「蘭陽博物館」是寶小銘很喜歡的宜蘭室內景點，透過實物展示和互動設施，讓遊客瞭解宜蘭的歷史文化；如果有帶小朋友來的話，千萬別錯過館內的「兒童考古探索廳」，裡頭可以體驗當小小考古學家的樂趣，是親子同樂的好地方。

假日要來玩「兒童考古探索廳」一定要先做功課！來到「蘭陽博物館」第一件事就是先抽號碼牌，而且要留意一下開放的時段！

「兒童考古探索廳」開放時間如下：

09:00起開放上午3場次領號

第1場 09：30-10：15

第2場 10：30-11：15

第3場 11：30-12：15

12:30起開放下午3場次領號

第4場 13：30-14：15

第5場 14：30-15：15

第6場 15：30-16：15

需要注意的是蘭陽博物館常設展和兒童考古探索廳是分開購票喔！

相關資訊及票價可參考官網：蘭陽博物館-兒童考古探索廳

「兒童考古探索廳」入口處有kids考古，取台語諧音，就是一起「去考古」的意思！

一進入「兒童考古探索廳」，會讓人眼睛為之一亮！木質系的陳設和地板，自然散發出溫暖的文青氣息。在正式體驗小小考古學家前，會由志工阿姨們進行說明，大小朋友一定要認真聽喔！才能維持優質的互動體驗過程。

正式開始體驗後，每位小小考古探險家，都有一組考古發掘的工具，大家拿著工具認真發掘的模樣，真的很有趣！

考古現場埋藏了約五十件的仿製考古遺物，讓小小考古學家體驗考古發掘的樂趣。

發掘到文物時，就好像是挖到寶藏一樣，喜悅的心情溢於言表，也超有成就感的！

「兒童考古探索廳」還設有考古工作室，就像是小小展覽間，陳列著各類考古遺物，也有相關的功能說明和背景知識。

小朋友可以拿著發掘到的考古文物來考古工作室，進行比對、量測及修復等體驗，完美呈現考古學家的工作氛圍。

看一下佐佑挖到的文物，有大有小耶！別小看有些不起眼的石塊，在遠古時代可是有特別的功用呢！

「兒童考古探索廳」的「家在遺址上」，大型展示櫃中陳列出宜蘭地區史前遺址出土的文化遺物或仿製品，搭配著手繪插畫及圖文說明，讓大小朋友認識蘭陽地區的遠古文化。

廳內還有其他體驗活動和展示，像這個玻璃地板內的展示櫃，陳列著2002年在淇武蘭遺址田野發掘現場的模型，小朋友可以趴著觀察考古發掘的現場。

現場還仿建了一棟「干欄式家屋」，陳列著約600年前的淇武蘭遺址的聚落文化。

進入屋裡後，小小孩可以玩辦家家酒的遊戲，體驗史前人類的生活方式。佐佑已經過了辦家家酒的年紀，那就拿起鮮魚來張美拍吧！

體驗時間快結束時，在志工引導下，佐佑協助將文物再埋藏於沙坑裡，方便下個場次的小朋友進行體驗。

體驗完考古探險後，我們在「蘭陽博物館」裡享用午餐，我很喜歡用餐區的這個角落，落地窗外可以感受到大自然的氛圍。

用餐完後，我們繼續參觀「蘭陽博物館」的常設展，搭乘超長的電扶梯，感受著博物館的建築美學，也是另類的體驗。

魚市場主題特展，可以認識到不同魚類的品種。

佐佐很認真寫著祈福小卡。

「蘭陽博物館」的常設展分布在二、三、四樓，參觀順序會先從四樓的「山之層」逛起。

在「山之層」，可以瞭解宜蘭地區的山林地理環境，以及生物多樣性的樣貌。

透過玻璃地面，可以近距離觀察山林間常出現的生物。

三樓的「平原層」主要讓遊客透過實物展示，瞭解蘭陽平原早期特有的生活方式。

每個人像模型都做得唯妙唯肖，佑佑也認真地看著一旁的文字說明。

來到這裡佐佑的阿公阿嬤，也回味起那個年代的舊時光。

透過實物展示和牆面彩繪，讓遊客彷彿身歷其境。

這個「頭城搶孤」的模型，我覺得是「蘭陽博物館」必看的展示！

用模型完整呈現搶孤競賽，包括比賽隊伍成員疊疊樂往上爬的過程，還有選手「倒翻棚」的英姿。

在「平原層」也可看到早期農民的生活方式，像是鴨母船、龍骨水車等。

早期沒有電動機械設備，要從事農作活動可說是非常艱辛。

還有這個「洗衫坑」也讓佑佑感到很新奇。

這個角落讓大小朋友認識養鴨人家的生活。

接著來到「海之層」，可以認識蘭陽地區海岸常出沒的海洋生物。

「海洋劇場」有很精彩的動畫，呈現出遠古時代的漁獵生活。

在「海之層」展區，讓人有置身海岸的感覺。

「海之層」還有一艘大型漁船，不只是適合拍照的場景，還可以登上船體驗當上小小漁夫的樂趣。

「蘭陽博物館」除了有豐富的展示可以看之外，也有好多場景適合拍照。

「蘭陽博物館」的主題建築早已是美拍的熱門點了，欣賞展覽之餘，也別忘了欣賞建築美學、和主體建築拍張照喔！

整體而言，寶小銘很喜歡「兒童考古探索廳」的環境，考古體驗的器具也都很有質感，小朋友在這裡體驗當小小考古學家，一定會收穫滿滿、超有成就感。而「蘭陽博物館」的常設展，擁有精彩的展示內容和有趣的互動設施，大小朋友可以放慢腳步，好好認識宜蘭的文化，是一個親子同遊的好去處。

《景點資訊》

「蘭陽博物館」

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號

電話：03-9779700

營業時間：每日09:00-17:00 (休館日為每週三及官網上公告之特定日)

門票：詳見官網 (https://www.lym.gov.tw/ch/audience-service/visit/lym/)

官網：https://www.lym.gov.tw/ch/

FB：https://www.facebook.com/Lanyangmuseum/