問起台北美食推薦，就要說到這間位在南門市場周邊的巷弄美食【飴盛禾烤定食】這間以定食為主打的餐館，不僅以秘醬火烤的各式肉款受到歡迎，那令人銷魂的忘憂酥炸無雙燒肉，吃過一次滋味就難忘的刻印在腦海裡。【飴盛禾烤定食】團體預訂的餐盒也相當受歡迎，尤其周邊鄰近勞保局、建中，還有中正紀念堂、國家戲劇院、國家音樂廳..等時常舉辦的大型活動，【飴盛禾】這CP值相當高又好吃的餐盒，就成了團體外送餐盒的首選之一。

台北中正區美食推薦│飴盛禾烤定食-秘醬火烤吃過一次難以忘懷，酥炸紅燒肉更是一絕

對【飴盛禾烤定食】有著高度記憶點的地方，就是那不論是主餐的美味，還是配菜的點綴，都非常有質感，連米飯都是採用壽司米，非常香Q彈牙，如果內用吃不飽，白飯還可以續碗，這對周邊學生來說真是可以呷霸霸，為此【飴盛禾烤定食】這間寧波店，還特別設計了雙主菜組合的建中餐，讓旁邊建中的學霸們能一次吃到秘醬火烤將軍排骨＋定情烤肉，吃得飽，考試也能得高分。



這天從中正紀念堂散策拍照走進了寧波西街尋訪美食，這【飴盛禾烤定食】明亮的招牌就吸引著我，路人看我停在馬路對面看著店家，竟然跟我說~這間很好吃唷！促使我毫不猶豫的走了進去。

【飴盛禾烤定食】南門市場周邊美食 中正區美食

時間：週一至周五 11:00 - 01:30； 16:30 - 20:00

公休：周六、周日

電話：02-2396-6680

店址：台北市中正區寧波西街69號

ＦＢ： https://www.facebook.com/twichenghe/?locale=zh_TW

LINE：https://page.line.me/ichenghe.yishenghe

訂餐：https://order.nidin.shop/menu/18169

外頭的招牌也太吸引人，那醬烤雞肉還真的會讓人流口水～店面看進去相當舒適，很乾淨的感覺



價格很可以耶，而且取名也太可愛用心了，定情烤肉、狀元雞排、將軍排骨、纖女鯖魚.. 很有意思又帶有語意的取名，很有創意的店家



【飴盛禾烤定食】店內走一種很有質感的木質溫和風，非常明亮，桌數大約十來桌，距離間也不會壅擠，讓人吃起飯來挺輕鬆的，店內也沒有油耗味或是混雜很多食物的怪味，相當乾淨的餐館



牆上掛的各式主餐的圖像，這未免也太誘人了吧~~~ 每一道都想吃吃看耶！



意外發現還有很多童作跟貓貓的照片，店家應該也屬於愛貓人士吧！



【飴盛禾烤定食】對食品的堅持，還有保險證明書，對每一位消費者負責，非常用心及對品質要求的店家～



一開始看真的還眼花撩亂，看起來都好好吃，其實先選擇看要吃《秘醬火烤、乳香黑胡椒、東波燉滷，還是忘憂酥炸》，再來看想要什麼樣的肉款，這樣就簡單多了～肉控的話當然還有雙拼，單點的也好讚，尤其那~老三樣~非常受歡迎，老饕必點，還有湯跟烏梅汁可以搭配。



點餐的方式算是自助式，選好自己想要的餐點後直接到櫃台點餐結帳，然後會拿到一張有號碼的明細單，等待上頭的燈號叫號就可以取餐囉！



【飴盛禾烤定食】菜單



【飴盛禾烤定食】的支付方式很多元，可以用 LINE PAY 跟街口支付唷！



店內用餐採自助回收，發現大家都很守秩序，而且都會自主分類的很乾淨耶！這也讓店家不會有亂糟糟的感覺



除此之外【飴盛禾烤定食】都有定期與史偉莎進行環境衛生管理服務，為消費者的食安把關。



上餐速度也很剛好，現烤但不會等太久，天啊！這秘醬烤雞肉跟酥炸紅燒肉也太過分好看了吧！味道香到一個不行～



這次點了秘醬火烤狀元雞排，再加點一份眾人必推的忘憂酥炸無雙燒肉，打算如果吃不完帶回去跟家人分享，沒想到份量真的大到後來必須打包，哈哈哈～這份量一個小女生真的吃不完啦！



隨餐都會附上三樣季節時令小菜，都是新鮮現炒的唷！而且走的是清爽路線，店家強調不添加味精，所以吃得到食物的原味，也平衡了主餐的重口味，整體搭配的具協調感。而且有趣的是如果白飯點（飯少）會再多送一道小菜唷！這對本人來說真是太剛好了～



小菜木耳吃起來就非常脆口，尤其木耳營養價值極高，膳食纖維豐富，更富含多醣體，有「窮人燕窩」之稱，多吃多健康，



小豆干，沒有過多的調味，真的吃得出豆干本身的豆味，感覺雖然是配菜，但卻很有質感～



非常甜又清脆的高麗菜～一下子就被吃完了～



因為（魬少）意外得到的小菜一盤－花耶菜，超級新鮮又漂亮的花椰菜，吃起來相當的脆口，這花椰菜肯定有挑過～好好吃，也讓這一餐攝取了均衡的營養。



點了一碗玉米濃湯，好大碗啊！



玉米濃湯非常好喝，勾芡得很剛好，不會太濃郁或太吸，順滑中帶有點乳香，蛋花也好柔順，料多實在的一碗香濃玉米濃湯



重頭戲！飴盛禾【忘憂酥炸】無雙燒肉，這道真是太極力推薦，而且這份量真不是開玩笑的夠份量，光看外層那紅酥脆的外皮，就忍不住流口水！



尤其【飴盛禾烤定食】的紅燒肉是採用全瘦肉，吃起來不肥不膩，肉質鮮美，製作過程不僅用天然紅糟，醃漬、按摩入味，還有店家自行研發的獨家醃肉配方，再經過酥炸薰陶，成就這舉世無雙難以忘懷的古早味代表！



獨特的香氣在口中餘韻不絕，肉質Q嫩順滑，尤其酥炸的外皮真的香酥好吃



搭配白飯真的會一口接一口的吃～醃製的實在太好吃～



加上【飴盛禾烤定食】白飯採用的是壽司米，粒粒分明香Ｑ彈牙，不像一般外頭餐盒常吃到軟爛無感，或是被菜浸潤到毫無口感的濕爛米飯



好吃的米飯就是不一樣，壽司米本身也比較有口感，愈嚼愈香～米芯也煮得很透

WOW！【飴盛禾烤定食】的熱門系列《秘醬火烤》這秘製的烤肉醬，搭配每一種主食都非常適合，店家每日以秘方新鮮製作，使用烤爐大火翻烤，雖然費工費時，但醬香十足且濃郁！不僅能鎖住肉質的鮮甜，融合秘製烤醬的香氣，味覺的感受真的很強～跟外面的烤肉飯很不一般



飴盛禾【秘醬火烤】狀元雞排，這根本是好大大雞排了吧！肉好厚而且份量好大，外頭一塊乾扁雞排都賣到快百元，飴盛禾的秘醬烤雞排真的太佛心，CP值太高了



雞排吃起來肉質鮮嫩不甘柴，配上秘製烤醬，每一次咬下都能吃到那秘醬的好味道！



即便肉很厚，但很好咬 很好咀嚼，



從橫切面來看~厚度都快有硬幣這樣高的厚度了~香濃的秘醬火烤真的很逼人~讓人停不下來，還會不自覺一直舔嘴唇上沾到的醬



搭配白飯也很讚，醬汁實在太好吃，配飯也很剛好~



內用的話店裡有提供紅茶喝到飽，不過這次想喝喝看它們家的酸梅湯~



濃郁酸甜~帶有股深沉的藥草回甘韻味，冰冰的很好喝~



最後除了打包沒吃完的紅燒肉之外，也外帶一份雙拼餐盒，準備回家孝敬爹娘，好味道就要跟家人好好分享。武林雙拼（烤肉＋雞柳）飯還是分開放，保留最好吃的口感。外帶還有送一碗小酸梅汁（期間限定活動）另外，店家想得很周到，因為內用可以有紅茶喝到飽，外帶沒法享受到這禮遇，所以外帶的餐盒會多一道配菜！很可愛的店家



帶著愉悅的美味滿載而歸回家去，



【飴盛禾烤定食】緊鄰捷運中正紀念堂２號出口（南門市場），所以交通非常方便，



到家後立馬打開飯盒跟家人分享，包裝的也很有質感～都沒有滴漏的亂七八糟



看起來好豐盛啊！秘醬的味道真的有夠香~



定情烤肉，肉不乾柴，反而嫩中帶彈，口感很讚~利用秘醬火烤，帶有點焦香味~下次中秋烤肉不知道能不能跟店家買醬~哈哈哈~真是太好吃了~



玉潤雞柳，這被媽媽誇獎到讚不絕口的雞柳肉，非常的推薦，滑嫩又醇厚，咬下去有驚豔到，還說下次再去買回來~太好吃了~



【飴盛禾烤定食】是目前少見食物帶有質感的定食餐盒店，比一般便當店還有質感，味道更是有自己獨特的美味，但價格卻是比定食還要便宜，除了吃的更滿足之外，也能吃得更健康，重要的是，口味真的非常棒，也是很多在地老饕推薦的店。感覺得出來店家在食材選擇及烹調上的用心，以獨門的秘醬技術，開啟飯盒餐食與便當店的差異性。喜歡吃肉肉的朋友，有機會到南門市場或是中正紀念堂周邊，一定要來吃吃看唷！也可以透過Line線上訂餐，時間到自取就不用等待囉！

【飴盛禾烤定食】南門市場周邊美食 中正區美食

時間：週一至周五 11:00 - 01:30； 16:30 - 20:00

公休：周六、周日

電話：02-2396-6680

店址：台北市中正區寧波西街69號

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訂餐：https://order.nidin.shop/menu/18169

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