為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

nana 人氣：30
share
窩客好文

nana

發表篇數：431篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

水母吃乳酪 (大坑店)
phone04-2439-2737
place台中市北屯區東山路二段60-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章

 

大坑沒吃過這家就落伍啦！在地經營超過20年，擁有Google評論4.9顆星高評價，至今仍屹立不搖在生乳酪界站穩腳跟，特別是將台灣小農新鮮水果與北海道進口原料製作，堅持不使用麵粉、奶精、膨鬆劑，讓乳糖不適的人也能吃的無負擔。推薦招牌綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，冷凍的乳酪蛋糕吃起來就像冰淇淋雪糕濃郁，生乳酪口感則如慕斯般的綿密感，因此這兩款賣的嚇嚇叫，月銷數字非常驚人，幾乎來的客人都會一次掃好幾盒。而且台灣水果生乳酪還吃得到新社百香果白冷圳巨峰葡萄風味，完全是甜點控的愛啊！綜合乳酪蛋糕更是經典不敗，抹茶、巧克力、檸檬、原味四種口味濃郁卻不甜膩，一次滿足你的味蕾。

 

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

 

水母吃乳酪是中部最熱門的伴手禮專賣店，光是門市就有六間，尤其是位於台中大坑旗艦店，擁有簡約優雅高貴的裝潢，讓經過旅人都忍不住想停下來一探究竟，而且呀～離麒麟峰溫泉會館、大坑9號登山步道、新社等知名景點都不遠，很適合安排台中一日小旅行

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

默默成立20年，是陪伴許多中部人長大經典回憶。之所以取名水母吃乳酪，是老闆因老婆有乳糖不耐症，而開始學習製作乳酪蛋糕，每一口乳酪都是代表對老婆的疼惜照顧與承諾，因此水母就是台語漂亮老婆（水婆）的意欲，Wow～聽完瞬間覺得好浪漫！

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

更讓我驚艷是極簡白色風格，搭配宛如水母般的透明圓形吊燈，利用圓弧曲線檯面營造出波浪感，整個空間設計非常奢華，完全就是愛拍照網紅們拍照打卡聖地。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

主要以伴手禮和網購宅配為主，若來到門市購買店家有提供試吃服務，店員也會熱情介紹每一種口味，親切服務讓人感到舒心。對了～現場沒有提供內用座位唷。當天周末假日專程繞過來購買在回家，誇張是抵達門市時，購買人潮絡繹不絕，很多饕客都一次買好幾盒。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

冰箱裡有展示各種生乳酪和乳酪蛋糕，像是招牌必買小農生乳酪拼盤、綜合乳酪蛋糕、莓果乳酪塔，還有獨享隱藏版的雪絨乳酪蛋糕，以及柚香莓果磅蛋糕等多種品項，每一樣看起來都好好吃啊！真想大喊～美女店員通通幫我包起來(笑)！

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪 來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪 來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

 

大方提供試吃服務，可以依造想買的口味進行試吃，吃完喜歡在打包帶走，完全不用擔心買回去不喜歡吃，這點對我來說挺重要～

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪 來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

每款禮盒擁有高顏質的設計，無論是送禮自用絕不失面子，甚至還有別出心裁的魔鬼氈，以往都是用膠帶黏貼，沒想到兩側改成魔鬼氈設計，在拿的過程中不容易搖晃，也不易掉，最底層還會放保鮮保冷劑，這麼小小細節竟然如此用心，而且生乳酪和乳酪蛋糕保存期限居然可以冷凍兩個月，要吃之前取出回溫3-5分鐘就能享用，Ya～太棒了！不用擔心在短期間內要吃完，可以悠哉悠閒的慢慢品味。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

莓果乳酪塔(8切)880元

莓果乳酪塔是店內人氣王，特別是以高乳酪比例製作，除了不加奶油，也降低蛋和糖的使用，更不添加麵粉，奶精粉，膨鬆劑等，更是堅持選用北海道100%濃醇乳香和百分之百牛奶凝脂乳酪，以及香甜燕麥塔皮為基底，再鋪上新鮮飽滿的蔓越莓、覆盆莓、藍莓果粒，無論是份量或外型都超級吸睛，讓人忍不住想偷偷咬一口～

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

夭壽喔～切開莓果乳酪塔瞬間，超爆量的三種新鮮莓果宛如莓果山似的，霸氣實在用料真是讓人垂涎欲滴，一口咬下時嗯～♥飽滿又多汁莓果在口中爆開，微酸甜滋味尬著乳味輕盈綿密乳酪好順口，完全沒有那種甜膩感，然後底層燕麥塔皮更是畫龍點睛，酥脆帶有嚼感，讓整體風味好有層次。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

 

台灣水果生乳酪(8切)720元

厲害的還有台灣水果生乳酪，將新社區百香果和白冷圳巨峰葡萄融入乳酪體中，底層餅乾則是選用Oreo餅乾，製作過程無麵粉、無蛋，製作出一款乳糖不耐症也能吃，而且生乳酪是沒有烘焙，更能將乳酸和水果的果酸味完美呈現。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

生乳酪冷凍取出五分鐘後，那種慕斯般綿密滋味襲擊舌尖，尤其是百香果生乳酪口味我超愛，獨特的微微顆粒感搭著酸爽又香甜滋味，以及香濃郁卻不膩乳酪香，還有紮實脆甜的Oreo餅乾，天啊～我一次可以嗑掉好幾塊！葡萄生乳酪也很獨特，葡萄細緻纖維與乳酪搭在一起，呈現出來的微酸與恰到好處的甜，那種輕盈又細緻滋味，讓人每口都大大滿足，不愧是水母吃乳酪能將在小農水果完美呈現餐桌甜點。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

綜合莓果生乳酪 (8切)720元

喜歡果實原始酸香可以選擇綜合莓果生乳酪，口味有藍莓、蔓越莓、覆盆子三種，塔皮一樣是Oreo餅乾，再將三種莓果分別與乳酪結合，每一個橫切面吃得到滿滿新鮮莓果的果粒，味道上水果果酸比較明顯，生乳酪口感輕盈細緻，另外推薦冷凍的食用口感，那種入口綿密的清爽感，喜歡微酸調性可以選擇這款綜合莓果生乳酪。

 

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

綜合乳酪蛋糕(8切)720元

一看到有原味和抹茶，就不自覺掏出錢包買單，這款綜合乳酪蛋糕有抹茶、原味、巧克力、檸檬四種口味，不用小孩子才做選擇，水母吃乳酪讓你一次吃到四種風味滿足味蕾，塔皮是選用香酥脆的手工餅乾與新社雞場直送的手工洗淨新鮮雞蛋，乳酪則是北海道濃醇香凝脂乳酪，味道看似濃郁，吃起來卻清爽綿密不甜膩，吃過幾乎一試成主顧。冷凍立即吃的口感就像冰淇淋雪糕一樣濃郁綿密，而退冰五分鐘後，吃起來更像舒芙蕾的口感，我自己很喜歡～

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

檸檬乳酪蛋糕嚴選屏東九如現榨綠皮檸檬，咬下去那種檸檬清香那種綿密順口乳香，能感受在嘴裡酸韻清爽鮮明，兩者互不搶戲，不會太酸也不會太甜，再搭配鬆軟細緻咬感，ㄧ吃就會讓人不自覺愛上。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

平常喜歡口味比較重，巧克力乳酪蛋糕也很推，特別是選用頂級72%可可製作，配上北海道濃醇香凝脂乳酪，入口時喉韻衝撞著濃厚成熟大人味，口中不斷飄著香甜微苦的氣味，似乎也有焦糖奶香風味，整體口感很像布朗尼錯覺。

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

原味乳酪蛋糕是熱賣20年，是水母吃乳酪的經典商品，獨特是用料選用80%北海道濃醇香凝脂乳酪製作，嚐一口奶香細膩濃厚，嘴裡還有乳香的輕盈感，甜度上也不會太高，是那種綿密滑口的滋味，好吃到瞬間秒殺～

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

一開始覺得抹茶乳酪蛋糕會很苦澀，沒想到一吃竟成我的前三名，其中秘訣就是選用日本靜岡抹茶，也難怪會有抹茶特有的清香回甘韻味，這款nana也很激推！

來台中大坑沒吃過就落伍啦！內行人大推這兩款，綜合乳酪蛋糕和台灣水果生乳酪，甲過攏額樂的水母吃乳酪

 

整體心得：之前就買過好幾次原味乳酪蛋糕，只要有去台中新社大坑都會專程跑去買。這次買了綜合乳酪蛋糕後，真的愛慘了，每一樣口味都令人再三回味，尤其是乳酪綿密度很細緻，搭著不同食材呈列出來的風味也不會太濃厚，是那種輕盈順口的滋味，重點不計成本選擇堅持食材，因此乳糖不耐症的人也可以無負擔品嚐，還在煩惱下午茶或露營野餐點心買哪間嗎？這家快收進口袋名單吧！

 

 

 

 

水母吃乳酪台中大坑店

地址：台中市北屯區東山路二段60-2-1號

電話：04-22390681

營業時間：10:00~18:00

官網：水母吃乳酪

 

NANA愛旅行搶先看社團 (歡迎加入成為鐵粉)

歡迎追蹤 nana愛旅行札記粉絲團，一起來互動聊天

 

 

  1. 鍋泰山南洋鍋物台中大里店，超過30種蔬菜自助吧任你吃
  2. 台中推薦MT49 CAFE’ 芒果樹49號咖啡
  3. 曾家純蔗糖后里店，台中后里也能喝到天然甘蔗茶飲
  4. 台中燒肉推薦山鯨燒肉漢口店。吃日本A5和牛，還能免費穿和服
  5. Zooo林茶大里成功店，台中大里成功路上15元古早味紅茶
  6. 台中龍井夜景餐廳推薦那兩蚵烤鮮蚵，平價熱炒百元起
  7. 阿飛Brunch，台中早午餐竟然吃的到限量麻油雞酒飯
  8. Eartha燒肉餐酒館，日本和牛燒肉珠寶盒，寵物友善餐廳
  9. 台中寵物友善推薦無敵咖啡，百元有找平價咖啡，必點狗掌雞蛋糕
  10. 台中北屯推薦一饌泰式燒烤火鍋，必點泰式酸辣鍋，蔬菜自助吧吃到
  11. 台中南屯推薦 The Café By 想台中，七期約會餐廳，早午餐，下午茶，正餐
  12. 台中必買永豐吐司建國店，每日限量葡式蛋塔、手工厚切吐司也很強
  13. 明水然·樂台中大魯閣店，台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店
  14. 台中公益路美式牛排餐廳，傑克兄弟牛排館

 

 

 



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，

員林這家最低170元就有白飯、湯、飲料吃到飽！

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up