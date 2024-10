台中西區小巷裡面悄悄開張這麼一家麵包店 -耳東麵包 ,沒有鮮明的招牌直接在自家樓上拉起淡色布條就這麼開張,店內空間不大!!如果遇上人多的時候就慢慢排隊入場..店內的空間真的不大

耳東麵包

▼ IG: chen__bakery FB: 耳東粉絲團

地址:台中市西區五權三街301號

電話: 0970 976 676

營業時間:14:00–19:00(公休日看FB)

▏耳東麵包在哪裡

台中西區五權X街上超多特色小店,麵包店,甜點店咖啡館…等等而耳東就藏在三街巷子裡面,屋前有一排空地有點隱密,老闆也很可愛的將店名關東旗這樣放上去而已!!有營業就會在店門口看到小木板寫上營業中,直接走進去就可以

▏店內環境

老宅風格的麵包店也是工作室,當天會有那些麵包出爐可以上FB上有公告各種麵包價位,奶油海塩捲系列45~55左右,也有迷你綜合款的!!

▏麵包們

走進店內看到各種麵包,太愛了,當天我還是很克制地選了幾個拎回家,這邊的麵包基本上都是蛋奶素居多,部分有熱狗或五辛可以問店員,交易方式: 現金支付或line pay

我自己也挺愛吃貝果的,後來選了這些回家(看下去)

▏麵包心得

沒辦法糖粒太過分了,使用艾許奶油混搭海鹽捲最後撒上滿滿滿到爆炸的糖粒,完全不需要想我就選了這個,另外還挑選原味海鹽X2 +迷你貝果,跟正常版的貝果們!結論就是這家我會回訪,後來路過又買了兩次

迷你貝果(綜合)$100

迷你貝果們 ,大小大概是這樣,口味上原味 /焙茶/抹茶與伯爵風味..等,搭配咖啡或抹醬或做成迷你漢堡也很適合

脆糖粒艾許奶油海鹽捲$50

一咬就是脆脆糖粒口感,甜中帶著鹽味奶香氣味十足(不膩)列入我的心頭愛

艾許奶油海鹽捲$45

奶油香氣帶著鹽味,可以說中規中矩的完全符合我的心意,回烤之後表面會在帶著脆硬裡面依然很”彈”有咬勁的麵包

耳東麵包MAP

位於五權三街的耳東麵包店,展現日式麵包質地風味,價格略高一點是我可以接受的範圍加上麵包又好吃,附近也有不少特色小店可以逛逛例如 蔬食-好吃吃好 /8豆咖啡 /閣樓上的鹹點店等等

Erdong Bakery/耳東麵包店

Specialty bakeries in Taichung sell: sea salt rolls/bagels/toasts,Address: No. 301, Wuquan 3rd Street, West District, Taichung City/Phone: 0970 976 676/ Business hours: 14:00–19:00 (check 耳東FB on public holidays)

