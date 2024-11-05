以往到花蓮都是在花蓮市區吃人氣排隊美食，這次晚餐突然想吃火鍋打開地圖看到這間「火鍋世家」，Google評價高達4.9顆星以及網友分享的用餐圖片，猶豫三秒鐘後直接開車過來沒想到餐廳內已經滿滿人潮，第一次來在店員介紹下就點期間限定的「極致 小龍蝦盛宴獨享鍋」，原因就是沒想到在千元以內可以吃到小龍蝦加多種海鮮還有肉品，除了份量超乎預期的多之外，內用一整排的自助吧區也是吃到飽，這已經不是一般個人小火鍋的份量了，真的可以吃飽喝足滿意回飯店休息。

餐廳資訊

火鍋世家



名稱 : 火鍋世家(吉安店)

電話 : (03)853-3557

地址 : 花蓮縣吉安鄉南昌北路78號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-21:30

官方網站 : 火鍋世家

粉絲專頁 : 火鍋世家花蓮吉安店

Instagram : 火鍋世家吉安店(@jiansuabu)

我們是住在壽豐鄉的「海景軒莊園」，開車過來大約20分鐘左右，旁邊就有付費停車場每小時20元非常便宜

餐廳資訊

一進門就能聞到滿滿的火鍋香味，店內更是座無虛席建議要先訂位，當天原本是沒有位子剛好遇到有客人取消訂位才輪到我們

店內的座位非常多不過走道的空間有限，大概只能讓一個人走過兩個人需要側身才能通過，在自助吧拿食材時要注意身後有沒有人經過避免撞在一起

因為是客滿的狀態四人桌都是優先給訂位的，我們是併桌使用不過中間會放隔板，上面的字「肚子享受，心理想瘦」讓人看了覺得非常有趣

接著來看自助吧提供的內容，最右邊是飲料冰箱，常見的汽水、鋁箔包飲料都有提供

旁邊是冰淇淋和霜淇淋機，霜淇淋當天的口味是「哈密瓜」

再走過來是熱飲機，兩台提供的飲品口味都是不同的非常多選擇

一開始以為冷飲就是最旁邊的冰箱，沒想到熱飲機隔壁就是其它的飲料機，光飲品的種類就有這麼多樣喝都喝不完

最旁邊是醬料區，飲料種類豐富醬料的選擇當然也不會少，其中最吸引我目光的就是左下角的「維力炸醬」，這是我第一次看到整罐直接擺出來，不得不說搭配火鍋肉吃還滿對味的

看完一整排的自助吧區，轉過去的牆邊還有泡麵、雞蛋、高湯和甜湯，現在雞蛋也是吃到飽相對滿少見的，光自助吧的部分就這麼有誠意會讓人期待接下來的餐點

菜單

餐點的種類也非常多樣，有期間限定或是分店限定的口味，如果是當月壽星打卡還可以再送一份「海陸拼盤」，剛好我們其中有一人是當月壽星就能拿一份

不管是點期間限定套餐還是單點肉品，都是需要先選鍋底

單點的肉品如果食量比較大可以選擇雙倍份量，當時隔壁桌就有點雙倍肉真的超大一盤非常壯觀

最後面是多少分享餐，如果是家庭聚餐或朋友聚餐，又沒有預算壓力「總裁海陸套餐」吃起來會超級過癮XD

餐點介紹

這次一共點了兩份餐點，分別是「極致 小龍蝦盛宴獨享鍋」和「美/澳穀飼熟成板腱牛鍋」

每一份餐點都會附一盤蔬菜盤，光看菜盤的量就非常多而且種類多樣可以攝取到不同的營養

「極致 小龍蝦盛宴獨享鍋」的重點是海鮮拼盤外，還可以點一份肉品，這次點的是「雪花羊」油花非常漂亮

蔬菜盤裡面還有附一片蘋果加在湯裡面熬煮會多一股水果香，不過這也是我第一次看到提供蘋果的火鍋菜盤

湯底選的是「原味昆布湯」，先把蔬菜放進去熬煮再開始放肉片，這樣吃起來比較不會油膩外也能把蔬菜的鮮甜味煮出來

蔬菜盤裡面的火鍋料個人滿喜歡的就是「起司丸」，裡面的起司非常濃郁不過剛起鍋要小心爆漿燙到舌頭

板腱牛鮮紅色微微透光看起來非常誘人，油花主要集中在邊邊的地方吃起來口感十分紮實

接著小龍蝦海鮮拼盤，裡面的食材有「野生龍蝦」、「草蝦」、「鱸魚」、「小卷」、「鯛魚」和「蛤蜊」，整體的份量跟圖片上的說明一樣非常豐富

鯛魚片的大小與品質跟以往吃的鯛魚口感不太一樣，肉質比較細緻鮮甜味更加明顯

上面三隻是海鮮拼盤的草蝦，煮起來的顏色比生日贈送的一般蝦子還要鮮紅，肉質吃起來彈牙飽滿

小卷是完整一隻，放進火鍋煮後會捲起來非常有趣，吃起來帶有淡淡的海味和鮮甜味，以海鮮拼盤來說每種食材都十分新鮮煮熟後都不會有任何的腥味，相對也讓湯頭充滿濃濃的海鮮甜味

最後是重頭戲「野生龍蝦」，本身的體積大小也比我預想中的還要大一點，不過最讓人期待的還是裡面的肉質

煮熟之後裡面的肉質吸飽湯汁非常飽滿，龍蝦也十分新鮮肉輕輕一拉就能跟外殼分離

肉質吃起來彈牙多汁，因為是最後才煮也把前面蔬菜和海鮮的甜味湯頭都一併吸附在龍蝦肉裡面，吃起來的味道格外鮮甜

吃飽後再來一支哈密瓜霜淇淋當作收尾，順便轉換一下口味

結語

「火鍋世家」是臨時起意找到的火鍋店，整間店滿滿的人潮也應證它的魅力，火鍋餐點的份量不管是限定套餐還是單點肉品都比想像中的多，小龍蝦獨享鍋只要799元就能吃到豐盛的海鮮拼盤再加一盤肉品，搭配店內的自助吧可以吃得非常飽，而海鮮的品質十分新鮮煮起來不會有腥味反而是滿滿的海鮮甜味。不過要來這間店用餐建議先電話訂位不然就只能現場排隊碰碰運氣。