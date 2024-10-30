高雄苓雅區冰店_乘涼手工甜點冰品高雄自強店─苓雅區豆花推薦，免費加冰加糖水！手工甜品45元起，最愛可免費換微糖豆漿的乘涼豆花系列，必加芋圓、芋泥_附菜單，苓雅區美食小吃推薦

目錄索引

1. 關於 乘涼手工甜點冰品高雄自強店

2. 交通指引_乘涼手工甜點冰品高雄自強店

3. 乘涼手工甜點冰品高雄自強店環境開箱

3.1 乘涼手工甜點冰品高雄自強店_接待區

3.2 乘涼手工甜點冰品高雄自強店_製餐區

3.3 乘涼手工甜點冰品高雄自強店_用餐空間

4. 乘涼手工甜點冰品高雄自強店手工甜品分享

4.1 乘涼豆花系列

√ 綜合豆花

4.2 冰品系列

√ 紅豆牛奶剉冰

5. 消費資訊

5.1 乘涼手工甜點冰品高雄自強店餐點評價

5.2 乘涼手工甜點冰品高雄自強店菜單

5.3 優惠資訊

6. 高雄苓雅區冰店相關資訊

Ⅰ 關於乘涼手工甜點冰品高雄自強店

「高雄苓雅區冰店」

「苓雅區豆花推薦_苓雅區小吃美食推薦」

乘涼手工甜點冰品高雄自強店在哪裡

乘涼手工甜點冰品高雄自強店位於高雄市苓雅區自強三路91號；自強夜市、苓雅市場小吃之一，近三多商圈捷運站、高雄大遠百，附近有捷運站、公車站、u-bike2.0站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

乘涼手工甜點冰品高雄自強店餐點特色

「免費加冰、加糖水」

「手工甜品系列45元起，最愛芋圓、芋泥」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_自強三路口站，走路1分鐘；捷運_三多商圈捷運站7號出口，走路10分鐘。

機車：附近機車停車格_四維四路。

汽車：附近汽車停車格_四維四路、文武三街；高雄華新成功停車場，走路5分鐘。

Ⅱ 交通指引_乘涼手工甜點冰品高雄自強店

自強三路四維四路交叉口_自強夜市、苓雅市場

苓雅市場、自強夜市內、三多商圈捷運站附近；選址於高雄市苓雅區自強三路的乘涼手工甜點冰品，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車，停妥機車、汽車後不用走很遠即可抵達。

Ⅲ 乘涼手工甜點冰品高雄自強店環境開箱

冰店門口

6月中高雄出差日，工作結束後先到距離出差地點不遠的高評價苓雅區豆花推薦─乘涼手工甜點冰品，吃碗廣受饕客好評的好味豆花。

■ 乘涼手工甜點冰品高雄自強店_接待區

接待區

內用、外帶均在此區點餐，僅支援現金付款。

■ 乘涼手工甜點冰品高雄自強店_製餐區

開放式製餐區

開放式製餐區，看得到每一碗豆花、剉冰的製作過程，吃得美味又安心。

11種配料選擇

紅豆、綠豆、大豆、薏仁、花生、珍珠、芋圓、芋泥、紅白湯圓、地瓜泥、西米露，均有獨立撈勺。

■ 乘涼手工甜點冰品高雄自強店_用餐空間

用餐空間

騎樓下、半戶外用餐區有設置洗手區，可先將手洗乾淨再享用。

2人桌

Ⅳ 乘涼手工甜點冰品高雄自強店手工甜品分享

■ 乘涼豆花系列

√ 綜合豆花 80元

點了綜合豆花，基底為：豆花、炒黑糖水，可選4種配料；選了：芋泥、芋圓、薏仁、西米露。

吃得到飽滿芋頭香氣的綿密芋泥、吃得到微小芋頭地瓜塊的芋圓地瓜圓、滑嫩薏仁、軟Q西米露，搭著軟綿細嫩的豆花一起吃，很讚~

■ 冰品系列

√ 紅豆牛奶剉冰

現點現挫的綿細挫冰為基底，鋪上滿滿紅豆 → 淋上煉乳 → 出餐。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024_06月。

√ 付款方式：現金。

■ 乘涼手工甜點冰品高雄自強店餐點評價

高雄苓雅區冰店，工作結束後的點心時間，先到擁有高評價的苓雅區豆花推薦─，乘涼手工甜點冰品高雄自強店，吃碗好吃豆花。

■ 乘涼手工甜點冰品高雄自強店菜單

高雄苓雅區冰店_乘涼手工甜點冰品高雄自強店菜單，攝於2024_06月。

■ 優惠資訊

√ Google評論，加贈燒仙草或仙草凍，附西米露。

高雄苓雅區冰店_乘涼手工甜點冰品高雄自強店優惠資訊，攝於2024_06月。

Ⅵ 高雄苓雅區冰店相關資訊

乘涼手工甜點冰品高雄自強店

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⏰ 營業時間

每天 11：30~23：00

📍 地址：高雄市苓雅區自強三路91號

📞 電話：07 269 1117



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