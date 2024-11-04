「東時光-海景軒海岸莊園」是2023年剛建完的全新民宿，外觀就像是兩棟豪華別墅，遠看藍綠色的裝潢就像是融入大海和森林的顏色，雖然兩棟都只有四層樓客房數量有限，但每一層樓打開窗簾映入眼簾的都是一望無際的太平洋，房間外的陽台可以悠閒欣賞海景吹著海風，早上可以拿早餐坐在陽台邊吃邊看海，如果天氣好清晨還可以欣賞日出，是一間離海岸非常近的一間民宿，出遊想要慵懶的欣賞海岸風光是不錯的選擇。

住宿資訊

海景軒海岸莊園



名稱 : 東時光海景軒海岸莊園

英文 : Seaview Villa Coastal Estate

電話 : 0916-039-707

地址 : 花蓮縣壽豐鄉200之3號 (Google地圖)

官方網站 : 東時光海景軒

粉絲專頁 : 東時光｜花蓮旅遊旅宿！

Instagram : 東時光｜花東住宿旅遊(@_eastime)

訂房連結 : LINE訂房(@eastime)

停車資訊 : 免費停車場

櫃檯服務時間 : 只到20:00

最早可辦理入住時間 : 16:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

我們是先到「宏越租車(花蓮店)」租完車後直接開到民宿，車程大約45分鐘左右，雖然有一段距離不過因為在比較遠的壽豐鄉東邊才能看到最漂亮的海景

大廳環境

報到櫃台在兩棟大樓的中間連通區，空間雖然不大但有提供旅客休息的沙發，另外櫃台的服務時間到晚上八點，要來Check in記得要注意時間也可以先和櫃台人員聯絡告知大概抵達的時間

沙發的抱枕上都有賓利的Logo非常有質感，沙發坐起來滿舒服的

牆上有非常大一幅「海岸莊園」的畫，把建築物精緻細膩的感覺都描繪出來栩栩如生

櫃台旁邊有礦泉水和泡麵，房間本身就會提供礦泉水樓梯間也有飲水機，如果懶得爬樓梯可以先拿幾瓶，泡麵則是可以當成宵夜吃，因為民宿的位置比較偏遠一點怕房客肚子餓多準備一點食物

東時光集團有跟不少景點和活動合作，如果有興趣可以入住時直接詢問櫃台人員協助訂票，還有晚餐不曉得要吃甚麼右邊則是推薦餐廳可以當作參考，都是離民宿比較近的餐廳

民宿比較可惜的地方是沒有設置電梯都是採用樓梯的方式，好處是可以當作運動，如果訂的是一般房型而且有長輩或是小朋友，可以訂房的時候先跟客服告知協助安排在一樓

大廳的門口有電動車可以讓小朋友遊玩，如果有需要也是直接詢問櫃台即可

房間介紹

我們這次是訂「海景豪華雙人房」，房間的大小是一般雙人房的兩倍大，是安排在四樓最高樓層

一打開房門除了寬敞的房間外映入眼簾的就是最外面的大海景色，，入住時運氣不錯天氣非常好

靠近門口的右手邊有一張長桌上面有膠囊咖啡機、熱水壺和空水壺，空水壺是可以拿到一樓用飲水機裝水

房間提供沖泡的種類有「包種茶」、「蜜香紅茶」和「膠囊咖啡」，茶類是比較少看到會提供這種口味質感也好很多

衣架提供的數量滿多的可以掛不少衣服，不過高度有限如果是大衣或是長裙就會垂到下方的隔層

衣架的下方是冰箱，跟一般民宿飯店不同的地方是這裡提供的是雙層冰箱，與家用的冰箱一樣只是尺寸比較小一點

上層結冰的量就像是超級冷凍庫結滿厚厚一層冰

下方冷藏室的空間滿大的，還有提供四罐飲料可以免費喝，加上櫃台旁提供的泡麵完全就是宵夜的好組合

「海景軒莊園」還有一個特色就是新加入LINE會員的話會獲得一份生日布置裡，雖然寫的是簡易生日布置，不過當天看到有滿滿的氣球排成「Happy Birthday」感覺十分用心，也是送驚喜給另一伴的好選擇

床的對面是超大電視、兩張小座椅和一張懶人沙發，懶人沙發躺起來非常舒服，剛開完車的我躺下去差點就直接睡著了

電視是最新型的數位電視，除了一般電視節目外還有Netflix可以看，晚上吃完晚餐回來還能追劇真的是非常快樂的事情

浴室介紹

浴室的空間十分寬敞，廁所和淋浴區是分開在兩側，不會因為有人在洗澡而無法上廁所

盥洗用品都會提供，不過建議本身有用習慣的牙刷牙膏出遊都可以自行攜帶提高綠色環保

馬桶是免治馬桶還配有感測儀，只要靠近馬桶蓋就會自動掀起來，雖然之前有在連鎖大飯店看過但民宿也有提供倒是第一次

淋浴區的地方旁邊還有泡澡浴缸，設計的形式就像是來泡溫泉一樣，可以自行攜帶沐浴球來更有氛圍

蓮蓬頭水量充足熱水水溫也夠，洗起來滿舒服的，提供的沐浴用品之前在日本有使用過保濕效果滿不錯的

浴缸的前方還有木製的勺子，把日式溫泉的泡湯配備都準備齊全，把水放滿後就能夠邊欣賞海景邊泡澡，時間在悠閒的氛圍下不知不覺就過去

陽台風景

「豪華海景雙人房」的陽台空間非常大，相比以往住宿的飯店都是放下桌椅各一張空間就快滿了，這裡是中間有兩張椅子加長桌

旁邊還有一張圓桌可以使用，空間大道一家人或是三五好友一起在這裡聊天都沒問題

另一邊則是有一張雙人搖椅，上面鋪的靠墊跟房間中懶人沙發的材質類似，坐上去輕輕搖著搭配徐徐海風十分愜意

望出去的風景就是一望無際的大海，這就是花蓮最大的魅力所在，好山好水好風景成為一個度假的好地方

早餐介紹

早餐的形式有兩種選擇，一種是大一樓的餐廳享用，另一種是在房間請服務人員送上來，把餐盤放在陽台的長桌上跟海洋一起拍照非常漂亮

一開始以為是簡單的早餐組合，沒想到十分精緻還有擺盤過，食材也是兼顧營養均衡

主餐是「雞腿排」外皮煎至金黃酥脆裡面雞肉軟嫩多汁，加上盤中醬汁的擺盤吃起來更有儀式感

麵包提供的是「菠蘿麵包」，吃起來鬆軟帶點甜味

沙拉的部分用料多樣有加入葡糖乾、水煮蛋和鳳梨丁，生菜吃起來新鮮爽脆

南瓜濃湯裡的南瓜吃起來綿密，湯頭喝起來非常濃郁香甜

吃飽後可以將餐盤簡單沖洗乾淨疊在一起方便服務人員端走，因為一開始也是分兩趟分別把我們的餐點從一樓端到四樓非常辛苦

觀景台

在民宿的外面有觀景台可以拍照，不管是拍海洋還是拍民宿的風景都適合

後面就是濃密的山林彷彿與世隔絕，到了晚上民宿還會有燈光如果開車回來遠遠就能看到避免開過頭

結語

這次來花蓮旅遊最主要就是慶祝生日，想要找一間靠近海邊的住宿可以悠閒地欣賞海景，看到「海景軒海岸莊園」是2023年才剛蓋完經營一年多，地點又幾乎是最靠近海邊的位置就果斷選擇，訂房時才知道可以免費兌換慶生布置，雖然房間的價格跟以往印象的民宿比相對高一點，但風景還有提供的服務完全不馬虎，早上還可以看到日出白天有寬敞的陽台可以欣賞海岸風光，是花蓮度假非常好的選擇。