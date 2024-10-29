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員林這家最低170元就有白飯、湯、飲料吃到飽！推薦黃燜系列和乾鍋魷魚煲，醬汁淋白飯不小心吃好幾碗，元爵味黃燜雞米飯

nana 人氣：31
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nana

發表篇數：431篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

元爵味黃燜雞米飯員林店
place彰化縣員林市大同路二段63號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這家元爵味黃燜雞米飯員林店也很夯。招牌以黃燜雞米飯聞名，特別是帶骨雞腿肉與獨家秘方製作，光是醬汁淋白飯就可以扒好幾碗。除了有賣黃燜系列，也有川香麻辣、酸湯魚、乾鍋魷魚煲等餐點，價格最低170元起，免服務費，此外還提供白飯、雞湯、飲料賀你甲尬爽(台語)！

員林這家最低170元就有白飯、湯、飲料吃到飽！推薦黃燜系列和乾鍋魷魚煲，醬汁淋白飯不小心吃好幾碗，元爵味黃燜雞米飯

 

這次要介紹是連鎖品牌元爵味黃燜雞米飯，店址就在大同路二段與建國路交叉路口，這裡比較不好停車，建議可以停在附近的城市車旅停車場Times 彰化員林大同路停車場，走路約3~5分鐘。

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生意都還不錯，每次經過都有人，只是不知道黃燜雞是什麼風味？好不好吃？貴不貴？就在某天和朋友聊天，無意間聊到他說這家不錯吃，就先替觀望許久或未嚐鮮的朋友們打頭陣。

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店內採用大片落地窗設計，白天採光很好，空間感寬敞舒適，重點有舒適冷氣開放空調，座位有2~6人座位，桌間距離不會靠太近，客滿的話可以容納45人左右。

 

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不知道有沒有人跟我一樣，只要店裡有免費供應自助區白飯、飲品、湯吃到飽，二話不說直接給它一分，你也知道現在物價上漲什麼都不便宜，那怕是白飯無限吃就很多蝦了～

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雖然自助區飲料只有冬瓜檸檬和無糖綠茶，總比常見的紅茶好，因為吃辣就是要瘋狂喝飲料，解決那種怕辣又想吃的人，而且不用免錢尚賀(台語)。無糖綠茶喝起來清香回甘，口感不太會澀。冬瓜檸檬甜度比較高，不過吃完辣得再喝一口冬瓜檸檬，辣度瞬間消失，我都笑它是解辣神器。

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ＯＨ～那個外帶一份餐點，只能裝一碗湯和一杯飲料，白飯是不可打包，所以我覺得內用比較划算。

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白飯隨你盛，想吃多少沒人阻止你。我們這天光是醬汁飯淋白飯就扒了三碗！

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當天喝到的是雞白湯，用餐人不多所以挖得到料，若遇到客滿狀態就很難說，因為料會被撈光喔。

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份量大概就是這張照片的樣子，基本會有大白菜、豆芽菜，以及主食，若擔心菜量沒達到心目中理想，建議可以自行選擇加料，像我就是直接加點一份40元青花菜。

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黃燜雞米飯

黃燜系列是元爵味必點招牌，光是主食就有11種，我點了最便宜170元黃燜雞米飯試試看，辣度從不辣到大辣皆有，我是選擇不辣口味，然後我發現每份餐點幾乎都有青椒，就直接告訴店員我不要放青椒，自行再加點40元青花菜。

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裡面有帶骨雞腿肉、馬鈴薯、菇類、木耳、青椒，配上獨門鹹香醬汁，整體看起來色香味俱全。咱們先把醬汁淋在白飯上，然後將菜繼續往碗裡盛，大口扒進嘴裡，米粒吸附鹹香醬汁那個味道也太香，調味也不會太鹹。雞肉骨肉分離，嚼勁中帶有一點軟嫩口感，整體還算不錯唷～

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乾鍋魷魚煲

阿文呵咾甲會觸舌的乾鍋魷魚煲，尤其是醬汁澆飯超級下飯，鹹香微辣滋味涮嘴到連嗑三碗飯。加了米酒和特製麻辣醬爆炒後的魷魚特別香，你看看這個魷魚份量給得很霸氣，每一條牢牢吸附醬汁，大口咬下香Ｑ軟嫩，也不會潤潤或咬不斷，然後配菜中的大白菜、青椒、木耳與麻辣醬融合，一整個鹹香麻辣還有花椒香，吃起來好入味，對了～如不敢吃辣記得告訴店員不要加辣唷。

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川香麻辣牛

愛吃辣，一定要點這個川香麻辣牛，配菜有豆芽、大白菜、木耳、菇類等食材，牛肉份量也很剛好，若牛肉吃不夠可再額外加點。夾起一大把放在白飯上面，豪邁的扒兩口到嘴裡，一陣陣的麻辣香撲鼻而來，口感香麻帶勁，不時散發著溫順中藥與花椒香，吃到後面也不太會辣到受不了，再來是牛肉吃起來嫩中帶嚼勁，不會煮得過老，口感剛剛好～

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酸湯魚

這道酸湯魚和前陣子介紹的戲魚酸菜魚不太一樣，這裡是選用鱈魚片。這道料理是先將蒜頭、芝麻、乾辣椒爆香，加入香菇、豆芽菜、青椒、木耳、大白菜等配菜，最後淋上特製醬汁調味，端上桌時此時飄來一陣酸香味，口感酸爽溫和，酸度是入口就揮發掉，不會在口中停太久，吃到後面會有一點點辣感，魚肉給得片數還算可以，口感滑嫩細緻。

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整體心得：這次品嚐的四道餐點，它的醬汁調味比較重，搭配白飯非常下飯，可以連續扒好幾碗，裡面菜量不算少，若可以再新增單點菜色會更好，因為我不喜歡吃青椒和豆芽菜(笑)，再來主食的量也挺OK，最棒就是白飯，飲料，湯無限吃到爽，光是這個對於擔心一份餐點吃不飽的人來說很加分，因為有些地方白飯是要加錢，飲料也要用買，所以這樣價位都是在合理範圍。

員林這家最低170元就有白飯、湯、飲料吃到飽！推薦黃燜系列和乾鍋魷魚煲，醬汁淋白飯不小心吃好幾碗，元爵味黃燜雞米飯

 

 

元爵味 黃燜雞米飯 員林店

地址:彰化縣員林市大同路二段63號一樓

營業時間:10:30~21:00

電話:04-8390109

 

 

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