高雄苓雅區冰店_乘涼手工甜點冰品高雄自強店─苓雅區豆花推薦，免費加冰加糖水！手工甜品45元起，最愛可免費換微糖豆漿的乘涼豆花系列，必加芋圓、芋泥_附菜單，苓雅區美食小吃推薦
目錄索引
4.1 乘涼豆花系列
√ 綜合豆花
4.2 冰品系列
√ 紅豆牛奶剉冰
5. 消費資訊
5.2 乘涼手工甜點冰品高雄自強店菜單
5.3 優惠資訊
6. 高雄苓雅區冰店相關資訊
「高雄苓雅區冰店」
「苓雅區豆花推薦_苓雅區小吃美食推薦」
乘涼手工甜點冰品高雄自強店在哪裡
乘涼手工甜點冰品高雄自強店位於高雄市苓雅區自強三路91號；自強夜市、苓雅市場小吃之一，近三多商圈捷運站、高雄大遠百，附近有捷運站、公車站、u-bike2.0站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
乘涼手工甜點冰品高雄自強店餐點特色
「免費加冰、加糖水」
「手工甜品系列45元起，最愛芋圓、芋泥」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_自強三路口站，走路1分鐘；捷運_三多商圈捷運站7號出口，走路10分鐘。
機車：附近機車停車格_四維四路。
汽車：附近汽車停車格_四維四路、文武三街；高雄華新成功停車場，走路5分鐘。
自強三路四維四路交叉口_自強夜市、苓雅市場
苓雅市場、自強夜市內、三多商圈捷運站附近；選址於高雄市苓雅區自強三路的乘涼手工甜點冰品，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車，停妥機車、汽車後不用走很遠即可抵達。
冰店門口
6月中高雄出差日，工作結束後先到距離出差地點不遠的高評價苓雅區豆花推薦─乘涼手工甜點冰品，吃碗廣受饕客好評的好味豆花。
接待區
內用、外帶均在此區點餐，僅支援現金付款。
開放式製餐區
開放式製餐區，看得到每一碗豆花、剉冰的製作過程，吃得美味又安心。
11種配料選擇
紅豆、綠豆、大豆、薏仁、花生、珍珠、芋圓、芋泥、紅白湯圓、地瓜泥、西米露，均有獨立撈勺。
用餐空間
騎樓下、半戶外用餐區有設置洗手區，可先將手洗乾淨再享用。
2人桌
■ 乘涼豆花系列
√ 綜合豆花 80元
點了綜合豆花，基底為：豆花、炒黑糖水，可選4種配料；選了：芋泥、芋圓、薏仁、西米露。
吃得到飽滿芋頭香氣的綿密芋泥、吃得到微小芋頭地瓜塊的芋圓地瓜圓、滑嫩薏仁、軟Q西米露，搭著軟綿細嫩的豆花一起吃，很讚~
■ 冰品系列
√ 紅豆牛奶剉冰
現點現挫的綿細挫冰為基底，鋪上滿滿紅豆 → 淋上煉乳 → 出餐。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024_06月。
√ 付款方式：現金。
高雄苓雅區冰店，工作結束後的點心時間，先到擁有高評價的苓雅區豆花推薦─，乘涼手工甜點冰品高雄自強店，吃碗好吃豆花。
高雄苓雅區冰店_乘涼手工甜點冰品高雄自強店菜單，攝於2024_06月。
■ 優惠資訊
√ Google評論，加贈燒仙草或仙草凍，附西米露。
高雄苓雅區冰店_乘涼手工甜點冰品高雄自強店優惠資訊，攝於2024_06月。
乘涼手工甜點冰品高雄自強店
熱門搜尋：高雄苓雅區冰店、苓雅區豆花推薦、苓雅區小吃美食。
⏰ 營業時間
每天 11：30~23：00
📍 地址：高雄市苓雅區自強三路91號
📞 電話：07 269 1117