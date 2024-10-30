



如果不是朋友約吃印度菜，

我想自己是不太會出現這類食物的選項；

不是因為不愛吃，只是很少吃....

但就在吃過了「哦耶！旁遮普印度餐廳」後，

跟朋友相約吃飯時，我還自己主動提了，想吃這裡；

這裡，也是寵物友善餐廳哦！

哦耶！旁遮普印度餐廳

網站與訂位：https://reserve.oddle.me/en_TW/ethnic/ticket/4273

地址：106台北市大安區延吉街137巷18號

電話：0983222265

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30

這是「哦耶！旁遮普印度餐廳」的第二間店，

朋友說本店生意超好，想說要聚會，所以就約這裡，

感覺店內的裝潢不隨便，且更妙的事是，

從踏入店內後，就像是出國一樣，

完全都是講英文哦！

若不是「哦耶！旁遮普印度餐廳」菜單上有圖片跟中文，

我想，我會以為我穿過了任意門出國去了，

不過，看著中文的菜單，聽著英文仍很像是出國

畢竟在國外，早已有不少餐廳都有中文菜單囉

今晚一起吃飯的朋友們英文都超好的，

且還曾在國外留學，還有現在還住在國外的；

在國外也會去吃印度菜，

所以不用什麼介紹，大家似乎就知道要吃什麼？

甚至還有直接問服務人員有沒有什麼...

哈哈哈，所以今晚吃的餐點就這麼來嚕

點了餅，烤餅，飯

也點了咖哩，蔬菜還有坦都里雞腿，

另外大家都點了飲料，

有原味的優格，

還有芒果口味的優格，

哇！好講究，還有拉花耶（笑）

店家還送上了脆薄餅，

嗯，這...熟悉的味道，也好好吃呦

這篇文章寫得有些簡單，

其實是因為跟朋友們聊天與吃飯，食物也就隨便拍拍嚕

其實，會開始寫部落格是想記錄下日常生活的點滴，

以免以後忘了（笑）

但後來有時會忘記原本想紀錄的東西，

到最後都成了食記。

讓我想起了之前跟從國外回來的朋友約吃飯，

總是太過於專注要吃哪家餐廳，

那日，朋友說：重要的是人，而不是要吃哪家餐廳.....

嗯，沒錯！

這次挑選的印度餐廳～哦耶！旁遮普印度餐廳，

自己很喜歡，會想再訪，

那晚，大夥兒在這享受美食，暢談生活與旅遊；

之後又再將各奔東西，

我想，哦耶！旁遮普印度餐廳的食物，

我還會再找一天跟皮皮兩人來專心吃東西（笑）

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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