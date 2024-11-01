位於林口三井OULET裡的
【春水堂】
是全球首創的「珍珠奶茶」
逛街、看電影餓了，
來這裡喝杯珍奶、吃碗牛肉麵、
配個茶點，順便聊聊天，
身心靈都飽足又滿足！
#林口美食 林口三井美食
【春水堂 (林口店)】
- 地址：新北市林口區文化三路一段356號 (三井Mitusi Outlet一樓室內區)
- 捷運：機捷A9林口站步行約5分鐘
- 電話：02-26003432
- 營業時間：週一～週四 11:00-21:30 / 週五～週日 11:00-22:00
- 官網：https://www.chunshuitang.com.tw/
- FB：春水堂 Chun Shui Tang
【春水堂】
創立於1983年5月20日，
創始店位於台中四維街，原名為「陽羨茶行」，
初期以販賣冷飲茶為主，
首創以雪克器搖製茶飲之技術，
搖出第一杯冷茶「泡沫紅茶」，開創冷飲茶的新潮流。
1988年1月，改名「春水堂」，
發展成數十種特色茶飲，多元的口味，
豐富了冷飲茶的喝法與風味。
目前在台灣設有多間分店，日本、香港也有分店。
【春水堂 菜單】
有飲品、麵食、套餐、小點…等，
任何時段都有合適的餐點可點選。
▶️ (春水堂 菜單)
▼點好餐等待一下，
餐點就陸續送上桌了！
【珍珠奶茶】
春水堂必點！
春水堂在1986年首創世界第一杯「珍珠奶茶」，
至今仍是全球熱銷的飲品。
全程低溫製成的粉圓，加上零反式脂肪奶精調合，
奶茶韻美豐潤，珍珠Q彈，還帶有天然蔗糖香甜，
非常好喝，是每次來春水堂的必點！
【御品牛肉麵】
春水堂必點！
春水堂牛肉麵跟珍珠奶茶是王炸組合！
吃過一次，就會愛上這迷人的滋味~
▼牛腱肉軟香入味！
湯頭濃郁有味，口味合宜。
▼吸附湯汁的手工拉麵，
Q勁有嚼感。
▼牛肉麵搭配酸菜後，風味也佳！
【經典魷香燒肉飯】
新推出的限定品項！
嚴選半肥半瘦的豬五花，
細火慢燉直至肉質入味軟嫩；
裡頭還放有魷魚、梅干菜增添香氣，
是道地的私房料理。
▼五花肉鹹鮮有味，肥而不膩，
放在白飯上能多吃好幾口，
再搭配一旁的配菜及湯品，更加飽足！
【招牌滷味豆干米血】
以獨家特調滷醬調製而成，
米血軟香有嚼勁，
豆干吸收了微辣的醬汁，也很有味，
是搭配餐點的好料理。
【椒麻豆漿擔擔麵】
以濃醇豆乳與特製辣油為基底，
搭配軟滑的細麵與爽脆的蔬菜絲，
拌勻吃下，有濃郁的醬香及微椒麻的滋味，
口味很特別！
▼這一碗的麵條口感偏軟，
不知道是否是煮太久了，
我個人還是比較喜歡帶點Q彈感的麵條。
【鮮肉紅油抄手】
薄透的餃子皮裡，包著紮實的肉餡，
搭配紅特調的紅油醬汁，
吃起來酸香中帶點微微的麻辣感，
整體不會太辣。
【頂級烏瓦紅茶凍飲】
1983年原創的好味道！
嚴選斯里蘭卡紅茶製作而成，
喝起來微甜順口且帶有紅茶香，也好喝。
《蛋寶543》
每一次去林口三井逛街，
蛋寶最常去吃的餐廳就是
【春水堂】
店內的珍奶、牛肉麵，總是讓我百吃不膩，
每隔一段時間就一定會到此造訪解饞。
這裡的餐點品質穩定，價位也可接受，
不管任何時間來，都有合適的餐點可品嚐，
真的是逛街、看電影後用餐的好所在。
推薦給大家！
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