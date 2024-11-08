桃園．夏烏咖啡

離桃園火車站不遠的大同路上

有間低調隱身在速食店二樓的咖啡館「夏烏咖啡」

偌大的空間裡，採木質風的裝潢設計

搭配復古及具藝文氣息的物件，很有日式文青老宅的氛圍

提供咖啡、茶、各式飲品及純植物甜點

甜點品項較少，飲品的選擇性較多，且價格有稍貴些

另有自家烘焙的熟豆及濾掛式咖啡可選購

夏烏咖啡有著寧靜內斂的恬適空間且不限時（很佛心）

少了外面喧囂的吵雜聲，很適合來這裡待著及放空喔

店裡不定時還有不同藝術家的創作個展展出，也很棒呢^^

夏烏咖啡_地理位置

夏烏咖啡雖然位在火車站附近

卻低調地隱身在某間店面的二樓

一樓是頂呱呱的店面，在門口角落還有個小立牌

上面寫著「樓上有咖啡店」的字樣

所以看到這立牌後，不用怕，往裡面走就對了

走進店面的盡頭處，右上方也有個小小的指引告示牌

所以跟著它往右轉來到了階梯處

沿著階梯走上來就是夏烏咖啡

夏烏咖啡_內部環境

沒想到樓梯雖然窄窄的，但實際走到店裡發現內部空間其實不小呢

店內以木質風裝潢為主，搭配復古及具藝文氣息的物件

讓整體環境除了很有老宅的氛圍之外也很有文青感

店內約莫有20個的座位，且每個座位區都有不同的特色

近門口處放有自家烘焙的咖啡豆、耳掛咖啡和手工堅果醬

如有興趣購買的都可以直接洽詢店家

夏烏咖啡_座位區

座位多以二~四人的座位為主

一共二十個位置左右，分佈於不同的座位區裡

這一區椅子好特別，而且一旁還有書櫃

可以就近拿書翻閱也蠻不錯的

靠近馬路這一側有規劃座位區

這裡蠻有日式塌塌米風的感覺

只是沒有真的塌塌米，而是木質地板這樣

若是坐這區是需要脫鞋的

在牆邊放有置鞋架，可將鞋子脫下放那裡

鞋架對面的這單人座位也挺不錯的呢

往窗邊走去的位置也蠻不錯的

可以看到一樓馬路上的街景

旁邊也可看到店家的烘豆設備

櫃檯在入口處的旁邊，櫃檯前放有簡易的自助區

另外也設置了兩個高腳椅的座位（註:洗手間在櫃檯旁）

櫃檯上放有當日甜點的菜單

一共有肉桂捲、布朗尼和阿芙加朵三款可選擇

夏烏咖啡_菜單

菜單上夾有夏烏的豆單

喜歡喝手沖咖啡的人可以參考看看

翻開豆單後才是真正的菜單首頁

這裡寫有夏烏公約，建議可以抽空看一下喔

第一頁是經典義式咖啡，有些品項冰熱的價格不大一樣

第二頁則是義式特調，喜歡不同風味咖啡的人可以試試

不喝咖啡的人也有「一壼茶」和「這裡沒有咖啡」可選擇

飲品的選擇其實還不少，價格約$110~$220之間

夏烏咖啡_餐點

因為是專程來吃下午茶

所以點了兩杯飲料+兩個甜點

「燕麥拿鐵 $160」

游小熊蠻喜歡喝燕麥拿鐵的

夏烏咖啡的燕麥奶和咖啡融合的比例幾近完美

有別於牛奶有種特殊的香氣，很好喝~

「厚可可$160」

可可的味道也相當濃郁但不會甜膩，好喝~

「太妃糖肉桂捲 $110」

肉桂捲也可以加價多一球冰淇淋

淋上太妃糖糖漿的肉桂捲，看來就很邪惡

加熱過後的肉桂捲有著鬆軟的口感後更好吃

「布朗尼佐冰淇淋 $160」

布郎尼很紥實，且巧克力味很濃郁

搭配冰淇淋一起吃可增添些許溼潤度也不錯

【後記】

像夏烏咖啡這樣在二樓的咖啡雖然也是有

但大多在一樓會有個獨立樓梯可以上樓

像夏烏咖啡這樣，得先進到速食店後才能上樓的真的不多見

也真的很特別，所以想進去也不要害怕，勇敢從速食店走進去就對了~

而夏烏咖啡雖然只有販售咖啡、飲品和甜點

但因為位置隱密，人不多的情況下也相對很安靜

在這樣寧靜的空間裡，很適合來這裡放空和放鬆~

【延伸閱讀】

【桃園】「風雨珈琲．隱身巷弄的文青老宅咖啡（限量手工蛋糕/戚風蛋糕/整模蛋糕預訂/近火車站/Woodly cafe.友美子珈琲.辺間屋梅子姐妹店）」

【桃園】「 Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋．如雲朵般綿密篷鬆且入口即化的舒芙蕾(雲の鬆餅/鹹食也好吃/三越站前店/近桃園火車站)」

【桃園】「老宅改建，純白文青風牡蠣咖啡與聚人酒吧共存的鞠分號Ju Semicolon（藝文展覽/手沖咖啡/甜點.輕食/近慈文國中）」

【桃園】「想喝咖啡就來“走走”吧~走走咖啡（老宅咖啡/不限時/手作甜點/自家烘焙/寶山街）」

【桃園】「習作咖啡部（老宅咖啡/文青風咖啡/自家烘焙甜點/單品咖啡/近龜山工業區)」

【桃園】「我在這裡I’m Here（手作甜點/比斯吉/下午茶/溫馨鄉村風/近後火車站)」

【桃園】「陪你去流浪(日式清新風格/咖啡飲品/手工甜點/戚風蛋糕/家常米食/寵物友善/同安街)」

【桃園】「過日子咖啡Live Good Cafe(創意披薩麵/早午餐/義大利麵/漢堡/寵物友善)」

【桃園】「倆朵花Two Flowers Coffee．白色行動餐車升級版的韓風老宅咖啡（精品手沖/輕食早午餐/手作甜點/可朗芙/介壽路上/近陽明高中.監理站）」

【桃園】「托斯卡尼尼義大利庭園餐廳．近藝文特區，好停車且適合家庭.團體聚餐及美拍的景觀餐廳 )」

【桃園】「旅人咖啡．後火車站前適合聚會的高質感風咖啡館（早午餐/義式料理/手作甜點/交通便利好停車）」

店家/景點資訊