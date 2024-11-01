話說上次參加台中經發局舉辦的文青輕旅行台中海線一日遊，中午被安排到清水的木木稻町用餐，當天就被他們的美食驚豔到了，因為不只餐點好吃，連自製的麵包和甜點都很強👍！木木稻町提供的中餐幾乎全團的人都很滿意，難得有這麼廣受好評的美食，因此覺得非常有必要獨立寫一篇食記，好好來介紹一下這家由型男帥哥雙主廚打造的🧑‍🤝‍🧑清水最強早午餐～木木稻町

木木稻町地點

木木稻町距離三井Outlet不遠，就在清水遠雄之星7社區一樓，台中港酒店和充滿童趣的頂魚寮公園也在附近

這一片都是遠雄新蓋的住宅區，屋齡都相當新，木木稻町的店面就位在社區外面臨馬路的一樓，相當好找！會取名為「木木稻町」的原因也很簡單，因為「木木」是二位林姓兄弟開的店，兄弟兩人分工合作，一個負責料理、一個專職烘焙；「稻町」則是台語在一起的意思，是不是相當好記？

走進來就發現木木稻町的確是一家很適合攜家帶眷來用餐的家庭餐廳，因為一進門就有嬰兒座椅擺在門口，牆上的英文字Mou則是他們店名前二字木木的發音

稻町套餐

牆上這個有護貝的是他們主打的稻町套餐，光看列出來的項目就讓人充滿期待，包括4種開胃菜、6份主菜和2種點心，適合6~8人食用，不過最好先來電預約，因為稻町套餐是有限定的喔！

木木稻町的裝潢設計也挺有格調，天花板垂下來的綠色植物呈現出親近大自然的氛圍，室內空間主要分成左右二邊，左邊的長形吧台就是備餐區，前面還搭配了幾張高腳椅

右邊的空間則是二人和四人座的桌椅，當天適逢周六，不少人來這裡家庭聚餐

木木稻町提供的支付方式很多元，除了現金和信用卡，櫃檯上還列出這麼多種類的電子支付方式，幾乎你想得到的他們都有

至於結帳櫃檯下方的這個木製小推車是自助區，最上層的餐具和調味料歡迎自取，下層旁邊則是菜單置放區

櫃檯上也有擺著他們自製的手工餅乾，看起來似乎都很可口，不過我忘了問價錢

木木稻町的強項就是他們的麵包，跟手工餅乾一樣，都是他們自己做的，每天一堆出幾乎很快就被搶購一空，因為吃過就回不去了，說是海線最強也不為過👍！

木木稻町菜單

這張就是木木稻町的菜單，看得出來供應的餐點種類繁多，包括早午餐、披薩、漢堡、義大利麵和燉飯等，價位$218~376，早午餐盤都有附沙拉、麵包和飲料，其實還挺划算的呢！

木木稻町美食介紹

地瓜沙拉

木木稻町很擅長用當地的食材入菜，所以我們當天吃到的這個地瓜沙拉，就是產自於大肚山的地瓜，夏天吃起來格外爽口，很多人紛紛要求再來一份呢！

蜂蜜芥末雞腿堡

當天的主食有漢堡、義大利麵和長棍型軟法，這個用料實在的蜂蜜芥末雞腿堡在我心中排名第一🏆

雖然咬了一口才想到要拍特寫，但他們的蜂蜜芥末雞腿堡還是很快就能收服人心！因為無骨雞腿加上蜂蜜芥末醬就很對味，最大亮點還有自製的漢堡包，不僅有嚼勁還相當好吃😋

大安青蔥義麵

說到青蔥，似乎大家都只會想到著名的宜蘭三星蔥，不知道台中大安所產的大安蔥也是狠角色！江湖傳說「北三星、南大安」，有別於宜蘭三星蔥，大安生產的青蔥味道辛辣、香氣足，適合做料理；所以這次木木稻町又發揮創意把大安蔥加入義大利麵裡，成為令人印象深刻的中西合璧義大利麵

脆花千層蛋塔

今年爆紅的脆花千層蛋塔，木木稻町當然也有趕上潮流，他們不僅肉桂捲很強，這個脆花千層蛋塔也不容小覷

做工繁複的脆花千層蛋塔，光賣相就高人一等，害我還顧不了卡路里爆量的現實，說甚麼也要來品嘗一下！吃完中午這豐盛的一餐，我更加肯定木木稻町的實力，來清水不要只會吃米糕或士官長了，木木稻町的美食和麵包絕對會讓你眼睛一亮喔🤩！

木木稻町 地址：台中市清水區四維東路470號一樓 電話：(04)2656-3812 營業時間：平日11:00~20:00 假日9:00~14:00 17:00~20:00