老紀茶行，彰化下午茶推薦。彰化三民路上的復古風茶館，老紀茶行有販賣簡餐定食、中式茶點、還有各式茶飲。由台中雙江茶行技術傳承，再加以改良風味，餐點茶飲都呈現出滿滿復古味，來杯珍珠奶茶+吐司厚片，享受悠哉的下午茶也挺不錯啊~

老紀茶行

地址:彰化縣彰化市三民路247號1樓

電話:04-728-8728

時間:11:00–20:30(周一休息)

粉專:請點我

老紀茶行在哪裡?

老紀茶行位在三民路上，距離彰化火車站走路約10分鐘，熱鬧的三民路車水馬龍，很需要這樣一間茶館可以吃點東西休息一下~

老紀茶行對面就是彰化人氣超夯的阿三肉圓，在地人都推薦的老字號肉圓，只要有滿足老紀茶行低消，也都是可以外帶到那邊吃的唷~

>>【彰化美食】阿三肉圓│彰化人氣酥炸脆皮肉圓！

老紀茶行環境介紹

營業時間從11點一直開到晚上，中間不休息，很適合下午茶聊天的好地方

吃完肉圓也可以順路來買杯手搖飲，飲料也是不錯喝，外帶的人也不少。

店內環境舒適，沉穩風格的色調，呈現復古風美感

座位規劃還不錯，寬敞舒適，裡頭也可以併桌，適合各種朋友聚會

一旁的展示櫃可以欣賞老闆的公仔收藏

目前看到最有趣面紙盒設計，剛好風扇吹到彷彿裙子快飛走的模樣好好笑~

店家提供多元支付方式，沒帶錢包也不怕

老紀茶行菜單價位

看著菜單回想起學生時代的泡沫紅茶館，都是一些家常小吃跟茶點炸物，另外也有推出套餐，選擇更優惠

手搖飲系列選擇很豐富，各式茶類、特調，價格約落在100上下

現做手搖飲，店內使用的都是自家熬煮的蔗糖，清甜又不膩口，還散發淡淡的甘蔗香

珍珠用料大器給好給滿，加上鮮乳更香濃

肚子不太餓又嘴饞想來點什麼~推薦來老紀茶行，簡單小點心都能滿足

正點吐司 $70

鹹口味的烤土司，上面是香菜味道挺香的，口感薄酥脆，有點像是台式口味的披薩

花生厚片 $60

個人大推這道厚片吐司，香濃花生醬抹在上面，厚片烤的酥酥脆脆，外酥內軟的口感，非常好吃

蘿蔔糕 $60

脆皮蘿蔔糕搭配醬油膏跟辣醬，吃起來有古早味，適合當點心

香滷豆干 $50

滷豆干整體有入味蠻香的，吃起來軟硬適中，越嚼越香

水晶餃 $70

QQ彈彈的水晶餃是我的最愛，就像迷你版的肉圓一樣，肉餡鹹香有嚼勁，Q彈外皮搭配醬汁更有層次感

老紀拿鐵加珍珠L $120 / 檸檬春烏龍+$10更換手壓檸檬L $95

珍珠鮮奶滿滿的珍珠，咬起來Q彈好過癮，而且奶茶用了鮮乳口感更加香醇濃郁。檸檬春烏龍用的是手壓檸檬汁下去製作，呈現新鮮檸檬酸甜感，跟烏龍巧妙的結合在一起，酸爽解膩又不澀，很清爽的飲品。

店家資訊

老紀茶行

地址:彰化縣彰化市三民路247號1樓

電話:04-728-8728

時間:11:00–20:30(周一休息)

粉專:請點我

延伸閱讀

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧