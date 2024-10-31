行動電話的使用頻率，在每個人的日常生活中，佔了很高的比率，

而且使用的場所沒有特定，有可能在任何的地點使用，因此摔機的機率也高很多

iPhone的裸機真的蠻漂亮的，可惜為了愛惜她美美的機身，只得準備各式防護配備以防一失手成千古恨啊

拜iPhone的銷售量之賜，她的配件樣式數量都很可觀。

也因此不見得要去到店家消費，網路上就有非常優秀的店家，推出各式各樣的優質配件。

這次因為家人iPhone摔機，手機殼多處受傷，我的螢幕玻璃貼也想換了，所以就上網做了些功課

VP吸血鬼

很特殊的品牌，是在網路上擁有好口碑的優質商家，同事好幾位也用過他們家的產品，也是經過同事推薦後，我就趕緊上他們官網看看有什麼樣的配件可以選

官網上iPhone的配件真的很多樣，還針對比較新款的iPhone14、15、16代系列相關配件特別列出來，讓消費者更好選擇，真是貼心。

不過，也沒有忽略其他的使用者，不論是iPhone比較之前的機種，抑或是三星或其他品牌的使用者，都很方便可以找到自己手機可以使用的配件。

Vp吸血鬼金護盾【 金屬magsafe磁吸防水盾】iPhone 15系列14系列 全新磁吸防水殼IP68 軍規防摔+深度2公尺潛水1小時

我太太使用手機的習慣會拿著四處走，

有時候還會帶進廚房，甚至還會放在流理台上面，

曾經就有掉到水槽裡的經驗，還好當時還沒有放水。

有時候也會因為被小孩子拿去查東西或看影片，不時也聽到摔機的聲音

在VP吸血鬼的網站上一直看到防水殼的介紹，著實叫人心動，而且看起來防護性真的很強，也很有型，就選了紅色款的

開箱看到有點出乎意料，

本以為這種防水殼，一定會又大又笨重，而且應該蠻醜的

可是一看，讓人驚艷！

有點霧面金屬光澤的質感，觸感也不錯。

官網上的介紹非常的猛，防水、防摔、防塵、防雪，高規格IP68的四防軍規防摔防水手機殼！

背面有六個海馬扣的設計，開關比較簡便，我以前還買過要鎖螺絲的

近看可以看到上下蓋中間有一層矽膠，按鍵也都是設計在同一塊矽膠主體上

海馬扣的溝槽在背蓋的部份，都有清楚的紋路，可見開模也不是隨便設計而已

ㄟ，充電傳輸孔的部位有做一個塞子，測試鬆緊度是非常貼和的

邊角有特別加強，所以防水殼的四邊都有突出的矽膠增加緩衝

我還在想，那靜音按鍵怎麼辦？

轉過來一看，設計了一個選扭，可以透過旋轉讓靜音鍵做動

打開後蓋後，可以看到中間這一層矽膠的設計非常的用心，孔洞的設計也可以讓背蓋在扣上海馬扣之後能夠緊緊的密合

充電傳輸孔跟音源輸出孔也不用擔心，除了有矽膠的保護之外，裡面還有一層膜隔開

指揮挺，組合

產品頁面上有說明：

防水殼銀幕已經有保護膜，為維持通話及緊密度 建議不要加貼玻璃貼

包膜即背貼等等非屬手機原本的配件，可能會影響防水殼的密合度，建議裸機安裝

組裝後手感真的感覺非常緊密

防水殼背蓋有六顆強力磁鐵，所以在進行無線充電的時候，會緊緊的吸附不會因為裝了防水殼對充電效能有影響

在水龍投下淋水，沒有進水的疑慮，拿起來一樣使用正常

上蓋的螢幕部份，採用的是6H的PET，耐磨度夠，所以就算手機沒貼螢幕保護貼，也可以放心，不會刮傷

包裝內還有個短的手機繩，可以穿過手腕，將手機掛在手上，也可以避免手機滑落

這款防水殼雖然加了中間一層矽膠，但是就手的握感而言，也不會體積過大而不好掌握

【磨砂360°旋轉支點防摔殼套組】360°旋轉支殼＋抗藍光防窺玻璃貼＋金屬鏡頭貼

嘿嘿，我撿到便宜，選到手機殼+玻璃貼+鏡頭貼的套組

之前的手機殼，背蓋是透明的PC材質，雖然透明的可以看手機的美背，可是也常被手上的油脂給弄的髒髒的

所以這次我選了背蓋是霧面的，不用擔心被手弄髒，而且還附上一個360度的旋轉支架，超方便的

這金屬藍好有質感，在磨砂的背蓋襯托下，瞬間都以為我的手機變成iPhone 16了

支架採用機械齒輪設計，可以360度無限轉動，轉到任何位置都可以停下來。

與背蓋黏合的地方還有17顆的磁石，可以吸附在金屬表面

這種機械齒輪咖咖的聲音，好威喔

細節的部份也很細心，在相機鏡頭的位置，除了把邊框做高避免摩擦之外，邊框還是採用金屬框

從內部看出去，可以看得出鏡頭邊框的部位真的加高不少

手機殼外殼TPU材質讓防護更升級，四個邊角也有特別加強

抗藍光防窺玻璃貼

材質採用日本A級膠AGC旭硝子，

有效阻擋抗藍光，高品質高清高透，不影響螢幕觀賞不泛黃

將玻璃貼小心的貼上之後，再把手機殼給裝上去

可以看到手機殼還是比較高，避免玻璃貼就輕易的又受傷了

沒有過往抗藍光玻璃貼的通病，顏色不會泛黃

真的耶，30度以外螢幕就全黑了

小心翼翼的把鏡頭貼給貼好了，這組是彩汰色

這款金屬鏡頭貼採用的是鋁合金+康寧玻璃的材質，鑽石級硬度，耐磨防刮花

裝下去比鏡頭還高0.4mm，撕掉背板就可以直接貼合，很容易自行更換

再來印證一下裝上手機殼鏡頭框的高度，放心了，這樣不會有刮傷的疑慮

磨砂材質的背蓋，耐刮防滑，摸起來稍微有點顆粒感，反而能增加摩擦力

靜音鍵、音量鍵的位置安排也沒問題，

TPU邊框的質感，在按音量鍵的時候，回饋也是很即時的

不管是橫的，還是豎的，簡單就能將手機支撐起來，以後要長時間看手機更方便了，自帶支架

手機殼背蓋的支架，對於無線充電沒有任何影響

給力的17顆磁鐵，連行動電源都吸起來了

把支架拉開，ㄎㄨㄟˋ在電腦螢幕上方，都不用擔心掉下來，好像子母螢幕

不論是把支架當作項圈勾起手機，或是接電話的時候穿過支架多一層防護，或是拿來當自拍的穩定器，都很方便

甚至是吸在金屬材質，比如冰箱上面，或是直接掛在飲料罐上面，都可以隨時隨地看手機，就有空騰出手來做事了

除了手機殼、玻璃貼、鏡頭貼之外，

VP吸血鬼的官網上，還有很多實用的配件

玻璃貼終身保固換新

充電傳輸設備

無線充電/隨放隨充

優惠活動在此：https://tinyurl.com/2ymhxbdk

這都是我們常常會用到的相關配件，都可以在VP吸血鬼的網站上找到喔，找個時間去尋寶吧，讓我們的手機都可以煥然一新

商家資訊：

VP吸血鬼

官網： https://tinyurl.com/23pwpknk

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