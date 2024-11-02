{苗栗美食}苗栗南庄媳婦的老店，南庄老街客家料理，單點合菜都可以，點套餐還能白飯吃到飽。

這次來苗栗南庄旅遊，第一餐就選了我們這次入住民宿「歡樂星球 https://jack74327.pixnet.net/blog/post/71290810」隔壁『媳婦的老店』用餐

假日期間生意非常好，用餐時間一下子就客滿了，還可能需要跟別人併桌，

餐點當然就是以客家料理為主，可以單點也有推出套餐組合，

整體吃起來CP值還算不錯，口味也相當道地，個人喜歡他們家的客家小炒＋梅干扣肉超下飯！

南庄媳婦的老店

地址：苗栗縣南庄鄉中正路47-1號

電話：03-7821299

營業時間：9:30~19:30，週四公休

南庄媳婦的老店就在南庄最熱鬧的中正路上，過馬路就是永昌宮，地點非常好找。

店家前方還有一個人形立牌，「南庄媳婦的老店」得過客家料理的第一名，超厲害。

店內以大圓桌為主座位蠻多的，二樓也座位。

在店內的牆壁都有放著店內推薦的菜色，可以參考點餐。

菜單上有多人的和菜，從雙人～八人、十人都有，也可以單點，

也有像是個人的麵食可以選擇，這次我們一家四口選了四菜一湯的2號套餐。

貼心提醒：店家有公告點套餐可以白飯無限享用，如果是單點菜單，白飯都需要另外已碗計費。

畫好單到櫃檯點好菜之後，點合菜的朋友就可以到旁邊的飯鍋自主盛飯。

這次點的二號餐，總共有四菜一湯：客家小炒、佛跳牆、梅干扣肉、炒青菜跟筍子湯，

店家出菜的速度蠻快的，不過像是佛跳牆、梅干扣肉、筍子湯都是可以直接上菜的餐點，後續的客家小炒跟青菜上菜速度也很快。

炒青菜

當天出的是空心菜，大火快炒後的空心菜不黑，吃起來清脆有口感好吃。

佛跳牆

有芋頭、排骨、香菇、筍子、栗子、丸子等配料，口感吃起來普普，沒有特別有記憶點。

梅干扣肉

來客家莊必吃梅干扣肉，梅干鹹香夠味，搭配醬汁淋在白飯上超級下飯，

豬肉肥瘦參半，吃起來Ｑ彈軟嫩，可推薦。

客家小炒

重油重鹹大火快炒過後的客家小炒，鹹香夠味鍋氣十足，個人好愛他們家的魷魚，Ｑ彈有嚼勁，越嚼越香。

筍子湯

中規中矩的筍子湯，喝起來也蠻清甜好喝。

這次來南庄媳婦的老店用餐，整體來說用菜品質與口味都相當不錯，

價格上也相當平易近人，大家下次來南庄旅遊可以品嚐看看。