來大坑沒吃過這家就落伍啦！在地經營超過20年，擁有Google評論4.9顆星高評價，至今仍屹立不搖在生乳酪界站穩腳跟，特別是將台灣小農新鮮水果與北海道進口原料製作，堅持不使用麵粉、奶精、膨鬆劑，讓乳糖不適的人也能吃的無負擔。推薦招牌綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，冷凍的乳酪蛋糕吃起來就像冰淇淋雪糕濃郁，生乳酪口感則如慕斯般的綿密感，因此這兩款賣的嚇嚇叫，月銷數字非常驚人，幾乎來的客人都會一次掃好幾盒。而且台灣水果生乳酪還吃得到新社百香果和白冷圳巨峰葡萄風味，完全是甜點控的愛啊！綜合乳酪蛋糕更是經典不敗，抹茶、巧克力、檸檬、原味四種口味濃郁卻不甜膩，一次滿足你的味蕾。

水母吃乳酪是中部最熱門的伴手禮專賣店，光是門市就有六間，尤其是位於台中大坑旗艦店，擁有簡約優雅高貴的裝潢，讓經過旅人都忍不住想停下來一探究竟，而且呀～離麒麟峰溫泉會館、大坑9號登山步道、新社等知名景點都不遠，很適合安排台中一日小旅行。

默默成立20年，是陪伴許多中部人長大經典回憶。之所以取名水母吃乳酪，是老闆因老婆有乳糖不耐症，而開始學習製作乳酪蛋糕，每一口乳酪都是代表對老婆的疼惜照顧與承諾，因此水母就是台語漂亮老婆（水婆）的意欲，Wow～聽完瞬間覺得好浪漫！

更讓我驚艷是極簡白色風格，搭配宛如水母般的透明圓形吊燈，利用圓弧曲線檯面營造出波浪感，整個空間設計非常奢華，完全就是愛拍照網紅們拍照打卡聖地。

主要以伴手禮和網購宅配為主，若來到門市購買店家有提供試吃服務，店員也會熱情介紹每一種口味，親切服務讓人感到舒心。對了～現場沒有提供內用座位唷。當天周末假日專程繞過來購買在回家，誇張是抵達門市時，購買人潮絡繹不絕，很多饕客都一次買好幾盒。

冰箱裡有展示各種生乳酪和乳酪蛋糕，像是招牌必買小農生乳酪拼盤、綜合乳酪蛋糕、莓果乳酪塔，還有獨享隱藏版的雪絨乳酪蛋糕，以及柚香莓果磅蛋糕等多種品項，每一樣看起來都好好吃啊！真想大喊～美女店員通通幫我包起來(笑)！

大方提供試吃服務，可以依造想買的口味進行試吃，吃完喜歡在打包帶走，完全不用擔心買回去不喜歡吃，這點對我來說挺重要～

每款禮盒擁有高顏質的設計，無論是送禮自用絕不失面子，甚至還有別出心裁的魔鬼氈，以往都是用膠帶黏貼，沒想到兩側改成魔鬼氈設計，在拿的過程中不容易搖晃，也不易掉，最底層還會放保鮮保冷劑，這麼小小細節竟然如此用心，而且生乳酪和乳酪蛋糕保存期限居然可以冷凍兩個月，要吃之前取出回溫3-5分鐘就能享用，Ya～太棒了！不用擔心在短期間內要吃完，可以悠哉悠閒的慢慢品味。

莓果乳酪塔(8切)880元

莓果乳酪塔是店內人氣王，特別是以高乳酪比例製作，除了不加奶油，也降低蛋和糖的使用，更不添加麵粉，奶精粉，膨鬆劑等，更是堅持選用北海道100%濃醇乳香和百分之百牛奶凝脂乳酪，以及香甜燕麥塔皮為基底，再鋪上新鮮飽滿的蔓越莓、覆盆莓、藍莓果粒，無論是份量或外型都超級吸睛，讓人忍不住想偷偷咬一口～

夭壽喔～切開莓果乳酪塔瞬間，超爆量的三種新鮮莓果宛如莓果山似的，霸氣實在用料真是讓人垂涎欲滴，一口咬下時嗯～♥飽滿又多汁莓果在口中爆開，微酸甜滋味尬著乳味輕盈綿密乳酪好順口，完全沒有那種甜膩感，然後底層燕麥塔皮更是畫龍點睛，酥脆帶有嚼感，讓整體風味好有層次。

台灣水果生乳酪(8切)720元

厲害的還有台灣水果生乳酪，將新社區百香果和白冷圳巨峰葡萄融入乳酪體中，底層餅乾則是選用Oreo餅乾，製作過程無麵粉、無蛋，製作出一款乳糖不耐症也能吃，而且生乳酪是沒有烘焙，更能將乳酸和水果的果酸味完美呈現。

生乳酪冷凍取出五分鐘後，那種慕斯般綿密滋味襲擊舌尖，尤其是百香果生乳酪口味我超愛，獨特的微微顆粒感搭著酸爽又香甜滋味，以及香濃郁卻不膩乳酪香，還有紮實脆甜的Oreo餅乾，天啊～我一次可以嗑掉好幾塊！葡萄生乳酪也很獨特，葡萄細緻纖維與乳酪搭在一起，呈現出來的微酸與恰到好處的甜，那種輕盈又細緻滋味，讓人每口都大大滿足，不愧是水母吃乳酪能將在小農水果完美呈現餐桌甜點。

綜合莓果生乳酪 (8切)720元

喜歡果實原始酸香可以選擇綜合莓果生乳酪，口味有藍莓、蔓越莓、覆盆子三種，塔皮一樣是Oreo餅乾，再將三種莓果分別與乳酪結合，每一個橫切面吃得到滿滿新鮮莓果的果粒，味道上水果果酸比較明顯，生乳酪口感輕盈細緻，另外推薦冷凍的食用口感，那種入口綿密的清爽感，喜歡微酸調性可以選擇這款綜合莓果生乳酪。

綜合乳酪蛋糕(8切)720元

一看到有原味和抹茶，就不自覺掏出錢包買單，這款綜合乳酪蛋糕有抹茶、原味、巧克力、檸檬四種口味，不用小孩子才做選擇，水母吃乳酪讓你一次吃到四種風味滿足味蕾，塔皮是選用香酥脆的手工餅乾與新社雞場直送的手工洗淨新鮮雞蛋，乳酪則是北海道濃醇香凝脂乳酪，味道看似濃郁，吃起來卻清爽綿密不甜膩，吃過幾乎一試成主顧。冷凍立即吃的口感就像冰淇淋雪糕一樣濃郁綿密，而退冰五分鐘後，吃起來更像舒芙蕾的口感，我自己很喜歡～

檸檬乳酪蛋糕嚴選屏東九如現榨綠皮檸檬，咬下去那種檸檬清香、那種綿密順口乳香，能感受在嘴裡酸韻清爽鮮明，兩者互不搶戲，不會太酸也不會太甜，再搭配鬆軟細緻咬感，ㄧ吃就會讓人不自覺愛上。

平常喜歡口味比較重，巧克力乳酪蛋糕也很推，特別是選用頂級72%可可製作，配上北海道濃醇香凝脂乳酪，入口時喉韻衝撞著濃厚成熟大人味，口中不斷飄著香甜微苦的氣味，似乎也有焦糖奶香風味，整體口感很像布朗尼錯覺。

原味乳酪蛋糕是熱賣20年，是水母吃乳酪的經典商品，獨特是用料選用80%北海道濃醇香凝脂乳酪製作，嚐一口奶香細膩濃厚，嘴裡還有乳香的輕盈感，甜度上也不會太高，是那種綿密滑口的滋味，好吃到瞬間秒殺～

一開始覺得抹茶乳酪蛋糕會很苦澀，沒想到一吃竟成我的前三名，其中秘訣就是選用日本靜岡抹茶，也難怪會有抹茶特有的清香回甘韻味，這款nana也很激推！

整體心得：之前就買過好幾次原味乳酪蛋糕，只要有去台中新社或大坑都會專程跑去買。這次買了綜合乳酪蛋糕後，真的愛慘了，每一樣口味都令人再三回味，尤其是乳酪綿密度很細緻，搭著不同食材呈列出來的風味也不會太濃厚，是那種輕盈順口的滋味，重點不計成本選擇堅持食材，因此乳糖不耐症的人也可以無負擔品嚐，還在煩惱下午茶或露營野餐點心買哪間嗎？這家快收進口袋名單吧！

水母吃乳酪台中大坑店

地址：台中市北屯區東山路二段60-2-1號

電話：04-22390681

營業時間：10:00~18:00

官網：水母吃乳酪