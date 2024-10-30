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台中市西區台中西區│耳東麵包-西區麵包店，販售海鹽卷和貝果..滿滿糖粒太超過

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papa

發表篇數：644篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

耳東麵包
place台中市西區五權三街301號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中西區小巷裡面悄悄開張這麼一家麵包店 -耳東麵包 ，沒有鮮明的招牌直接在自家樓上拉起淡色布條就這麼開張，店內空間不大!!如果遇上人多的時候就慢慢排隊入場..店內的空間真的不大

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耳東麵包

▼ IG: chen__bakery FB: 耳東粉絲團

  • 地址：台中市西區五權三街301號
  • 電話： 0970 976 676　
  • 營業時間：14:00–19:00（公休日看FB)

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▏耳東麵包在哪裡

台中西區五權X街上超多特色小店，麵包店，甜點店咖啡館…等等而耳東就藏在三街巷子裡面，屋前有一排空地有點隱密，老闆也很可愛的將店名關東旗這樣放上去而已!!有營業就會在店門口看到小木板寫上營業中，直接走進去就可以

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▏店內環境

老宅風格的麵包店也是工作室，當天會有那些麵包出爐可以上FB上有公告各種麵包價位，奶油海塩捲系列45~55左右，也有迷你綜合款的!!

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▏麵包們

走進店內看到各種麵包，太愛了，當天我還是很克制地選了幾個拎回家，這邊的麵包基本上都是蛋奶素居多，部分有熱狗或五辛可以問店員，交易方式: 現金支付或line pay

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我自己也挺愛吃貝果的，後來選了這些回家(看下去)

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▏麵包心得

沒辦法糖粒太過分了，使用艾許奶油混搭海鹽捲最後撒上滿滿滿到爆炸的糖粒，完全不需要想我就選了這個，另外還挑選原味海鹽X2 +迷你貝果，跟正常版的貝果們!結論就是這家我會回訪，後來路過又買了兩次

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迷你貝果(綜合)$100 

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迷你貝果們 ，大小大概是這樣，口味上原味 /焙茶/抹茶與伯爵風味..等，搭配咖啡或抹醬或做成迷你漢堡也很適合

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脆糖粒艾許奶油海鹽捲$50

一咬就是脆脆糖粒口感，甜中帶著鹽味奶香氣味十足(不膩)列入我的心頭愛

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艾許奶油海鹽捲$45 

奶油香氣帶著鹽味，可以說中規中矩的完全符合我的心意，回烤之後表面會在帶著脆硬裡面依然很”彈”有咬勁的麵包

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耳東麵包MAP

位於五權三街的耳東麵包店，展現日式麵包質地風味，價格略高一點是我可以接受的範圍加上麵包又好吃，附近也有不少特色小店可以逛逛例如 蔬食-好吃吃好 /8豆咖啡 /閣樓上的鹹點店等等

Erdong Bakery/耳東麵包店

Specialty bakeries in Taichung sell: sea salt rolls/bagels/toasts，Address: No. 301, Wuquan 3rd Street, West District, Taichung City/Phone: 0970 976 676/ Business hours: 14:00–19:00 (check 耳東FB on public holidays)

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