亮麗的橘色與藍色色調-料鐵哥分店最近開張的速度很快!!上網一查才發現餐單上竟然也有 不吃葷的選擇之外，這裡高麗菜／豆芽菜是可以無限續加，店員會主動詢問，店內還有飲料冰淇淋自助吧，料鐵哥－平價鐵板燒是一個充滿歡樂的地方！

料鐵哥－醬燒鐵板｜大墩店

官網：https://liaotiege.com/

地址：台中市南屯區五權西路二段191號

電話： 04 2471 0228

營業時間：11:00–23:00

亮眼色調Ｘ平價鐵板燒店

店內的空間設置很簡單，以鐵板燒為主周圍則圍繞的”食客們” 靠窗區則放置各種飲料/冰淇淋與今日湯品!!

料鐵哥菜單／MENU

不吃葷套餐系列(素食) 140元 附餐兩種蔬菜.白飯.自助吧任意享用!!

各類料理追加自行看菜單勾選囉!!

鐵板燒之不吃葷系列

跟著大貓先生出門吃飯當然直接-不吃葷-系列 醬燒豆腐/翻滾吧豆皮/杏鮑菇，顧慮老人家手伸不常通通堆在婆婆前面!婆婆大呼..怎點這多，我跟大貓一口同聲說一起吃啊!

兩款蔬菜(高麗菜與豆芽菜) ，當天高麗菜本人不好吃，因為8月底9月這段期間雨水豐富的狀態下，蔬菜貴又不好吃，加上這蔬菜單純醬油跟鹽，口味上偏重，但還是有脆的口感。

金針菇-無蔥蒜，加小辣還蠻鹹香的，當天吃著吃著鐵板燒師傅直接端過來一盤金針菇!!馬上告知..沒點，我們點杏鮑菇!!師傅:喔~那請你們吃!!我馬上再炒一份杏鮑菇給你們!!

醬燒豆腐 裹上少許粉的煎到變成金黃上淋上醬汁，豆腐扁扁很下飯

豆皮 -不管葷食者還是素食者應該都會喜歡這個，但我記得菜單介紹說豆皮有混九層塔一起炒，這裡只看到醬色跟辣椒，該不會店家以為九層塔是五辛禁忌之一?

杏鮑菇登場-每一片都切成薄片但分量很足，不意外也是重口味啊，婆婆吃了一半就放棄他說太鹹了，鹹到我白飯都吃光了它還剩！

一看就知道是全熟的荷包蛋 $15

這裡的白飯很大碗，建議吃完有空胃，再追加

婆婆問我為什麼連白飯都要拍，我笑說:白飯說他想被拍 (婆婆 :我家媳婦很愛鬼扯捏)

餐點價格光就後面整排飲料／冰淇淋吃到飽就很過癮，是明治冰淇淋，走到最後還有一台霜淇淋機，口味是非常重鹹，但好在這些都可以調整，這裡煎台共用，非嚴格素食者的蔬食朋友可以來試試！當天私下問婆婆，她說大埔比較好吃，但這家比較帥！（帥？好難理解的思維啊！）

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