛的建築物。

粉紅色的外牆果然非常的吸睛，建築風格卻是浪漫的哥德式建築法，光是外觀就充滿著可愛夢幻的FU~~

難怪許多人一定要來現場拍照，一早而已，趁著遊客不多，幾乎是包場的狀態~~321~~說可愛喲~~

峴港大教堂興建於 1923年，因教堂尖塔上有個公雞風向標，因此又稱作公雞教堂；有點類似日本神戶的北野異人館街的風見鶏の館。

教堂內部只有在週日彌撒時間，才會對外開放，所以來訪的遊客，都是在教堂外拍照留戀。

平日正門無法進出，只能繞到教堂後方的小門進入，這裡洗手間有料。

②APEC Park位在峴港的海岸線上，這是一座大型的休閒公園，也是紀念APEC（亞太經合組織）領袖會議2017年在此舉辦而興建，是峴港最大的景點公園。

廣場上有各國捐贈的大型紀念物，有一個主舞台、一個噴泉池，公園四周圍繞著綠樹成蔭，很適合在此散步和拍照的地方。

③五行山是峴港的一座山峰，主體大多是石灰岩石峰構造而成，是來到越南必走行程之一。

抵達的時候，正是狂風暴雨狀態~~因此只能先在遊覽車上等待。

阿慧導遊前去探路，不過得到的消息是：電梯目前停止運作。

過了一會兒~~我們穿上的雨衣+涼鞋，還是下去排隊看看，神奇的是~~電梯在此時開放！

而我們剛好是第一批上去~~Lucky~~

五行山最大的亮點便是：可以搭乘電梯(有料)上山，不然走路上去基本也要20分鐘以上。

就這樣子~~咻~~不到10秒的時間，已到達山頂！

這裡面有寺廟｜石窟可以參觀，隨著阿慧導遊的介紹，讓我們知道五行山的歷史。

五行山最大的特色便是有5座聳立的山脈，分別象徵金、木、水、火、土。

在水山左邊▼可眺望遠處綿延的大海、海灘；另在右邊▲則是可以俯瞰漢江的景色以及金木火土的4座山。

五行山上有許多寺廟跟佛塔，皆為鐘乳石洞，因為地勢的關係，階梯起伏有點大，在行走當中要注意安全！特別是在下雨天的時候~~

▼舍利塔

在④五行山靈應寺的外圍，也有許多尊的佛祖、菩薩雕像，雕刻精美佛像莊嚴，寧靜的氛圍，彷彿來到了這裡心會靜下來！

走到靈應寺，四周皆有道路可以前往附近的洞穴景點，其中玄空洞是洞穴裡面規模最大的景點。

而在峴港有3大觀音寺都稱靈應寺，分別在五行山｜山茶半島｜巴拿山上，這一次的中越旅遊，剛好3個景點都有走到。

遊客如果要進入寺廟內拜拜，依當地的風俗習慣是要拖鞋，這一點要特別的注意入境隨俗。

這裡最大的鐘乳石洞是玄空洞，裡面有佛祖跟其他的神像。

聽說最美的時刻是▼陽光照進洞穴，投射照耀在佛祖神像上，會讓裡面的氣氛更加莊嚴神聖，可惜今天下雨天~~無緣相見~~

雖然說天氣因素不是我們可以控制，可是來此還有一個神奇的地方，抵達時電梯是停止運作狀態，結果在我們預備搭乘的時候，竟然開放了，而且還是第1批上去。

到了上面的靈應寺，天空只有下起小雨來，而當我們坐電梯下去的時候，現場電梯又突然禁止乘坐，是不是粉妙。

⑤山茶半島靈應寺▼是我們今天倒數的第2站，寺廟坐落在山頂上面向大海，如果天氣好的話，可以看見整個峴港的都市美景。

山茶半島的特色便是有一尊超大的觀音雕像，他是東南亞最高的觀音像。

難怪我們從美溪沙灘方向仰望東北方山茶半島上，就可以看見高聳矗立著純白色的觀音塑像。

觀音大士高踞站立於蓮花座上，像是俯視大千世界，觀察世間聲音，彷彿可以撫慰眾生的苦，觀看之下覺得法相莊嚴。

靈應寺的廣場處種植各式花草樹木，通往正殿的兩旁則是18尊羅漢佛像，好像都是白玉雕刻而成，每個表情都不一樣，呈現喜怒哀樂不同神態，樣貌栩栩如生。

靈應寺佔地頗大，正殿奉祀三寶佛，拜訪的當天，剛好在朗誦佛經，雖然聽不懂越語的版本，不過現場的莊嚴氣息是可以感染的。

雖然說是下雨天，不過來朝聖的人也非常的多，剛抵達的時候，還在打雷下大雨，過了一會兒~~總算雨勢比較小一點。

要離去的時候在停車場，竟然有小豬群出現。

中午來到⑥峴港Champa restaurant 用餐，一樣是道地的越南菜，比較特殊的是這一道南瓜雞湯，其餘的菜色都差不多，因此就不拍照了！

最後1站我們要來到⑦美溪沙灘，聽說這裡的沙子細膩、海水清澈。

尤其當陽光灑在沙灘上，金光閃閃，如果是漫步在海邊，一邊享受著微風輕撫，一邊任由腳底海浪拍打，這是~~多麼放鬆心情的好地方，可惜！

沒有！全部都沒有！因為現場正在狂風大雨~~淚奔~~

這叫人們怎麼下去啊！

因此阿慧導遊緊急的幫我們安排另外一個行程，那就是逛⑧峴港購物中心Vincom Plaza Da Nang。

這裡的商店琳瑯滿目，從當地特色商品到國際精品應有盡有，終於可以逛到當地的超市。

之前準備來越南，可是事先做了許多功課，如今終於派上用場！

我們購買自己喜愛的零食餅乾，準備前往峴港機場搭機回家了！

準備回台灣囉！結束這5天的中越之旅！

人生啊！有時候就是這樣，在旅行中找到一點點的小驚奇；也在此處留下一點點的小遺憾。

感恩這一次參與旅行的夥伴們，讓每次國外的旅遊更加的完美！

期待下次再來玩！再見了 越南~~ tạm biệt Việt Nam~~

🏃10/21當日步數： 11,255步

📌此篇文章所有的歷史文字敘述，皆是擷取維基百科內容，如有錯誤，敬請見諒。

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2024年10月，我們前往越南中越旅遊，這一次選擇可樂旅遊｜中越峴港發燒賣，以下是玩5天的總心得：

⒈ 首先預計2024/10/17搭乘桃園機場｜中華航空7點的飛機，飛往越南峴港機場，沒想到因為飛機機務問題，Delay 3.5小時起飛，中華航空每人貼補現金劵NT$.300元(限制當日機場使用)。

這一次飛往中越，幸運坐在靠窗的位置，可以拍攝窗外好風景，回來飛桃園，就只有牆壁+外走道座位，呵呵。

⒉ 當然按慣例！過海關的時候，只要是有電源的東西，都需要隨身行李攜帶，千萬不要忘記！

前往越南入境要辦理簽證，要自備*2張2吋大頭照。

⒊ 手機使用越南網路 eSIM 5天才150元｜越南電信Viettel eSIM｜每天5G流量，網路速度順暢，中越幾乎各地都正常使用狀態。

越南使用電壓是220v插座兩孔圓形，所以在台灣的充電器頭如果有標示字樣：輸入AC110~240V 0.5A 50/60Hz，便可以在越南直接使用。

如果是自己帶使用的電器用品，則是建議自備旅行萬用接頭｜變壓轉接頭會比較好。

⒋ 天氣部份，10月算是中越雨季，出發前氣象報告是：20°C~28°C，下雨機率是47%~90%。

遊玩5天溫度都是燥熱爆汗，建議攜帶遮陽帽+太陽眼鏡+雨傘+雨衣+涼鞋，遊玩3天好天氣+2天下雨天，賺到3天，呵呵。

⒌ 5天行程，一早當地導遊都會發*1罐礦泉水(每人｜無料)，飯店每一間都會提供*2罐礦泉水(無料)，房間內的零食+飲料都是有料，要注意！飯店如有禁止飲食規定，違規會罰款，要注意！

⌚越南國際時間比台灣慢一小時，要注意集合時間！

退房時，飯店會檢查房間物品，毛巾水杯+零食飲料…等等，是否遺失+拆開狀態。

遊玩越南有小費制度，拿行李、打掃房間的床頭費，每人是以10,000元越南盾(約台幣NT$.：12.63元)。

💰10/22當日匯率參考：100 新台幣 (TWD)兌換76472.24 越南盾 (VND)

⒍ 5天下來除了早餐是飯店的Buffet以外，每天中午｜晚上用餐，每人皆有*1罐啤酒｜可樂｜七喜可以擇一。(餐廳會提供冰塊服務｜無料)

戶外的廁所，有些需要收清潔費(會有收費箱子)，通用語言一般說：WC，當地人幾乎都聽得懂意思。

⒎ 在越南的交通卻是讓人不敢恭維，這裡不管是汽、機車過馬路就是狂按喇叭！

而行人過馬路即時是在斑馬線上，也是要隨時注意左右來車。

⒏ 初次體驗越式按摩｜越式洗頭，因為是當地導遊帶隊，比較有保障，隨身包包有置物櫃可以上鎖，費用是每人1千台幣(含小費)，整體下來個人覺得越式按摩最舒服。

⒐ 5天下來的行程，因為有當地阿慧導遊的時間上安排，雖然說早出晚歸比較累，可是真的玩得很扎實；其次也避開當地景點人潮爆滿+用餐時段，給阿慧導遊一個讚！

在第4天晚上，遊玩韓江結束後，阿慧導遊還特別幫我們安排到山茶夜市逛逛，Cảm ơn。

⒑ 當地購物，好像粉流行殺價，有時還沒問，店家便直說可以殺價，像是購買編製品小包原價250,000VND，直接下殺180,000VND，店家也說OK！

這裡也收台灣現金鈔票NT$.：100元或是NT$.：1,000元，都可以直接交易。

語言部分基本英文+中文都可以溝通；也可以使用Google 翻譯 APP，他有語音即時翻譯功能+相機拍照直譯功能，還不錯用。

⒒ 最後一天因為下大雨關係，前往當地大型購物中心Vincom Plaza Da Nang逛逛，裡面超市購買當地伴手禮都粉方便+便宜，現金不夠也可以刷卡！

⒓ 總而言之：這一次的越南中越旅遊，個人覺得整體上都不錯，如果要再度來玩的話，我可能會在會安古鎮｜巴拿山法國春天山城停留多一點時間，私心覺得這2個地方是最美的，期待下次有緣，再來越南遊玩。