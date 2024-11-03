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北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

Nancy 將的生活筆計本 人氣：13
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窩客好文

Nancy 將的生活筆計本

發表篇數：544篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

粟家牛肉麵
phone02-2896 2869
place台北市北投區中央北路二段132號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

北投有超多知名牛肉麵，吳家牛肉麵志明牛肉麵以及粟家牛肉麵可說是北投三大人氣牛肉麵店

粟家牛肉麵目前在北投共有二家分店分別是位於永興路一段的總店，中央北路二段的稻香店

二家分店彼此相距並不會太遠，我們從北投關渡宮拜拜完後，路過粟家牛肉麵稻香店

之前有吃過北投三大牛肉麵的吳家牛肉麵、志明牛肉麵了  ，僅剩粟家牛肉麵還沒享用過

(北投牛肉麵)吳家牛肉麵,北投在地老店,牛肉湯底濃郁,不過我們更愛小菜的表現

(北投美食)志明牛肉拉麵/肉大塊的清燉牛肉麵

路過剛好趁機來吃吃看，粟家牛肉麵稻香店店內環境還滿乾淨的，重點是有冷氣唷

牛肉大塊吃起來很嫩口，深受我們的喜愛

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

店家相關資料

粟家牛肉麵 稻香店

地址:台北市北投區中央北路二段132號

營業時間:10:30~22:30

電話:0228962869

菜單/DM

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~ 北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

餐點選擇性算是滿多樣化的

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

粟家牛肉麵稻香店室內環境很乾淨，小菜都放在冷藏的冰箱中，衛生度相當不錯

來看看我們吃了些甚麼?

用餐區空間不大，分為一樓與二樓

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

節省用餐空間，餐具與醬料擺放在一旁

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

小菜

我們點上的鹹蛤仔跟鯊魚煙，鹹蛤仔表現得比較好，鯊魚煙略為普通

網友推薦的花干這一次沒點到，下一次回訪補點來吃

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

紅燒牛肉麵(小)

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

麵體可以挑選細麵、家常麵、寬麵 三選一，老公偏愛細麵口感所以我們挑選細麵

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

紅燒湯頭很順口，牛肉尺寸超大一塊牛肉，幾乎入口即化，嫩到不行!

吃起來牛肉塊的存在感十足，一碗牛肉麵中至少放入了四、五大塊的牛肉塊

喜歡更有豐富口感的朋友可以點上一份招牌麵享用，招牌麵中除了招牌的大塊牛肉之外

還有牛筋、牛肚喔

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

 

粉蒸排骨麵(小)

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

其實就是排骨酥麵，湯頭是略帶一點胡椒香氣的清爽湯頭，喜歡偏重口味的朋友可能會覺得太輕淡了些

不過排骨酥的肉量不會太過，讓我吃起來有點不過癮

北投三大牛肉麵之一，超大塊牛肉吃起來爽度十足~

麵體我選擇略寬一點的家常麵，以小碗來說麵量算是滿多的，下一次有機會要來試試網友推薦的茄汁牛肉麵

 

粟家牛肉麵所有店面資料

粟家牛肉麵 總店

地址： 112台北市北投區永興路一段2號

電話號碼： 02 2893 7803

營業時間:9:30~22:30

 

 

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：粟家牛肉麵 稻香店
  • 所在地址：臺灣台北市北投區中央北路二段132號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-22:30
  • 店家電話：02 2896 2869


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