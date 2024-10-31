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如果你是一個出門旅行就會習慣帶一些當地的特色冰箱貼、鑰匙扣、裝飾品回家留作紀念的人，那你就一定不能夠錯過這家超Local的店鋪啦！這是一家由當地的藝術家（Kaew）所開的伴手禮店鋪，每個角落都擺放著各式各樣、設計多變的紀念品，尤其是大象（XD！不仔細看的話真的很難發現他們的細微差異之處~如果想為家人、朋友還是小朋友帶一些當地有意思的小禮物的話，不妨到這裏來看看！

地址：18, 1 Khang Ruan Jum Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand

營業時間：10:00-20:00（除周五，10:00-21:00）

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地址：RX29+28W, Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand

營業時間：11:00-21:00

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地址：48 Tha Phae Road, Tambon Chang Moi, เมือง Chiang Mai 50300, Thailand（PC STYLE 2024，在Openn Store隔壁）

營業時間：11:00-17:00

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地址：Thailand, Chang Wat Chiang Mai, Mueang Chiang Mai District, Thesaban Nakhon Chiang Mai

營業時間：8:30-17:00（週一店休）

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清邁必買伴手禮推薦五：文創好物

地址：165 สุเทพ Tambon Su Thep, เมือง Chiang Mai 50200, Thailand

營業時間：9:00-22:00

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清邁必買伴手禮推薦七：藥妝類產品

清邁必買伴手禮推薦八：零食果乾

喜愛泰國料理的朋友，你是不是也想過要在家復刻一道道讓你難忘的美食呢～泰國香料種類繁多，常見的包括檸檬草、香茅、咖喱粉、辣椒粉、羅勒、羅望子等。經典的泰國料理如綠咖喱、紅咖喱和冬陰功湯等經典菜肴，都離不開這些香料的調味。香料通常以乾燥形式出售，方便包裝和攜帶。這使得它們成為非常實用且輕便的伴手禮，尤其適合送給喜歡烹飪或對異國風味感興趣的朋友。

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