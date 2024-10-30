如果不是朋友約吃印度菜，
我想自己是不太會出現這類食物的選項；
不是因為不愛吃，只是很少吃....
但就在吃過了「哦耶！旁遮普印度餐廳」後，
跟朋友相約吃飯時，我還自己主動提了，想吃這裡；
這裡，也是寵物友善餐廳哦！
哦耶！旁遮普印度餐廳
網站與訂位：https://reserve.oddle.me/en_TW/ethnic/ticket/4273
地址：106台北市大安區延吉街137巷18號
電話：0983222265
營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30
這是「哦耶！旁遮普印度餐廳」的第二間店，
朋友說本店生意超好，想說要聚會，所以就約這裡，
感覺店內的裝潢不隨便，且更妙的事是，
從踏入店內後，就像是出國一樣，
完全都是講英文哦！
若不是「哦耶！旁遮普印度餐廳」菜單上有圖片跟中文，
我想，我會以為我穿過了任意門出國去了，
不過，看著中文的菜單，聽著英文仍很像是出國
畢竟在國外，早已有不少餐廳都有中文菜單囉
今晚一起吃飯的朋友們英文都超好的，
且還曾在國外留學，還有現在還住在國外的；
在國外也會去吃印度菜，
所以不用什麼介紹，大家似乎就知道要吃什麼？
甚至還有直接問服務人員有沒有什麼...
哈哈哈，所以今晚吃的餐點就這麼來嚕
點了餅，烤餅，飯
也點了咖哩，蔬菜還有坦都里雞腿，
另外大家都點了飲料，
有原味的優格，
還有芒果口味的優格，
哇！好講究，還有拉花耶（笑）
店家還送上了脆薄餅，
嗯，這...熟悉的味道，也好好吃呦
這篇文章寫得有些簡單，
其實是因為跟朋友們聊天與吃飯，食物也就隨便拍拍嚕
其實，會開始寫部落格是想記錄下日常生活的點滴，
以免以後忘了（笑）
但後來有時會忘記原本想紀錄的東西，
到最後都成了食記。
讓我想起了之前跟從國外回來的朋友約吃飯，
總是太過於專注要吃哪家餐廳，
那日，朋友說：重要的是人，而不是要吃哪家餐廳.....
嗯，沒錯！
這次挑選的印度餐廳～哦耶！旁遮普印度餐廳，
自己很喜歡，會想再訪，
那晚，大夥兒在這享受美食，暢談生活與旅遊；
之後又再將各奔東西，
我想，哦耶！旁遮普印度餐廳的食物，
我還會再找一天跟皮皮兩人來專心吃東西（笑）
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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