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帶狗狗一起去台式熱炒寵物友善餐廳，還有超大草坪可以跑跳放風，重點開到晚上23:00，晚上肚子餓救星，台中野沐私房菜

nana 人氣：33
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窩客好文

nana

發表篇數：431篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

野沐私房菜-寵物友善餐廳
phone09-52685111
place台中市南興北二路111號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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去年北屯新開了一家台式熱炒寵物友善餐廳，擁有綠意大草皮空間，讓毛小孩大肆奔跑放電，不僅室內空間寬敞舒適，居然還結合台式熱炒，餐點多達80種品項可選，餐點份量也很實在，重點開到晚上23:00，晚上肚子餓不用擔心沒地方去，更讚是毛小孩也有寵物餐可享用，廢話不多說跟著我們來去一探究竟！

帶狗狗一起去台式熱炒寵物友善餐廳，還有超大草坪可以跑跳放風，重點開到晚上23:00，晚上肚子餓救星，台中野沐私房菜

 

隱身於台中市北屯區南興北二路地段，周邊大多都是高級住宅區，離好市多北台中店74快速道路都不遠，甚至從店家步行至台中捷運北屯總站也只要600公尺，無論是搭乘大眾運輸或自行開車都十分便利。

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每次想帶毛小孩出門溜達，總是會擔心不好停車，來~Nana在ig上找到一家近期很夯的寵物友善餐廳，這裡雖然無提供停車場，不過附近停車格卻不少，輕鬆得就找到停車位，若運氣比較差可能就要繞一下。

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遠遠處就能看見獨棟式的質感建築，灰色系搭配大面玻璃窗，整體非常有質感，而且佔地多達350坪戶外大空間，草皮空間寬敞又大，愛犬跑起來可以盡情放電。

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四周都有使用木欄圍起來，實際高度也都有超我們腰部，對於中小型犬來說都算安全，再來是進出口有特別設計兩道木門，記得要將鉤子拴上，避免毛小孩往外衝。

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  • 內用每人低消250元
  • 寵物入園50元(可折抵1份寵物餐)
  • 室內寵物需要上牽繩
  • 用餐時間120分鐘，以第一人入座時間起始
  • 店內任何物品請溫柔對待，如有毀損照價賠償
  • 自行保管財物，本店恕不負責
  • 禁止餵食小店長，不可強迫小店長做任何事
  • 寵物可落地，不可讓寵物上桌椅

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櫃台旁有呈列寵物零食、潔牙棒等商品，若忘記攜帶毛孩零食可現場購買。

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店內也有販售寵物餐點，當天遇到的有加量羊奶、骰子牛、雞肉丸等餐點，若害怕寶貝肚子餓可以點一份給愛犬品嚐。

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迎面而來室內用餐環境比我想像中還要寬敞，而且天花板有做挑高，給人一種舒適感，接著每桌都有一定距離，不會靠得太近影響彼此，即便帶著兩三犬一起來用餐，也不會感到擁擠。對了！野沐私房菜前陣子也有婚禮新人、公司聚餐、活動來這裡包場，如有需求可電洽。

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擁有三面大玻璃採光，坐在餐桌時還可眺望窗外高樓景色，甚至毛孩在草皮上奔跑的萌樣，也能盡收眼底，就這樣傍晚時刻慵懶享受暖陽，吃著台式熱炒，看著毛小孩玩樂的樣子，實在有夠陶醉耶～

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座位有四人桌、六人桌、十人圓桌，餐廳平日從晚上五點營業凌晨1點，假日則是12:00就開始營業，很適合三五好友、下班來聚餐小酌，又能帶愛犬好好放鬆～

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沒有收取服務費，水、餐具採自助式取用。

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寵物水碗放置餐具櫃左側地上，有需要可以自行拿取。

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炸鮮蚵

都來到台式熱炒餐廳，當然要來一份炸鮮蚵！上桌時炸鮮蚵香氣撲鼻而來，外觀炸得金黃酥香，此時再沾少許胡椒鹽一起吃，嗯～J個麵衣裹得不會太厚，口感外酥內嫩，咀嚼時鮮蚵的海味蔓延舌尖，若再來一口氣泡飲更爽快。

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培根高麗菜

熱炒當然不能少了蔬菜類。以往都是吃清炒高麗菜，培根搭配高麗菜組合比較少，但～加了培根後，油度明顯增加，若本身不太喜歡油感豐沛，可以試試櫻花蝦高麗菜，至於高麗菜脆度和香氣都有炒出來，口感還不錯！

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炸排骨飯

居然還有賣炸排骨飯，排骨給得量不少，夾起一塊大口咬下，它的外皮香酥脆口，裡面肉質薄度剛剛好，口感有一點點嚼勁，是紮實的咬感。再來配菜是茄子和高麗菜，菜量不算多，整份吃完約7分飽。

 

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野式胡椒魚

在閱讀菜單時看見野式胡椒魚挺特別，又有標示大拇指推薦，於是身為魚控阿文決定代替大家搶先嚐鮮。服務人員將野式胡椒魚端上桌時，料理方式和我想像不同，似乎好像是將魚肉切下來後裹粉炸，每塊炸得金黃酥香，最後在灑上蔥、乾辣椒、洋蔥提味。接下來阿文嘗了一口，魚肉外皮酥香，魚肉變得相當扎實有勁，調味比較重，份量實在，整體口感很獨特。

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京都醬排骨(升級套餐)

若擔心點太多肉食或熱炒吃不完，也可任選任一肉食主食加購套餐，分別有A+99元附3樣小菜+湯品+米飯、B+159元附3樣小菜+湯品+米飯+80元飲品，我們選擇350元京都醬排骨、+159元升級套餐，以及80元飲品補差價，這樣升級套餐後價格只要569元，與外面的簡餐店價格差不多～

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京都醬排骨撒上白芝麻看起來油亮又美味，它的味道和糖醋有一點點相似。排骨裹著少許粉下油鍋炸，再淋上京都醬吃起來鹹香酸甜，肉質咬起來Q彈有嚼勁。

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當天小菜有茄子、鳥蛋、空心菜淋肉燥、白飯、豆腐紫菜蛋花湯，小菜調味恰恰好，口味不會太重，最後還有一塊伯爵乳酪蛋糕滿足口腹之慾。

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蜂蜜檸檬氣泡飲/百香果鳳梨氣泡飲

吃熱炒就是要配氣泡飲才過癮，左邊是蜂蜜檸檬氣泡飲，右邊是百香果鳳梨氣泡飲，飲用前記得攪拌均勻再享用，啜飲一口氣泡量拿捏得剛好，口感酸甜有氣，喝起來既舒爽又解渴。

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對毛小孩很友善，沒有硬性規定一定要待在推車或包包裡面，只要有牽繩即可，而且毛小孩可以自由自在探頭，完全不用躲在黑黑包包裡，光是這點非常加分。我們家拉米已習慣坐推車，對牠會比較有安全感。

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吃飽喝足後，接著帶毛小孩來去放電奔跑啦！戶外草皮空間佔地非常大，四周都有增設圍欄設施，包括進出口都有設置兩道木門，雖然防護做的不錯，但建議毛小孩主人要看好自家愛犬。足夠讓毛孩們完全不受拘束的奔跑嬉戲，看到每隻毛小孩開心臉龐超級療癒。對了～當天看到不少狗大便躺在角落，再加上外場沒有服務人員，好的環境真的需要和寵物主人共同攜手，請隨手清理愛犬的狗便，這樣才能維持舒適寵物友善環境。

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當天時間是下午16:00，天氣不會太悶熱，很適合在草皮上盡情奔跑，你看拉米表情就知道，玩的超嗨森呀！

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整體心得：現在又多一家寵物友善餐廳可選擇，除了對寵物很友善之外，還有大草皮空間可以跑跑，至於餐點走的是台式熱炒路線，跳脫義式餐廳框架，口味都還算不錯，重點營業至23:00，晚間不用擔心帶著愛犬沒地方去，這裡可以好好奔跑溜達，若還在煩惱帶寵物不知道去哪裡？那就來去台中北屯野沐私房菜吧！

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野沐私房菜

地址：台中市北屯區南興北二路111號

營業時間：12:00~23:00(周二公休)

電話：0952-685111

粉絲團：野沐私房菜

 

 

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