位於林口三井OULET裡的

【春水堂】

是全球首創的「珍珠奶茶」

逛街、看電影餓了，

來這裡喝杯珍奶、吃碗牛肉麵、

配個茶點，順便聊聊天，

身心靈都飽足又滿足！

#林口美食 林口三井美食

【春水堂 (林口店)】

【春水堂】

創立於1983年5月20日，

創始店位於台中四維街，原名為「陽羨茶行」，

初期以販賣冷飲茶為主，

首創以雪克器搖製茶飲之技術，

搖出第一杯冷茶「泡沫紅茶」，開創冷飲茶的新潮流。

1988年1月，改名「春水堂」，

發展成數十種特色茶飲，多元的口味，

豐富了冷飲茶的喝法與風味。

目前在台灣設有多間分店，日本、香港也有分店。

【春水堂 菜單】

有飲品、麵食、套餐、小點…等，

任何時段都有合適的餐點可點選。

▶️ (春水堂 菜單)

▼點好餐等待一下，

餐點就陸續送上桌了！

【珍珠奶茶】

春水堂必點！

春水堂在1986年首創世界第一杯「珍珠奶茶」，

至今仍是全球熱銷的飲品。

全程低溫製成的粉圓，加上零反式脂肪奶精調合，

奶茶韻美豐潤，珍珠Q彈，還帶有天然蔗糖香甜，

非常好喝，是每次來春水堂的必點！

【御品牛肉麵】

春水堂必點！

春水堂牛肉麵跟珍珠奶茶是王炸組合！

吃過一次，就會愛上這迷人的滋味~

▼牛腱肉軟香入味！

湯頭濃郁有味，口味合宜。

▼吸附湯汁的手工拉麵，

Q勁有嚼感。

▼牛肉麵搭配酸菜後，風味也佳！

【經典魷香燒肉飯】

新推出的限定品項！

嚴選半肥半瘦的豬五花，

細火慢燉直至肉質入味軟嫩；

裡頭還放有魷魚、梅干菜增添香氣，

是道地的私房料理。

▼五花肉鹹鮮有味，肥而不膩，

放在白飯上能多吃好幾口，

再搭配一旁的配菜及湯品，更加飽足！

【招牌滷味豆干米血】

以獨家特調滷醬調製而成，

米血軟香有嚼勁，

豆干吸收了微辣的醬汁，也很有味，

是搭配餐點的好料理。

【椒麻豆漿擔擔麵】

以濃醇豆乳與特製辣油為基底，

搭配軟滑的細麵與爽脆的蔬菜絲，

拌勻吃下，有濃郁的醬香及微椒麻的滋味，

口味很特別！

▼這一碗的麵條口感偏軟，

不知道是否是煮太久了，

我個人還是比較喜歡帶點Q彈感的麵條。

【鮮肉紅油抄手】

薄透的餃子皮裡，包著紮實的肉餡，

搭配紅特調的紅油醬汁，

吃起來酸香中帶點微微的麻辣感，

整體不會太辣。

【頂級烏瓦紅茶凍飲】

1983年原創的好味道！

嚴選斯里蘭卡紅茶製作而成，

喝起來微甜順口且帶有紅茶香，也好喝。

《蛋寶543》

每一次去林口三井逛街，

蛋寶最常去吃的餐廳就是

【春水堂】

店內的珍奶、牛肉麵，總是讓我百吃不膩，

每隔一段時間就一定會到此造訪解饞。

這裡的餐點品質穩定，價位也可接受，

不管任何時間來，都有合適的餐點可品嚐，

真的是逛街、看電影後用餐的好所在。

推薦給大家！

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