位在新北三峽的鳶山岩是許多當地人推薦的秘境，特別適合像我這種健行新手！鳶山岩雖然高度只有300公尺，但視野超讚，從這裡能180度俯瞰整個大台北地區，成為超夯的IG打卡熱點。白天、黃昏各有不同的美景，讓人看得目不轉睛，還是三峽知名的「武警」之一喔！

從三峽老街旁的仁愛街轉進鳶峰路，沿著路開進去就會到步道入口，路況算平坦，但有些路段較窄，會車會比較麻煩。開到入口後可以找到停車的地方。原本還想去拍附近的光復紀念鐘，不過當時剛好在整修就無緣啦！

步道入口有導覽圖，從這裡可以選擇不同路線，像是長春嶺、福德嶺等，但我們主要是來看鳶山岩的美景，所以決定只走這條簡單的路線。

走沒多久就能看到「鳶山勝蹟」的石碑，背後還介紹了鳶山名稱的由來。

沿途步道坡度平緩，真的很輕鬆

大概走5分鐘就會看到一間鐵皮屋，繼續往前走就能到達步道的起點。

這裡還貼心地附了繩索，方便攀爬。提醒一下，攀爬鳶山岩時建議穿好走的鞋，雖然步道不難走，但岩壁部分稍微崎嶇，需要小心。

爬上鳶山岩後真的很震撼，整個大台北美景一覽無遺！可以看到大漢溪、國道三號，還有三峽的台北大學城，一座座建築盡收眼底。高度只有300公尺卻擁有超棒的視野，完全不需要花大力氣就能輕鬆享受這片美景。

如果遇上好天氣，甚至還能看到台北101！不過我們這次運氣差了點，天氣有點霧茫茫，沒看到101的清晰身影。

鳶山岩這裡真的超適合帶朋友一起來拍照打卡，風景超好，景色多變，是新手也能輕鬆挑戰的登山路線！

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