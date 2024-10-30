營業至深夜兩點 隱藏在巷弄間的好味

麵條控及牛肉控看過來 艸祭牛肉湯製所

料多味美 湯頭清爽回甘超好喝 牛肉每日限量約50碗

錯過也別擔心，還有豬雞 肉燥麵 麻醬麵等選擇喔~

位於台中向上路一段258巷弄間，沒注意到你可能就會給他錯過了!!

營業時間從18:00-2:00，別小看營業時間短短的~人氣可是很實在!!

別看店面小小 座位不多~

艸祭牛肉湯製所 才開門就座無虛席，需多饕客慕名而來~

由於店內只提供八個用餐座位，所以記得來此先至門口登記後位

並且在現場等待叫號入座用餐~

等待入座期間也可以先至二樓逛逛選物店

吹吹冷氣順道打發時間~

至於叫號部分免擔心，如果在現場找不到你

也會通知二樓工作人員確認你是否在樓上喔!!!

餐點部分除了提供著名的牛肉麵料理外

也針對不吃牛的朋友，提供豬肉 雞肉麵類等相關料理

還有各種配麵小菜、單點肉品等等…

牛系列 加80元優惠價可升級套餐(一份小菜+飲品)

豬肉 雞肉系列也有加80元優惠價可升級套餐(一份小菜+貢丸湯)

首先當來上一份店內招牌 淚牛滿麵大盛

使用牛大骨熬製8小時以上 並使用多種中藥材燉煮的牛肉湯

湯頭清甜回甘相當好喝，並搭上麵條Q彈帶勁與滿滿的牛肉、紅白蘿蔔

可說是用料相當實在，這碗CP值直接破表!!!

三種牛肉 牛肚、牛筋與牛腱

軟嫩好入口，每塊都帶有滿滿的滷汁

鹹香好吃不油膩，絕對讓你順口又不死鹹!!!

肉燥麻醬麵 也是可圈可點~

使用獨特特製的黑色的芝麻麵，搭上自製麻醬

讓口感整體吃的口感更勝一籌~

並且Q彈帶勁麵條，看你每一口都吃得特別爽!!!

貢丸湯清爽回甘好喝，貢丸也超大顆的~

吃麵怎能不配上爽口小菜

點上一盤搭配麵類一起食用

口感提升 更加分!!

紅茶清爽回甘，消暑解膩讓麵吃起來更加分了!!

艸祭牛肉湯製所 提供高CP值的牛肉麵及其他各種麵類料理

價格屬於中低價位，平均百元起跳~

以餐點品質與份量來說，絕對是讓你物超所值

沒吃到你可會哭哭喔!!!

由於人力有限，每日肉量有限完售IG會公告

並且目前沒暫時無提供外帶服務，也無提供訂位服務

位子只有8個需要現場候位，雖然營業到深夜~

但避免你想吃的口味提早售完

想來吃就早點出門吧!!!

艸祭牛肉湯製所

台中市西區向上路一段258巷1號1樓

營業時間:18:00–02:00

(最後接客時間1:00，最後點餐時間1:30)

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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