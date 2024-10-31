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【新竹美食】美乃斯食品行｜老字號麵包店還有賣滷味！招牌桂花鹹水鴨、菠蘿麵包必買。近東門市場 - 貪吃猴的幻想

貪吃猴 人氣：26
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：733篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

美乃斯西點麵包
place新竹市東區中正路94號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【新竹美食】美乃斯食品行｜老字號麵包店還有賣滷味！招牌桂花鹹水鴨、菠蘿麵包必買。近東門市場 - 貪吃猴的幻想

美乃斯食品行新竹美食推薦。那天吃完城隍廟美食，一路逛到東門市場，順路就來這間美乃斯食品行買點麵包當明天早餐。聽說這間是被滷味耽誤的麵包店，就連柯P也很愛吃這家。美乃斯食品行傳統麵包、西式麵包、糕點蛋糕、饅頭點心應有盡有，最猛的是還有賣滷味，是許多在地人會來採買的地方。

美乃斯食品行
地址:新竹市東區中正路94號
電話:03-522-3722
時間:08:00–21:00
粉專:請點我

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美乃斯食品行在哪裡?

【新竹美食】美乃斯食品行｜老字號麵包店還有賣滷味！招牌桂花鹹水鴨、菠蘿麵包必買。近東門市場 - 貪吃猴的幻想

美乃斯食品行位在東門市場旁中正路上，旁邊也是有名的新竹牧場，兩家都是老字號很有名氣，看你喜歡哪一家。

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美乃斯食品行環境介紹

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店面位在舊大樓轉角顯眼好找，整棟建築也看得出歲月痕跡，每到新竹市區必都會來逛，買點伴手禮回家

美乃斯食品行糕點

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手作糕點蛋黃酥、小月餅、鳳梨酥..等等都能在這裡買

美乃斯食品行麵包

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【新竹美食】美乃斯食品行｜老字號麵包店還有賣滷味！招牌桂花鹹水鴨、菠蘿麵包必買。近東門市場 - 貪吃猴的幻想

各種款式鹹甜麵包都有，下午傍晚時段都有不少客人來挑麵包，當作明天早餐

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多款常溫小蛋糕，如果沒有馬上要吃，也可以放冰箱保存

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【新竹美食】美乃斯食品行｜老字號麵包店還有賣滷味！招牌桂花鹹水鴨、菠蘿麵包必買。近東門市場 - 貪吃猴的幻想

超大支法國麵包外表酥香誘人，還有分大小段，不用怕買太多吃不完

美乃斯食品行饅頭

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傳統饅頭口味選擇多，隔天早上要吃在蒸熱就可以吃，很方便

美乃斯食品行蛋糕

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老字號麵包店都是以傳統水果奶油蛋糕系列為主，可依個人喜好選擇大小

美乃斯食品行滷味

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少有麵包店還賣滷味的，烤雞腿、滷鴨翅、雞爪、米血、豆干、香腸、牛肉..東西超多

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牛腱、豬耳朵、甜不辣、大腸買回家很適合當下酒菜

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鴨舌鴨翅、雞腳凍也是相當熱銷

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每天限量出爐的人氣招牌<鹹水桂花鴨>，可以買半隻或1/4隻，決定帶一盒回家嘗鮮

美乃斯食品行必買美食

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桂花鹹水鴨

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買了1/4隻回家吃，份量1~2人吃剛剛好，皮薄肉嫩本身帶鹹味，不夠鹹可以沾附上的鹹水湯包

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肉質吃起來相當細嫩，鹹香滋味讓人胃口大開

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帶皮的部位也好Q好好吃，一個人就吃了半盒以上，推薦這個可以買

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奶油波羅麵包

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我超愛這個奶油波羅，酥酥波羅外層，裡面是鹹奶油餡，鹹香好吃

原味香草麵包

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相較剛剛的起司波羅，這個原味波羅略顯偏乾，要配個牛奶之類才比較好吃

蔥花麵包

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鹹鹹的蔥花香，麵包口感柔軟略帶嚼勁，當個早餐或下午點心都很不錯。

店家資訊

美乃斯食品行
地址:新竹市東區中正路94號
電話:03-522-3722
時間:08:00–21:00
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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