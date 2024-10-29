暑假真的爆熱，戶外景點一率跳過只找有冷氣的地方

台灣e食館是某天爬文時無意間發現的零食批發館，路邊有停車格

開車來逛蠻方便的喔，不用花太多時間找車位

除了來的這間另外還有兩間，一間在太平、一間在大里

▲入口有購物用推車

▲營業時間09:00-21:00

▲賣場商品擺放整齊，可能就是通道小了點

▲洗手間

▲韓國海苔酥...

▲這些都是以前的愛物，現在年紀大了不太敢吃了，偶爾解嘴饞可以哈哈

▲飲料有箱購也有零售

▲價格不曉得有沒有比較便宜，但種類還蠻多的，小孩在挑的時候我也順便看看

▲這種五斤大包裝的餅乾不少，有量大需求的團體非常適合

▲沖泡式飲品

▲各種調味料、罐頭、泡麵...

▲東泉辣椒醬味道還真的不錯

▲各種茶包

▲這區就是棉花糖、棒棒糖等顏色較為繽紛的零嘴

▲果凍

▲肉乾、豆干

▲這種也有5斤大包裝

▲福義軒系列餅乾、蛋捲

▲有些三斤裝、有些五斤裝

▲結帳櫃台

▲孩子買的橡皮糖不太好吃，味道沒有很好

但這邊東西其實蠻多的，能買到自己需要的東西又更好

有經過也可以進來逛逛、挖挖寶！

【台灣e食館-福雅中科店】

地址：台中市西屯區福雅路702號

電話：04-24639861

營業時間：09:00-21:00

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