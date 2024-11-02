2024-11-02

新北最強樂園開幕啦！今天要跟大家分享女王最新發現的，新北親子旅遊秘境「樂米樂園北美館」。這間樂園位於新北的新店裕隆城6樓「樂米樂園北美館」不僅提供了超過405坪的奢華親子遊樂空間，更結合了科技互動、趣味教育以及舒適的休憩設施，在2024年10月全新開幕試營運，在樂米樂園擁有超多高科技又有趣的遊憩設施，加上超優美乾淨的環境不管是孩子與家長都能在這裡偷得片刻悠閒，享受園區提供的舒適環境。話不多說現在就來看看這個，超適合全家共度美好時光的新北樂園有哪些精彩的設施和體驗吧~

⏏文章摘要

樂米樂園北美館在哪裡?

「樂米樂園北美館」位於新北新店的裕隆城威秀商城6樓，館區內擁有450坪的寬敞遊戲空間。附近交通非常便利，無論是搭乘捷運、開車公車，都非常好抵達，停車的話女王個人推薦停綠湖公園停車場，當日最高$150有玩到天黑的打算的人，停這準沒錯!

地址： 新北市新店區中興路三段70號(新店裕隆城威秀商城6F)

電話：（02）8914-6932 / 0800-528-898

試營運時間：10/4(五)~10/21(一)

營業時間：11:00–21:30

樂米樂園北美館開幕慶活動日期：2024/11/01-2024/12/08

優惠票價：非會員(兒童$780｜成人$150)、一般會員($580｜成人$120)、白金會員($480｜成人$105)。

更多開幕慶優惠，請參考下圖(※價格活動皆有時效性，請以官方資訊為主!)▼

開幕慶活動期間除了票價優惠以外，開幕好禮抽獎：

1.活動期間加入會員即可抽Delonghi 全自動義式咖啡機、Ｄyson 吸塵器、3合一涼暖空氣清淨機、小米旗艦掃地機器人、7-11商品禮卷...等多項好禮，超過60多組好禮、總市值高達$300,000等您帶回家！

2.加入白金會員加碼抽GOGORO VIVA MIX ME 智慧電動機車。

3.白金會員了抽獎以外，還送白金春尊爵好禮，好康拿不完。

樂米樂園北美館環境介紹

樂米樂園新店館內部擁有450坪的開闊空間，原木風格的設計空間有質感，搭配上多樣的裝置藝術造境，營造出豪華舒適的氣氛。園區內的超多沙發區為家長提供了放鬆、休息或工作的空間，每個座位都配有充電插座，讓家長可以利用這段時間追劇、辦公，甚至進行遠端會議，完美平衡了孩子們的玩樂需求和家長們的便利。而且全室內的玩樂區域即使遇到天氣不佳，也能愉快玩耍，再搭配上館區內的五星級兒童遊戲設備，絕對是新北親子旅遊必玩的最新秘境。

在這裡女王還要提醒大家一下，因為目前樂米樂園新店館已開始試營運，排隊人潮真的超瘋狂，建議大家11點就準時到場排隊，才不會等太久喔!

樂米樂園北美館遊樂設施介紹

樂米樂園北美館的遊樂區域極具創新性和互動性，而且多種的趣味館區更為不同年齡的寶貝，提供了多樣化的玩樂選擇。在下面文章內女王也會細細地替大家介紹樂園內的各種有趣設施現在就讓我們繼續看下去吧~

百萬球池

首先要介紹的是樂米樂園的百萬球池是園內最受歡迎的區域之一，這裡不僅僅是一般的球池，還結合了多樣的闖關設施與高科技互動體驗。由原木製成的闖關城堡和奧運大挑戰跨越賽道，讓孩子們可以自由穿越各種挑戰關卡，鍛鍊身體的協調性與勇氣。從小小旋轉台到平衡獨木橋，左右搖擺踏墊、環形障礙跑道、流光滑梯等，無論是追求刺激還是喜愛冒險的孩子，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。

西部恐龍探險區更是吸引眼球，除了巨大恐龍模型坐鎮，兩大科技互動投影區提供了虛實結合的冒險體驗，讓小朋友仿佛置身於史前時代，與恐龍一起探索未知的世界。最後，每日的「灑球飛碟」活動，讓超多顆彩球從天而降，為整個遊戲區增添了更多驚喜，女王只能說光是第一個區域就已經讓孩子快玩瘋啦~

3D極限大蹦床區

經過這個超美了廊道我們就來到右側的3D極限大蹦床區，在這區域內以蹦床結合了籃球競技，創造出一個充滿挑戰與樂趣的彈跳空間。小朋友可以自由的在彈跳床上體驗籃球競賽，如果你夠厲還可以嘗試灌籃喔~，除了超長的大跳床外，館區內還設置了漂浮平衡梯與蜘蛛獨木橋等高難度的平衡設施，這些活動不僅讓孩子們玩得盡興，更能鍛鍊他們的身體靈活性與耐力。最後的攀岩挑戰區則是為那些勇於挑戰的小朋友量身打造，從簡單到高難度的攀爬牆壁，完全滿足了不同年齡段的玩樂需求。

恐龍考古探險區

這是絕對是所有小朋友無法抗拒的區域。以恐龍化石作為主題，讓孩子們還可以親身體驗挖掘考古的樂趣。在這裡，還有超多車車、以及砂石完全等孩子們去探索玩樂。而且最重點的是恐龍考古探險區的沙子是以大顆粒的環保塑膠製成，完全不用擔心會弄髒寶貝衣物，女王只能說樂米樂園不只對遊戲的趣味性設計周到，就連孩子的安全以及清潔都考慮的非常完善~真的太貼心啦!

皇家超市

皇家超市是樂米樂園內極具特色的一個設施，模擬真實的超市場景，讓孩子們體驗擬真的購物過程。這裡擁有上百種擬真食材，從水果、蔬菜到零食與日用品應有盡有。超市內還配備了超高科技的的感應系統可以掃描食材，讓孩子們像真正的顧客或老闆一樣結帳。這厲害的設計真的是讓女王看的嘆為觀止，也讓寶貝玩的不亦樂乎~

貴婦廚房

樂米樂園的貴婦廚房則是一個夢幻般的烹飪體驗場所。這裡的廚房設施升級為一體成型的訂製櫥櫃，並配有高科技的LED火焰燈光，讓烹飪過程更加有趣與科技感十足。孩子們可以使用LED擬真流理台、科技烤箱、燈光烹調爐等先進設備，模擬製作各種料理，還可以穿上超可愛的廚師套裝，拍上一系列的超可愛的紀念照喔~

工程科技基地

這個區域是男寶寶最熱愛的玩樂區域，在工程科技基地基地擁有經典的TOMICA火車軌道，讓小朋友可以在大型的火車塔中見證列車不斷奔馳的畫面，療癒又趣味十足。除了火車軌道外，還設置了九款基礎科學牆，小朋友們可以通過動手操作，簡單體驗到自然科學的奧秘。無論是水力、風力還是聲波與發電的科學現象，都在這裡可以輕鬆體會，啟發孩子們對科學的熱情，非常寓教於樂的優質園地~

樂米廚房

在樂米樂園內還有「樂米X南果言」提供了簡單的小點心和飲料，包括鬆餅、果汁、咖啡等，還有小朋友最愛的天然水果球凍，各種水果口味讓小朋友吃得健康也開心。讓孩子玩累了就能直接享用美食點心，不用在跑來跑去，貼心的設計難怪讓家長們都都爭先恐後的帶孩子來這放風~哈哈

在這裡的飲品特別推薦三合院鳳芒系列，這可是南果言的招牌飲品喔，除了天然水果慢熬而成，而且採用台糖二砂、冰糖自熬糖水，不使用果糖、蔗糖液，也相對健康。

2024新店旅遊景點推薦｜樂米樂園

樂米樂園是2024年新店旅遊景點推薦中不可錯過的亮點之一，除了空間規劃和設備設計非常用心，每個年齡層的孩子都能在這找到一片天地。就連父母也能在忙碌的日常中找到偷閒的放鬆的角落。無論是全家出遊還是親子假期，這個最新的新店親子景點絕對是不容錯過的好去處。如果你還沒去遊玩過，快趁著試營運去這間新店最新開幕的樂米樂園遊玩彩吧！

樂米樂園北美館｜新店裕隆城資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官方 FB：Love ME 樂米樂園

【樂米樂園-新北新店館】450坪舒適空間

地址： 新北市新店區中興路三段70號(新店裕隆城威秀商城6F)

電話：（02）8914-6932 / 0800-528-898

試營運時間：10/4(五)~10/21(一)

營業時間：11:00–21:30

【樂米樂園-新北城市館】450坪舒適空間

營業地點：樹林秀泰百貨

營業地址：新北市樹林區樹新路40-6號6樓



【樂米樂園-台中北歐館】600坪豪華空間

營業地點：台中秀泰站前2館

營業地址：台中市東區南京路66號2樓

附註：以上資訊皆為參考，所有活動事項依網站公告為主。