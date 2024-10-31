詠順小吃 泰國料理

桃園市桃園區延平路11號

週二~週五 10:00–15:00, 17:00–21:00

週六、日 10:00–10:00 （週一公休）

用餐日期：2024/9/14(六)

今天來桃園火車站後站吃這間泰國料理－詠順小吃，

來到店門口就看到詠順小吃掛上有被媒體報導過的布條，是間人氣店，

由於詠順小吃老闆是泰國人，道地的泰式料理也吸引許多客人前來！

店門口有放菜單，進店前也可以先行參考。

詠順小吃不提供訂位服務，餐點可以外帶或內用，

內用座位不少，除了照片上我拍的這個內用空間，

後來的客人都引導到隔壁的內用區，不想排隊或許可以提早前來。

詠順小吃的店內裝潢雖然沒有一般連鎖泰式餐廳來的華麗，

是走道地小吃店的路線，店內也有許多泰國元素，令我非常期待～

詠順小吃的菜單設計不錯，每樣菜都有圖片及價錢，

餐點名稱也都有放上泰文、英文及中文，種類選擇還不少，

白飯部分可選擇一碗或多人共享的一壺份量，飲料的話基本泰奶肯定有。

後來跟友人各點一碗白飯，一碗是30元，

使用泰國長米，香氣十足，對我來說一碗的飯量還蠻多的，

朋友點的是泰式奶茶（$60/杯)，作外帶杯喝不完也可以帶走～

多人用餐的話，菜單上也有提供一大壺的泰奶（$150)可選擇。

當日我們點了涼拌透抽、蝦醬炒空心菜、烤豬頸肉及月亮蝦餅，

點餐時店員有詢問餐點的辣度，我們是選擇小小辣就好，

涼拌透抽（$280)放了芹菜、番茄、洋蔥，清爽中帶點微辣，

但當天的透抽吃起來軟軟的，少了Q彈的口感，小可惜。

店家的泰式炒空心菜有兩種，

主要是差在醬料的不同，炒蝦醬或泰式（應該是魚露）兩種，

最後我們選擇熟悉的炒蝦醬空心菜（$150)，

不得不說口味上比較重鹹，但是鹹香的空心菜非常下飯好吃！

詠順小吃的月亮蝦餅（$380)非常誇張，

一份大概有12片左右，然後每片月亮蝦餅都非常厚非常大塊，

金黃酥脆的月亮蝦餅蘸上特製醬汁，非常好吃，

就是兩個人吃這份量實在太多，最後還是請店家打包。

月亮蝦餅的餅皮走薄脆路線，喜歡比較有炸物感像可樂餅的話，

店家的菜單上還有一種是金錢蝦餅呦！

烤豬頸肉（$380)也是個人非常推的一道，表皮烤的微微焦脆，

蘸上泰式辣醬（會辣），不論是風味或口感都不錯，非常好吃～

想吃正宗的泰式料理嗎？有機會不妨可以到詠順小吃來試試！

鮮少來到桃園火車站後站，今天過來發現有許多東南亞料理，

下次想要開箱越南料理，期待下次再跟大家分享囉！