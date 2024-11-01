[台北大巨蛋美食]

來自日本的炭烤漢堡排專門店

【Hamburg Yoshi漢堡排 嘉】

每日現絞現揉現場炭烤的漢堡排，

重現日本漢堡排的可口美味，

必吃：厚切牛舌、生蛋拌飯、3款獨門沾醬

座位30席，僅供現場候位，每日限量300份，售完為止！

#信義區國父紀念館站美食

【Hamburg Yoshi 漢堡排 嘉】(台北大巨蛋店)

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

捷運： 國父紀念館站 5號出口，步行4分鐘

營業時間：11:00-22:00

【漢堡排 嘉 (Hamburg Yoshi)】

創辦人 安川嘉紀 1992年在北海道經營炭火燒肉起家，

2021年到東京原宿開設炭火漢堡排專門店「漢堡排 嘉」,

主打使用日本國產牛肉，製作新鮮絞肉的手打漢堡排，

並使用日本職人工匠特製手工訂做的炭火烤爐，

由釜飯鍋搭配與日本本店相同的特別選米煮成的白飯。

▼座位僅30席，搭配開放式廚房，

特別著重新鮮原味，每日早晨現絞現打，以炭火烤製的漢堡排肉，

缺點就是油煙味稍重。

【漢堡排嘉 菜單】

共有5款漢堡排定食，亦有飲料菜單，

皆用機器點餐並完成付款。

✔️人均消費約$600

✔️需另加10%服務費

【漢堡排嘉3款獨門沾醬】

瀨戶內海檸檬鹽

青唐辛子三升漬

生薑醋檸檬

我個人喜歡這3款醬料的程度高於多蜜醬！

▼可以直接刷餐墊紙左上角的QR Code，

影片中有吃法介紹，蠻聰明的！

▼定食套餐包含：

生雞蛋一顆、多蜜醬、味噌湯、小菜。

【Wagyu和牛漢堡排定食】$570/2顆

數量限定！

表層充滿炭火香氣，

咬開的絞肉中也含鎖住豐富的肉汁，

現烤熱熱吃滋味還不錯。

▼可以搭配日本雞蛋(一人限取一顆)

【多蜜醬】

帶有黑胡椒香味的「多蜜醬汁」，

鹹甜鹹甜的，可配漢堡排或白飯，

(下方有酒精球持續加熱)

▼切開和牛漢堡排，雖然看似全熟,

但仍保有肉汁香氣與溼潤所以口感不差，

沾些醬料味道層次感更提升！

▼有附洋蔥味噌湯，但這不值得一提🤣

【特選牛舌排定食】$650

限量販售，售完為止！

厚切牛舌皮表焦香脆，中間彈嫩，

脆、彈，厚度、熟度拿捏的很棒，

不輸在日本吃的水準，必 點！👍

▼牛舌好鮮脆，Q彈爽脆可口，

中心是粉紅色，但不會流血水，

不用沾醬就非常好吃！😋

【多蜜醬+起司】+$35

經人體實驗後，

覺得沒有加起司的必要😅

▼牛舌排定食中的「牛舌漢堡排」，

比較小顆，但比較有彈力。

▼漢堡排嘉特別選用

大武山牧場「生食級幸せ鮮蛋」

▼牛舌漢堡排切開明顯粉紅色，

蠻多汁的，也好吃！

【生蛋黃+柴魚醬油】

漢堡排嘉特別選用

大武山牧場「生食級幸せ鮮蛋」

可以淋上米飯做成雞蛋拌飯，

濃厚的滑溜口感，再咬一口漢堡肉非常享受。

米飯是日本越光米特別好吃，而且可以免費續！

【日本和歌山蜜柑氣泡果汁飲】$100

據說是獨家代理的蜜柑跟蘋果氣泡飲，

喝起來也就有氣泡的果汁啊…😅

《蛋寶543》

平日中午12:40到現場，

排了大約30分鐘才入座，

【漢堡排 嘉 (Hamburg Yoshi)】

因為餐點現做，點餐後大約還要再等10分鐘才上餐，

現場烤製，炭火香氣很足，早晨現絞現打也能感受到漢堡肉的鮮美，

漢堡排吃完一顆再給下一顆，多蜜沾醬也會用酒精球持續加熱，從頭到尾都吃熱的很加分！

考量到好吃度，人均$600，覺得價位合理~~

結論是排隊30分鐘內會再訪！

推薦給大家~~！💕

▼台北大巨蛋1F餐廳▼

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