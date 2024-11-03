北投有超多知名牛肉麵，吳家牛肉麵、志明牛肉麵以及粟家牛肉麵可說是北投三大人氣牛肉麵店

粟家牛肉麵目前在北投共有二家分店分別是位於永興路一段的總店，中央北路二段的稻香店

二家分店彼此相距並不會太遠，我們從北投關渡宮拜拜完後，路過粟家牛肉麵稻香店

之前有吃過北投三大牛肉麵的吳家牛肉麵、志明牛肉麵了 ，僅剩粟家牛肉麵還沒享用過

(北投牛肉麵)吳家牛肉麵,北投在地老店,牛肉湯底濃郁,不過我們更愛小菜的表現

(北投美食)志明牛肉拉麵/肉大塊的清燉牛肉麵

路過剛好趁機來吃吃看，粟家牛肉麵稻香店店內環境還滿乾淨的，重點是有冷氣唷

牛肉大塊吃起來很嫩口，深受我們的喜愛

店家相關資料

粟家牛肉麵 稻香店

地址:台北市北投區中央北路二段132號

營業時間:10:30~22:30

電話:0228962869

菜單/DM

餐點選擇性算是滿多樣化的

粟家牛肉麵稻香店室內環境很乾淨，小菜都放在冷藏的冰箱中，衛生度相當不錯

來看看我們吃了些甚麼?

用餐區空間不大，分為一樓與二樓

節省用餐空間，餐具與醬料擺放在一旁

小菜

我們點上的鹹蛤仔跟鯊魚煙，鹹蛤仔表現得比較好，鯊魚煙略為普通

網友推薦的花干這一次沒點到，下一次回訪補點來吃

紅燒牛肉麵(小)

麵體可以挑選細麵、家常麵、寬麵 三選一，老公偏愛細麵口感所以我們挑選細麵

紅燒湯頭很順口，牛肉尺寸超大一塊牛肉，幾乎入口即化，嫩到不行!

吃起來牛肉塊的存在感十足，一碗牛肉麵中至少放入了四、五大塊的牛肉塊

喜歡更有豐富口感的朋友可以點上一份招牌麵享用，招牌麵中除了招牌的大塊牛肉之外

還有牛筋、牛肚喔

粉蒸排骨麵(小)

其實就是排骨酥麵，湯頭是略帶一點胡椒香氣的清爽湯頭，喜歡偏重口味的朋友可能會覺得太輕淡了些

不過排骨酥的肉量不會太過，讓我吃起來有點不過癮

麵體我選擇略寬一點的家常麵，以小碗來說麵量算是滿多的，下一次有機會要來試試網友推薦的茄汁牛肉麵

粟家牛肉麵所有店面資料

粟家牛肉麵 總店

地址： 112台北市北投區永興路一段2號

電話號碼： 02 2893 7803

營業時間:9:30~22:30

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店家/景點資訊

店家名稱：粟家牛肉麵 稻香店

所在地址：臺灣台北市北投區中央北路二段132號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-22:30

店家電話：02 2896 2869 Google即時導航





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