上禮拜帶貓男模們參加活動之後

選擇收藏在口袋名單已久的寵物友善餐廳用餐

🍔Lin's Burger 林斯漢堡美式餐廳🍔

我們去的是捷運六張犁附近的台北信義店 .ᐟ‪‪.ᐟ

然後終於可以把特地買的漢堡帽戴上拍照了⚆ᴥ⚆

誰說只有我有，連貓貓也有啦 ꔛ

話說那天還遇到老闆本人，他應該覺得我們很有趣🤭

這間其實交通上非常方便，除了捷運可直接到以外，

附近停車也超方便，旁邊有嘉興公園地下停車場。

店的外觀有網美牆可以拍照打卡，直接在店門口拍起來了。

人車很多，路人經過看到都會對著我們笑一下。

走進店內更是滿滿的美式風格，霓虹燈背景設計，

擁有時尚舒適的用餐環境，充滿美式經典的元素，

每個座位、每個角度拍照都很可愛 .ᐟ‪‪.ᐟ



這邊很推薦跟家人及朋友們聚會的好地方，

重點是還可以跟毛寶貝一起用餐，真的好喜歡 ⸜♡⸝

餐點選擇上很豐富，每道都很想品嚐，

只好每個欄位都各來一份，不小心就點了滿滿的一桌 *͈ᴗ͈ˬᴗ͈ෆ

- 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐌𝐄𝐍𝐔 -

✴️開胃炸物 ★ SIDES

經典小拼盤Samll set（薯條、雞塊、雞翅）

經典番茄醬•蜂蜜芥末醬

外酥內鬆、又脆又香的薯條，

外皮酥脆、內餡鮮甜紥實彈牙的雞塊，

吮指涮嘴的香雞翅，開胃菜首選就是它，難以停下的美味 .ᐟ‪‪.ᐟ

✴️沙拉•湯 ★ SALAD

⭐主廚濃湯 Classic soup

⭐黃金雞腿排沙拉 Grilled chicken salad

烤雞腿排/季節時蔬/和風柚子醬

必點超有料的主廚濃湯，搭配餅乾或麵包超好吃 .ᐟ‪‪.ᐟ

鮮嫩的香煎雞腿排，肉質軟嫩，完美的料理，

任何時候吃都好吃清爽不膩口。

✴️美式漢堡 ★ BURGER 附黃金薯條

嚴選系列 CHICKEN

無敵海陸雙星堡 （魚+牛/雞）

Fish mix beef/chicken burger •鱈魚排/牛或雞/起司片/特調醬

傳說中比臉還大的漢堡，真的不誇張，超浮誇.ᐟ‪‪.ᐟ.ᐟ‪‪.ᐟ.ᐟ‪‪.ᐟ

貓小弟比比在一旁看得津津有味，萌度破表 ⸜♡⸝

可加價升級套餐或搭配飲品折價，

我點的是無敵海陸雙星堡，魚雞一次擁有，

整體份量很厚實飽滿，一口咬下，大大滿足味蕾 .ᐟ‪‪.ᐟ

✴️義大利麵 ★ PASTA

⭐法式海鮮總匯 白醬/紅醬

Seafood Pasta

鮮蝦/花枝圈/蛤蜊/季節時蔬

濃郁的白醬義大利麵搭配滿滿海鮮，可口好滋味，

麵條滑溜彈牙，加上鮮甜的鮮蝦及蛤蜊，

海鮮控真的必點~

✴️飲品•奶昔 ★ DRINK

⭐沖繩鮮奶茶 Milk tea

喝得到茶香，不會太甜。

茉香綠茶Green tea

花香迷人，值得細細品嚐。

✴️人氣甜點 ★DESSERT

香草泡芙 Vanilla cream puff

手作甜點 卡士達奶香綿密

又香又酥的外層，包裹著滿滿的卡士達，

天然香草提味的卡士達口感清爽滑順，媽咪的最愛。

點套餐真的超澎湃，和媽媽都吃超級飽與滿足，

貓兩寶在一旁狂流口水，拍到好多有趣可愛的畫面，

下次一定再訪，品嚐其他不同的品項，快來欣賞我們享受的情境吧❤️😻😻

【店家資訊】：

粉 絲 團：林斯漢堡Lins Burger 信義店

Ｉ Ｇ：@linsburger02

營業時間：11:30-21:00

電 話：02-27320688

地 址：臺北市信義區和平東路三段173號



檢視較大的地圖

(捷運六張犁附近走路2分鐘就知道)

停車：嘉興公園地下停車場

信義店

訂位網站 https://foodie.oddle.me/4ixr

外帶外送網站 https://linsburger-sy.oddle.me

最新優惠活動 https://oddle.io/131ucs