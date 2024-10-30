歡太后美食大姊姊推薦了這間她私心愛好的小店給我們,呼朋引伴一下下12個人就揪滿!除了精緻餐點我也超喜歡這樣大桌菜可以跟朋友坐一個圓桌,熱熱鬧鬧的吃飯喝酒.

海派小吃位於南京復興捷運站,大概在brass monkey銅猴子運動酒吧的後面,店面很小,招牌很大,所以很好找不會錯過.店裡只有兩桌座位,通常大桌坐滿就不會在收客人,大概就是訂桌即包場的概念吧!預定完之後需要付訂金,有任何的需要都可以加Line好友溝通.第一次用餐的人建議就讓店內配菜,只要把忌口食物寫清楚就好.

醬滷的牛筋牛腱牛肚,軟但不爛,筋跟肚都還保有Q彈的口感.

甘蔗燻雞感覺在燻之前雞肉應該有醃製不只皮上煙燻香氣濃厚,肉也很入味,緊實有彈性.

素鮑魚,小黃瓜絲和一個神祕食材,原本我們以為會是珊瑚貝納類的海鮮,沒想到居然用蓮霧入菜了!蓮霧本身沒甚麼特殊味道與甜度,但是勝在多汁,跟小黃絲一起擔任菜中的脆.大豆做的素鮑魚則是彈.搭配上酸甜醬汁,超級開胃!!

本來還滴咕罐頭鮑魚又不貴,前一道菜幹嘛要用素鮑阿…沒想到超大盤的鮑魚切片立刻就上桌了!!這個很明顯不是罐頭鮑魚喔! Q彈與鮮味是新鮮川燙過的!很特別的是在中菜中用了西式的黑松露醬,沒想到跟鮑魚非常地搭!佐菜還有雪白菇,花椰菜,連續四款冷盤各有各的風味.

上海菜的濃油赤醬在這個排骨年糕中表露無遺,看似油膩醬多,可是入口卻覺得減一分增一分都有損這道菜的口味!有點像寧波年糕的做法,但是薄片的年糕換成大丁,跟排骨塊差不多大.排骨酥爛,年糕軟綿卻不黏牙,靠的都是技術啊!

石斑蒸的超級剛好,魚肉超細緻,跟筍殼魚一樣細緻!真該拍一下吃完的樣子,乾淨到只剩魚骨喔!

這道算是今天晚上我不喜歡的餐點吧…上海菜單中有紅燒明蝦,為什麼要來一道泰式涼拌蝦啦…

這道餐點在台灣的上海菜不常見,之前在上海吃過這個上海香辣蟹,廚師說是四川傳來本地變化,吃一吃還可以加湯變成火鍋.但是海派的香辣蟹更接地氣,搭配是台灣早餐超常見的饅頭!辣度很高,可是辣醬裹附在炸過的螃蟹上,超級下飯,雖然很辣但大家就著饅頭還是一點也不剩,稍微可惜今天是公蟹,不然有蟹黃一定更美味!

這是一道很特別的蔬菜,採用少見的翼豆,菜葉有點像蕨類厚實,吃起來有些脆,用辣炒五花肉的做法入味卻清爽.

這個蔥油拌麵真的是太喜歡了!! 麵有筋道,自己炸的蔥油香而不苦,調味帶點甜,非常合我的口味!

海派的雞湯應該算是台北我喝過數一數二的好喝!鄒記加了白菜味道淡了,驥園太鹹,非常黏唇口感我不喜歡,玉喜中規中矩,海派的肉軟爛脫骨,加入一些蕈菇,可以說是濃郁但不會過度濃厚.我們太飽還是通通打包回家!

最後的甜點是熬的濃稠的桂花銀耳湯,銀耳大片,感覺是用大朵白木耳泡發,不是買外面那種碎屑木耳(那種超級便宜的….)不過口味就是中規中矩沒有特別驚艷,但是是好吃的口味.

海派的價格是一桌10人15000+10%,多一個人多1500,我們第一次用餐選擇入門款,只有註明想吃螃蟹.上面的菜色是12人份,因為突發狀況臨時有人帶朋友來但也加不了菜了,所以13個人分食,當中9個都是男生,大家沒有吃米飯全部都飽到不行.份量可以說是超級多!

店內空間小小的只有我們預定的大桌跟一小桌,當天小桌沒人所以等於包場了!環境乾乾淨淨,沒有裝潢,需要華麗裝潢的人就不適合

很多人會拿海派跟鄒記做比較,我覺得鄒記的菜色再細緻一些,有薺菜春捲那樣的手工菜,食材應該稍微好一點.但是1500跟3500比,海派更適合日常的生活.老闆也說之後如果有特別想吃的菜色或是食材都可以討論.口味上來說海派比較厚重,鄒記顯得清爽,就看個人喜好了.

但我想喜歡海派口味的人鐵定不少,畢竟今年又開了忠孝分店,起定價格大概是因為店租所以更高.推薦喜歡澎湃桌菜好定位的人來海派試試看喔!

本日最喜歡:涼拌素鮑魚小黃瓜,排骨年糕,雞湯!

好喜歡想要吃桌菜就可以揪一揪快速成團!

喜歡我的文章也請追蹤IG :Smile.eat.enjoy –挑食女子的食攝人生> 會有更多好玩好吃的分享喔!

海派上海小吃

地址:台北市中山區遼寧街185巷7弄16號

電話:02-2717-3646

營業時間:11:30~14:30,17:30~21:30

刷卡:可