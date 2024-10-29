

上次來住淡水將捷鬱金香酒店一直要找慶生的牛排館都沒發現原來前面的禮萊廣場就有一家CP值很高的牛排館Urban Monster城市怪獸牛排，主餐之外還搭配著吃到飽的餐點，這次來淡水玩透過朋友的推薦來這裡吃看看，發現真的餐點真材實料之外，也很豐富。主餐最低499元起還能吃到哈根達斯冰淇淋還有PIZZA、甜點、水果、熱菜的多種餐點，飽到晚餐都吃不下。



Urban Monster城市怪獸牛排的位置位於淡水老街後段紅毛城附近了，開車前來比較方便，禮萊廣場也有停車場，雖然餐廳位於賣場內，但整體環境乾淨且座位寬敞，用餐的當天雖然已經秋天了，天氣還是很炎熱，餐廳有冷氣也是一個涼爽用餐的好選擇。



餐廳環境整潔寬敞，擁有充足的桌位數，不論是親子出遊、家庭聚餐、也可以來這辦活動都很適合。



去拿自助吧餐點的時候發現這邊有兩個區域算是兩個小包廂的空間，不想被打擾的話也可以坐這區，餐廳也有INLINE訂位可以事先訂位很方便。



Urban Monster城市怪獸牛排最近剛好推出了全新的菜單，這邊的用餐方式是點一個主餐就可以享用其他的自助吧餐點吃到飽，當天我們總共有三個人用餐點了這個雙人套餐1999+一個塔塔鱈魚堡覺得很划算，雙人套餐可以選兩個主餐+一個海鮮盤，不管是牛排還是海鮮都可以吃的到。



這邊主餐最低499元就能享有吃到飽喔!真的很划算，如果是親子一起來吃，也不怕沒有小朋友喜歡的餐點，漢堡超大一個很美味，除了自助吧之外還有無限吃到飽的現點現炸的炸物可以享用。CP值超級高。



原來桌上的QR CODE 點餐，就是讓你點選炸物吃到飽，上面列出來的炸物都是0元喔!而且是現點現炸，擺盤很用心不馬虎。



首先送上來的是炸物，每樣都點了一份，有麥克雞塊、蜂蜜南瓜、黃金脆薯、雞柳條等， 這邊的炸物都是現點現炸，每一口都熱騰騰、外酥內嫩。薯條控的我對那薯條愛不釋手真的是酥香好吃。



自助吧種類也很豐富，至少有七道熱菜，每一道的用料也很實在又新鮮，尤其是那道黑木耳魚皮，吃起來很開胃又清爽。



這道水煮牛肉裡面竟然有加桂竹筍，用料真的很豐富，桂竹筍的脆嫩和牛肉的香辣融合，讓整道菜更具層次感。吃起來有辣度， 如果有提供白飯的話，絕對是扒飯小偷的最佳選擇！



除了肉類的餐點之外也有蔬菜類，這道白菜時蔬還放了蝦子，有點白菜滷的感覺但是放了蝦子整個鮮味又提升了，蝦子的鮮甜滲透進每一片白菜中，吃到這個我覺得老闆應該沒再計較成本的就是讓你吃的滿足整個也很有誠意。



烤雞翅跟德國香腸也有，整個菜色超級豐富。



這家店除了主餐豐盛之外，整個自助吧也很美味可口，個人覺得中式菜色有一定的水準用料也是新鮮，雖然沒有飯店的高檔，但是也是小而精緻。



麵包類也有小可頌跟巧克力麵包， 可以利用烤箱現烤，讓每一口都熱乎乎的 ，烤過的小可頌更加酥脆可口。



這裡的甜點選擇也是豐富多樣！有小蛋糕捲還有多種口味的台式馬卡龍、季節水果等，這天的水果是火龍果、木瓜等、冰箱裡好像還有奶酪，每一種都不怕你吃。



雖然是平價的吃到飽，但是冰淇淋可是使用哈根達斯的喔! 四種口味都令人很想來一球，這次吃了抹茶口味覺得好吃不甜又令人滿足。



飲料也有多種選擇，可樂、汽水、果汁類的就多達13種，還有多種咖啡可以與甜點類一起享用。



如果你覺得這樣子就沒菜了，很抱歉我覺得這店家真的很想做好做滿雖然沒有全部擺出來，但是還有不間斷上菜的現做披薩，口味也很豐富。



PIZZA的餅皮是鬆軟型的，剛烤出來時散發著誘人的香氣，咬下去時彈性十足，口感柔軟。而且上面的起士豐富且濃郁，餡料也很多，超級牽絲，讓每一口都充滿了滋味，滿足感十足。

當然玉米濃湯是牛排館必備不可或缺的湯品之一，旁邊沒拍到的還有紅豆湯。飯後來上一碗解膩又暖心。



終於來到了主餐的部分，主餐送上來的時候真的很令人驚訝，以為主餐已經搭配吃到飽應該份量會比較少，沒有喔!!主餐超級大份的啦!來這真的不用怕吃不飽，只怕你胃太小。



紐西蘭P.S肋眼，整塊肋眼應該比男生的手掌還大，份量驚人，我們點了五分熟，外面不會有血水， 肉質保持了豐富多汁及鮮嫩的口感，單沾海鹽就很好吃了。



嫩煎鮭魚也是給一整塊的份量很多，鮭魚排煎烤的熟度很剛好，外皮微微金黃，內部卻依然保持著鮮嫩多汁的口感。沒有腥味，擠上金桔汁平衡了鮭魚的油質，吃起來清爽可口。



好的好的真的沒想到份量連海鮮盤的份量也很多，淡菜、軟殼蟹、起士干貝、透抽海鮮的種類也很多，基本上也是雙人份的份量。



海鮮類的吃起來也都很新鮮，淡菜咬起來有彈性鮮嫩多汁， 軟殼蟹外脆內嫩，口感層次分明 。



起士干貝， 外層的起士香濃，烤得金黃Q軟，濃郁的奶香結合海鮮的鮮味，香甜好吃



因為這天是三人用餐，所以有點了一個塔塔鱈魚堡，我覺得Urban Monster城市怪獸牛排可以改為炸物的天堂好了，它們的炸物真的香酥脆口很好吃，把薯條拿去沾塔塔醬也很美味，主角塔塔鱈魚堡也非常厚實。



塔塔鱈魚堡 漢堡皮剛烤好，外層香酥，內部柔軟 裡面包著兩大塊鮮嫩的鱈魚，炸得酥脆香香的 ，你看看拿起來大口咬超級滿足， 鱈魚的鮮美和塔塔醬的清新相互交織，讓人陶醉其中，美味可口，份量又俱多，幸好有朋友一起分享，旁邊還有蔬菜可以降低罪惡感，不然體重爆表了。





吃完這餐真的飽足感十足，但是看到後面有一個冰箱是放傳統式的冰棒，一定要來吃吃看，聽說這個冰棒很有名來自旗山，我們選了兩種口味，我吃的是芋頭口味，真的有種小時候吃那種綿綿冰弄成冰棒的感覺，冰棒芋頭的香氣濃郁卻不過於甜膩，恰到好處的甜度清爽又滿足。



總結:雖然Urban Monster城市怪獸牛排店位於淡水老街後端靠近紅毛城，但在禮萊廣場內為獨立店，店內的環境寬敞舒適， 非常適合用餐。如果你到淡水遊玩，特別是在炎熱的天氣中，能在冷氣中享受美味的大餐，也是個理想的避暑場所，餐點價格親民，最低只需499元，還可搭配自助餐吃到飽。每一道主菜都是真材實料，令人滿意。自助餐中的中式餐點雖然沒有大飯店的華麗， 但是食材新鮮，口感佳。 飲料、麵包、甜點的選擇也很豐富， 主餐的份量真的很豐富，絕對不用擔心吃不夠！ 炸物也是必推選項之一，外酥內嫩的口感讓人一試成主顧。 不論您是親子遊、家庭聚會、朋友聚餐，辦活動都很適合。



看影片--點連結



餐廳資訊

...................................................

Urban Monster城市怪獸牛排

電話: 02-26025681

地址: 新北市淡水區中正路一段2號1樓

營業時間:星期一-星期日11:00-21:30

用餐時間90分鐘，

因吃到飽恕不提供任何打包服務，包含主餐。

●低消每人一份餐點。

●兒童收費標準：

90公分以下免費

91-120公分190

121-140 公分 260 元

141公分以上同成人