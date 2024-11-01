隱藏在高醫青島美食街的 麻一番 烏龍麵·肉豆腐

老闆本身很喜歡日本橫濱中華街，吃到很喜歡的肉豆腐

對於日本美食烹飪很熱愛，把這味道引進台灣、平價就可以吃到中華、日式美食

藏在巷弄讓學生都很愛來聚餐的平價 麻一番 烏龍麵·肉豆腐

店鋪打造日本中華街用餐氣氛，用餐時刻都可以聽到日本音樂

選擇在美食戰區的熱河商圈，打造中華街一樣的麻一番 烏龍麵 肉豆腐專門店

不用去日本中華街，也可以吃到在地的特色美食

免百元平價烏龍麵，高達11種烏龍麵風味，快筆記！

麻一番烏龍麵·肉豆腐

位置：高雄市三民區青島街92號

電話號碼： 0901 391 304

營業時間：

週一~週五 11:00~20:00

週六 11:00~15:00、週日公休

線上菜單：https://reurl.cc/3XV1aj

粉絲團：Facebook

不僅學生喜歡，很多都是高醫會來的熟客

熟客都會先打電話，快速領取~~

這邊缺點就是不好停車，可以停外面再走進來用餐!

橫濱中華街，就在青島街上

肉豆腐幾乎很少在高雄看到，而且有多種口味可以選

隱藏在熱河街巷弄的烏龍麵、肉豆腐專賣店

一踏入就滿滿日式風格，牆面上都是自家裝潢佈置，還撥放著日本歌曲

擁有居酒屋般的餐點美食，價格實惠親民

來這裡無壓迫感，融入中華街與居酒屋的感覺

價格卻意外的平價，幾乎都是免百元的烏龍麵美食

老闆很愛水豚君，從名片、店鋪、菜單都會出現水豚唷!

烏龍麵、肉豆腐都有分大小份

或者直接點組合餐，烏龍麵加肉豆腐會更加超值划算，難怪連學生都很愛來吃

看到菜單就讓人直吞口水~滿滿的日本風味!

身邊很多朋友都很愛吃烏龍麵，幾乎市面上很少烏龍麵專賣店

都是拉麵專賣為主~

一定要來吃 麻一番 烏龍麵·肉豆腐，意想不到的中華風味 烏龍麵

這裡不僅有烏龍湯麵、還有超人氣烏龍拌麵

第一次來不知道要點什麼，推薦組合TOP 6 都是熱銷招牌

老闆說直接點組合套餐會比較超值

跟家人吃過，意外覺得驚喜又好吃

快點把這間好吃的口袋名單分享給大家

不能讓附近學生獨享啊!!!這家烏龍麵跟肉豆腐很威~真的是外面吃不到的

免費茶水自取

菜單設計很霸氣，超級日本味

調料都是老闆獨門熬煮調配，堅持食材用料都自己處理

山椒赤味噌、章魚燒風味、炭燒醬油，這三款都好吸引我的肉豆腐

開放式的作業，讓民眾都可以清楚看到

全台獨創最多口味的烏龍麵，居然高達11種口味

從清淡、爽口、濃厚、麻辣都有，居然還有素食可以吃的烏龍麵口味

老闆最引以為傲的肉豆腐，光是豆腐需要滷製，使用日本味噌泡過

烹飪時候又加入特製日本味噌淋醬，就跟橫濱中華街吃的肉豆腐一樣風味

平價美食卻很繁雜的作業，吃完真的會很驚豔

肉品都是原塊肉去做裁切

對肉肉控來說實在太爽了啦!!!直接點大份的肉豆腐，痛快吃~

豆腐會於鑄鐵盤上面炙燒，帶出大人味的焦香苦韻

11款烏龍麵口味、三款肉豆腐口味

每次來都能吃不同的口味

還有當日手做單品，連居酒屋小菜都自家手工特製，平價又好吃

可以點當日涼拌菜二品或者三品來大口享用

肉豆腐都是直接使用鑄鐵盤下去炙燒，讓豆腐不僅帶有釀製風味還有焦香滋味

肉片都超大塊，不是那種小塊碎掉的肉末唷!

店家使用的是日本水澤烏龍麵，擁有400年的歷史，口感格外的彈牙

炭燒醬油肉豆腐（大）豬肉

淋上特製的炭燒醬油提味，帶出甘甜滋味

豬肉片很大塊，提出豬肉甜味與軟Q，熱呼呼好吃開胃不死鹹

燉煮過、再泡過，讓每一口都的板豆腐香氣很豐富

軟嫩中帶微微Q度，爆出湯汁好好吃

炭燒醬油主廚研發很久，使用鑄鐵製燒淋上

會帶出焦香苦韻，帶有大人味~

搭配肉一起大口吃，很有吃燒肉的炭香味唷!

章魚燒風味肉豆腐（大）牛肉

融入章魚燒、大阪燒滋味，牛肉大塊堆疊

淋上Kewpie QP美乃滋，再炙燒過、每個環節都不隨便

撒上大量的柴魚片還飛舞著，柴魚香氣都湧上來

牛肉搭配柴魚一起吃，帶出Kewpie QP美乃滋的酸甜滋味可解膩

讓每一口吃起來開胃又不膩口

比章魚燒還好吃，而且是吃到肉肉不是澱粉唷!

配著會爆漿的豆腐，完美!!

還加入豆芽菜增加清脆口感，爽口不膩

當日涼拌菜二品

涼菜口感細膩帶出胡麻香氣，帶出菠菜清香

花椰菜也是冷盤，咬下帶出水嫩與胡麻香氣

烏龍湯麵、烏龍拌麵都有，都非常有特色

使用水澤烏龍麵，真的很彈牙~

丸山芝麻味噌

湯底都自家熬煮的雞骨湯，加入主廚製作的味噌麻醬

店鋪內的味噌堅持使用日本赤味噌，帶出最濃郁道地滋味

吃的時候記得攪拌一下，整個麻醬香氣都湧上來，完美的跟雞湯融合

而且添加赤味噌，讓湯頭香氣很豐富又多層次

烏龍麵會整個拉上湯頭的香氣，帶出芝麻醬提味，越吃越唰嘴

辣味噌小黃瓜

辣味噌也自家調配，搭配新鮮的清脆小黃瓜

很像居酒屋的開胃小菜，很夠味又爽口帶一點點辣度挑逗味蕾

撒上芝麻、海苔提味，真的很日本風味

高田芝麻豆乳

每日市場採買的傳統無糖豆漿，搭配自家熬煮雞高湯

整個融入帶出乳香、豆香的高田芝麻豆乳

旁邊還有搭配雞肉絲、海苔、豆芽菜、花椰菜，整個很澎派

跟拉麵一樣非常的講究~~~這裡吃的是烏龍麵唷!

讓很多烏龍麵控都慕名而來，連我跟家人都愛上

帶有豆香與芝麻香氣堆疊，像是一股濃郁麻醬的鹹豆漿

味道完美的融入，重點很濃稠~~

彈牙烏龍麵，口感讓我超喜歡

帶出芝麻豆香，整個口腔都被香氣給迷惑

大阪炒麵風

真的是大阪燒風味，這款可是人氣招牌

幾乎是大人小孩都愛的滋味，也是大家對日本熟悉的大阪風味

柴魚用料很大氣，端上來還飛舞著

大量的柴魚、日本kewpie 美乃滋堆疊

帶有酸度不膩的kewpie 美乃滋，會讓味蕾打開

整個沾滿滿的柴魚大口吃，香氣整個撲上來

第一次來可以直接點這款招牌唷!!

山崎桔醋酸辣

這款讓我很驚豔的山崎桔醋酸辣，湯頭越喝越喜歡

使用自家調配的桔醋、辣醬，加上古早味的酸菜

可以吃烏龍麵配酸菜，引出酸度香氣讓唾液直流

真的很獨門的香氣風味，帶有酸菜魚的湯頭香氣

湯頭不膩格外爽口，很夠味又好喝

細膩的餐點、好吃的烏龍麵、獨門肉豆腐，不僅大開眼界連味蕾都大開

中華旨辛擔擔

來了!!!我期待的 中華旨辛擔擔

我本身超愛吃拌麵，看到有拌麵當然要點阿~而且是烏龍麵拌麵

自家製作的肉燥帶有花椒香氣，吃的時候記得攪拌

加入大顆的花生顆粒提味，想要解膩提味還可以擠上金桔

擔擔麵的肉燥帶有花椒香氣，整個很提味

攪拌後整個熱氣香氣都湧出肉燥香氣

花椒帶有辣度，讓烏龍麵會一口接一口的大吃

熟成麻婆豆腐

這才是麻婆豆腐啊!!!在台灣我很怕吃到沒有辣度、層次淡雅的麻婆豆腐

沒想到這裡有很道地中華味的麻婆豆腐，真的是被烏龍麵店給耽擱了

使用板豆腐製作的麻婆豆腐，讓口感更豐富

上面還撒上辣粉提味，推薦給重口味的饕客

烏龍麵真的會吸附精華香氣，整個把香氣都吸附，讓烏龍麵很濃郁香氣

真的又辣又夠味又開胃，一邊喊好辣一邊大口吃

平價美食一點都不馬虎的細節用心唷!

味噌肉末飯

很多熟客都詢問有沒有賣米飯類的，老闆說偶爾才會有

而且都是限量供應，賣完就沒有

這碗才25元的味噌肉末飯!!!吃爆~~~

燉煮肉肉會有一 些肉末，主廚特製成味噌肉末

上面還加上蒜酥提味，限量就是殘酷~因為很好吃

肉肉量還不少ㄟ~~~

還有限量 麻婆豆腐飯

如果有看到小黑板拿出來，記得先點唷!!

推薦來吃爆，真的很獨門又有特色~

可以吃到獨家肉豆腐，還有多種口味的烏龍麵美食

亦可外帶，可以先打電話預訂唷!

麻一番烏龍麵·肉豆腐

位置：高雄市三民區青島街92號

電話號碼： 0901 391 304

營業時間：

週一~週五 11:00~20:00

週六 11:00~15:00、週日公休

線上菜單：https://reurl.cc/3XV1aj

粉絲團：Facebook