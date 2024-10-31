美乃斯食品行，新竹美食推薦。那天吃完 城隍廟美食 ，一路逛到東門市場，順路就來這間美乃斯食品行買點麵包當明天早餐。聽說這間是被滷味耽誤的麵包店，就連柯P也很愛吃這家。美乃斯食品行傳統麵包、西式麵包、糕點蛋糕、饅頭點心應有盡有，最猛的是還有賣滷味，是許多在地人會來採買的地方。

美乃斯食品行

地址:新竹市東區中正路94號

電話:03-522-3722

時間:08:00–21:00

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美乃斯食品行在哪裡?

美乃斯食品行位在東門市場旁中正路上，旁邊也是有名的新竹牧場，兩家都是老字號很有名氣，看你喜歡哪一家。

美乃斯食品行環境介紹

店面位在舊大樓轉角顯眼好找，整棟建築也看得出歲月痕跡，每到新竹市區必都會來逛，買點伴手禮回家

美乃斯食品行糕點

手作糕點蛋黃酥、小月餅、鳳梨酥..等等都能在這裡買

美乃斯食品行麵包

各種款式鹹甜麵包都有，下午傍晚時段都有不少客人來挑麵包，當作明天早餐

多款常溫小蛋糕，如果沒有馬上要吃，也可以放冰箱保存

超大支法國麵包外表酥香誘人，還有分大小段，不用怕買太多吃不完

美乃斯食品行饅頭

傳統饅頭口味選擇多，隔天早上要吃在蒸熱就可以吃，很方便

美乃斯食品行蛋糕

老字號麵包店都是以傳統水果奶油蛋糕系列為主，可依個人喜好選擇大小

美乃斯食品行滷味

少有麵包店還賣滷味的，烤雞腿、滷鴨翅、雞爪、米血、豆干、香腸、牛肉..東西超多

牛腱、豬耳朵、甜不辣、大腸買回家很適合當下酒菜

鴨舌鴨翅、雞腳凍也是相當熱銷

每天限量出爐的人氣招牌<鹹水桂花鴨>，可以買半隻或1/4隻，決定帶一盒回家嘗鮮

美乃斯食品行必買美食

桂花鹹水鴨

買了1/4隻回家吃，份量1~2人吃剛剛好，皮薄肉嫩本身帶鹹味，不夠鹹可以沾附上的鹹水湯包

肉質吃起來相當細嫩，鹹香滋味讓人胃口大開

帶皮的部位也好Q好好吃，一個人就吃了半盒以上，推薦這個可以買

奶油波羅麵包

我超愛這個奶油波羅，酥酥波羅外層，裡面是鹹奶油餡，鹹香好吃

原味香草麵包

相較剛剛的起司波羅，這個原味波羅略顯偏乾，要配個牛奶之類才比較好吃

蔥花麵包

鹹鹹的蔥花香，麵包口感柔軟略帶嚼勁，當個早餐或下午點心都很不錯。

店家資訊

美乃斯食品行

地址:新竹市東區中正路94號

電話:03-522-3722

時間:08:00–21:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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