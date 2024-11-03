「飄香牛肉麵」是寶小銘很喜歡的一間牛肉麵店，可以品嚐到香氣十足的湯頭，牛肉肉質和麵條的口感也都不錯，店裡的小菜也是一定要點的！

「飄香牛肉麵」就位於寧夏夜市旁，大大的招牌已經褪色了。

「飄香牛肉麵」是牛肉麵比賽的常勝軍，像是去年2023年的台北國際牛肉麵獲得了紅燒組銀牌，也被標註在台北捷運的牛肉麵地圖。

「飄香牛肉麵」是以紅燒湯頭為主，不能吃牛肉的可以選擇醡醬麵或榨菜肉絲麵。

「飄香牛肉麵」沒有華麗的裝潢，呈現的就是一般餐館的用餐環境。

用手機掃碼點餐後，記得來櫥櫃挑選小菜喔！

「飄香牛肉麵」的小菜，寶小銘也滿愛的！最常點的就是豬頭皮、海帶、豬大腸、甜不辣、百頁豆腐等，其他像是牛筋、牛肚也是很受歡迎。

寶小銘真的很愛店裡的豬頭皮，口感軟嫩，沾上所附的特調辣醬，真的是絕配！

招牌的「紅燒牛肉麵」端上桌，散發出的香氣讓人食慾大開，表層還有一大把蔥花做點綴。

牛肉的肉質很不錯，相當入味，不會乾柴、口感軟嫩。

麵條也是滑嫩順口，店裡的麵條沒有得選，就是統一採用傳統的寬麵。

店裡也提供酸菜讓顧客自行取用，可以增添整體美味的層次感。

「飄香牛肉麵」的紅燒湯頭我也很愛，香濃帶點微辛滋味，喝起來很順口，一連喝好幾口也不覺得膩。

「醡醬麵」也是我常點的品項，肉醬和蔥花是美味的關鍵。

充分攪拌後就可以品嚐到香氣四溢的麵條，醡醬的美味會讓人一口接一口吃不停呢！

「飄香牛肉麵」是寶小銘常光顧的店家，也是寧夏夜市週邊的美食餐館，喜歡牛肉麵的饕客不要錯過囉！

《景點資訊》

「飄香牛肉麵」

地址：台北市大同區寧夏路12號1樓

電話：02-25557638

營業時間：週一至週六11:30~14:00、16:30~22:00 (每週日公休)

FB：https://www.facebook.com/a25557638/