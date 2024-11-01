相信去過泰國旅遊的朋友都對平價又好吃泰國船麵與泰式小吃念念不忘

跟員林閨蜜趁著這個假日特別來員林人推薦

【員林美食推薦/平價泰式料理推薦】【船泰泰 เรือไทยไทย 泰式船麵】

有著豐富配料的平價泰式船麵加上各式泰式小吃美食，無論是口感還是風味都令人回味無窮！

【船泰泰 เรือไทยไทย 泰式船麵】

位在非常熱鬧彰化縣員林市中山路二段185號上

店面不大,但裝潢的很明亮清新

乾淨簡潔中融入了泰式元素，店內人員熱情、服務好

營造輕鬆隨性的用餐氛圍,加上風味獨特的平價泰式料理

無疑是感受異國美食的最佳去處



因為店內位子比較少,船泰泰還貼心製作一張店內用餐需知

讓每個人都可以有愉快的用餐體驗

點餐與餐貝為自助方式

餐點的有泰式船麵,船麵部份可以選擇河粉,粉絲,雞蛋麵與MAMA麵

還有泰式簡餐（含蛋青菜）

以上可以單點也可加價升級成A.B套餐

還有各式泰式飲料,泰式小吃,泰式甜點

重點加價升級套餐的小吃跟單點的份量是一樣的喲！

經典船麵（MAMA麵）

每碗船麵都會搭配滿滿蘿蔔,瘦肉,丸子

半顆蛋.豆芽菜.空心菜與酥炸餛飩皮

搭配口感Q彈正宗泰國台灣吃不到的MAMA麵

份量十足,老哥大胃口的食量也能吃的超飽足

用心慢火燉煮12小時製作的湯底

喝起來帶著中藥香醇甜韻的經典船麵湯頭非常好喝

若是船麵的湯喝完或簡餐的飯吃完

超佛心大器的【船泰泰 เรือไทยไทย 泰式船麵】

還提供內用可續飯續湯的服務

粉紅船麵(雞蛋麵)

肉片口感軟嫩不乾柴，丸子香Q彈潤

還有蘿蔔與各式蔬菜，飽滿鮮甜，和湯一起品嚐，就是這麼剛好

粉紅醬汁吃起來有像台中東泉辣醬帶點微竦微甜的口感

雞蛋麵麵體很Ｑ，吃到最後一刻彈性都很不錯﻿

再搭配炸的恰到好處的香酥餛飩皮，不油不膩香香脆脆

配上甘韻帶點微辣的湯頭,真的超開胃的絕配

酸辣船麵(河粉)

桌上還有在泰國街邊店同款會附的魚露、辣椒粉、生辣椒醋、糖

滿滿配料的細節，也是絕對用心

喜歡吃又酸又辣這碗當然是我的菜

這碗小辣的口味,像我吃中大辣的人自己再加辣椒粉、生辣椒醋

本身不能吃辣的可以試試加一點糖,味道覺得會讓你驚艷喲!

綠醬咖哩飯（小辣）附蛋青菜

使用椰漿椰奶烹調的咖哩

一入口就讓人感受到濃郁的咖哩椰漿香氣，微辣的口感將味蕾喚醒，讓人食指大動

雞肉煮得又嫩又入味與分量不少青菜一起

滿滿都是香甜與綠咖哩椰香在口中交織

再來一口吸附醬汁精華泰式香米，讓每一口都齒頰留香、香氣十足

青木瓜沙拉

可以客制放不放辣椒,讓不吃辣的老哥今天也可以大吃泰式料理

青木瓜新鮮爽脆,酸酸甜甜口感層次豐富超開胃

手工月亮蝦餅

手工製作真材實料，每一口都相當飽嘴

外酥內軟滿滿海味鮮Q帶甜口感

沾一點附上的泰式醬料，滋味酸甜可口

不論是大人或小朋友都難以抗拒

泰式女婿蛋

炸得脆脆的蛋皮與甜甜有糖、魚露、羅旺子的醬汁

甜、鹹、酸十分可口 三種層次與炸蛋豐富的滋味

當泰式女婿也太幸福了吧!

酥炸餛飩皮

炸過後的餛飩皮相當酥脆，不油不膩就像在吃薄餅乾的脆口

單吃還是沾醬或是搭配船麵的湯頭都很美味

魚露炸雞翅

薄皮多汁的炸雞翅

跟在泰國大街小巷吃的根本一模一樣

讓人忍不住一口接著一口回味無窮

炸春捲

外酥內軟、熱騰騰的口感，每每咬下都能延伸出無止盡的幸福感



原味豆奶

豆香味濃厚，好久沒有這一喝回泰國的豆奶飲品啦!

羅旺子汁

獨特的酸甜滋味,特別解膩好喝

最後當然要一杯

讓人喝不膩又有茶香味泰式奶茶

做完美endding

超豐盛的泰式料理,無一不讓人垂涎欲滴

快來讓你的味蕾穿越到南洋的美味世界，感受真正的美味料理吧！

【船泰泰 เรือไทยไทย 泰式船麵】

FB搜尋船泰泰 เรือไทยไทย 泰式船麵 （船泰泰）

IG@thaithai.boat

地址：彰化縣員林市中山路二段185號

訂餐專線：0936525388

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

（周ㄧ店休，特殊休假將另行公告FB與IG官方專頁中）

🛵員林市滿400即可外送，歡迎團體可多加利用線上訂餐🛵

非員林市外送煩請來電告知地址訂餐

人手不足情況下若距離太遠需酌收外送費用，敬請請見諒，謝謝‼️