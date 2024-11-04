這家厲害啦～店址隱身台中逢甲夜市附近的黎明路三段，於今年六月開幕，中秋檔期就賣出兩萬盒的好成績，不少客人吃過都稱它台中鳳梨酥界LV。留酥與坊間不同以主打每日新鮮現烤鳳梨酥，特別是香濃餅皮使用高單價的金桶奶油製成，內餡竟然是用金鑽鳳梨與新鮮青皮大冬瓜手工熬煮，一咬外皮酥鬆，內餡酸甜涮嘴，好吃到會想天天來，更讚是現場還免費提供一塊溫熱現烤鳳梨酥和一杯茶試吃。

這次令人驚豔的是十月剛推出門市限定的新品-留酥燒，獨門千層酥外皮，一咬奶香味衝擊舌尖，讓甜點控愛不釋手～最後提醒大家，想購買每日裸裝現烤，記得早點來或是打電話預訂，因為裸裝現烤數量有限售完為止。

建築外觀上的紅磚瓦，就如鳳梨酥剛出爐的樣貌，一塊塊躺在烤盤上的感覺，不僅外觀設計非常講究，連門市採用色調也非常耐看，能讓磚紅色顯得吸睛特別，也不會太耀眼奪，最後搭配綠植的美化，營造出時尚、現代又有復古的氛圍感。

躲在角落的Ｑ版鳳梨戴墨鏡也太可愛，許多客人買完後都會站在這裡拍照打卡。

雙腳踏進門市，迎面而來的裝潢設計好討人喜歡，尤其是以鳳梨為設計發想，就如門市地面拼接磁磚是將鳳梨酥的碎碎融入其中，再來是牆面紅磚瓦竟然是想表達鳳梨酥粗曠表面，以及櫃台觸感、圓角設計、禮盒陳列、大片透明窗的現烤區，從細微角度能看出留酥對品牌講究。

今年六月才開幕，堅持無人工添加，嚴選台灣在地新鲜冬瓜尬鳳梨熬成酸甜內餡、優質進口發酵奶油，揉出酥鬆外皮、全程溫火熬製，費心耗時只為呈現回歸食材的美好純粹，這就是留酥用樸實的匠人精神，對酥餅的堅持，就是要讓您一口酥心感動。

還有超吸睛的沙發區！最酷的是將牛皮沙發堆疊成鳳梨酥意象，營造出慵懶舒適的氛圍。然後我挺喜歡坐在沙發區品味著一塊鳳梨酥和喝一口茶，那種愜意又放鬆的感覺真棒。另外從我們踏進店裡，店員也會熱情款待，完全不會有強迫推銷的感覺。

受寵若驚還有奉茶！親切店員迎接我們第一句話不是賣產品，而是大方得端著一杯茶和一塊鳳梨酥請我們試吃，那種盛情款待讓我有賓至如歸的感覺，吃完會忍不住想掏出新台幣買單(笑)～

中島和櫃檯都有展示禮盒，商品有精緻伴手禮盒和現烤裸裝兩種，每一款禮盒的設計都好有質感，無論是顏色搭配、細節都相當獨特，讓您獻禮體面又不失面子。

整間店裡滿室現烤鳳梨酥和鳳凰酥香氣，轉身一看原來右邊櫥窗有擺放大烤箱，都是師傅們每日從十一點開始陸續現做、現烤，一顆顆方塊狀的鳳梨酥排列整齊的躺在大鐵盤上，金黃香酥外皮，濃郁奶香實在有夠欠吃。

留酥最大特色就是門市限定每日新鮮現烤，店員會陸續現裝新鮮烤好的鳳梨酥，想吃當日出爐朋友建議早點來，數量有限售完為止。

除了招牌鳳梨酥和鳳凰酥必買，留酥的新品留酥燒也很特別，以獨家千層酥皮工法製作，師傅將它放進烤箱，並以180度、兩段式高溫烘烤熟成，你瞧~酥皮慢慢變色成型，香味四溢讓我垂涎三尺。(文末有Nana專屬優惠唷)

十月新推出的留酥燒饕客綜合10入組，裡面有鹽之花留酥燒、金沙留酥燒兩種口味，一樣是每天新鮮現烤出爐，數量有限售完為止。包裝是採用新鮮裸裝，保存期限只有10天，因此官網目前無宅配販售，只限定門市自取，對了～門市購買還可以自選5入或10入口味唷！

打開裸裝禮盒，剛出爐的留酥燒也太香了啦～而且一顆顆留酥燒的外皮刷上兩層蛋液，烤得金黃色澤超罪惡～更厲害是以獨家千層酥工法製作，搭配紐西蘭金桶奶油，以及撒上法國頂級海鹽鹽之花或南台灣東港莊園級鹹鴨蛋，最後放進180度高溫烘烤熟成，站在現烤區前空氣中瀰漫著陣陣奶香味，讓人迫不期待想大咬一口。

鹽之花留酥燒

新品鹽之花留酥燒真的好好吃！特別是那個千層酥皮，除了奶香味濃厚，大口咬下的酥鬆外皮直接瘋狂掉屑，我的齒頰間能感受到鹽之花與唾液帶出來的柔潤鹹味，甚至還搭配低甜度的海藻糖，難怪整顆吃完不會很甜膩，是很有層次的口感，完全是我的菜啊！

金沙留酥燒

另一款金沙留酥燒表面有撒上芝麻做區分，內餡則是將南台灣東港莊園級鹹鴨蛋融入其中，一入口就吃得到一層層輕薄又酥鬆的千層皮，濃郁奶香在口中狂奔，繼續咬第二口，突然而來的溫和鹽之花鹹味，再搭著鹹蛋黃的鹹香與芝麻香，整個層次風味非常契合～

典藏成雙禮盒10入

典藏成雙禮盒裡面有慢煮冬瓜鳳梨酥和鹹香鴨仁鳳凰酥兩種，有10入和16入可選。這款綜合禮盒設計是以咖啡紅色為基底，再搭配普普風的橘紅色調襯托，最後壓上質感系英文字，整個也太有質感了，如果拿來當伴手禮、節慶禮盒，一盒輕鬆帶著走，讓你送禮送到心坎裡～

禮盒裡面包材都是採獨立包裝，它的包裝設計是將鳳梨酥塑造成被咬一口感覺，是不是很可愛啊！最重要是我喜歡沒壓力品嚐美食，可以悠哉享受鳳梨酥美味，所以保存期可達1個月。

哇！留酥的禮盒設計也太有巧思，居然將小卡片崁入禮盒中，讓送禮人可以寫上祝福心意，用溫度文字傳達滿滿祝福，收到的親朋好友也會感到窩心。

禮盒裡面有附一張小卡，上面寫著如何獲得外皮酥鬆口感的小方法，買回家後烤箱預熱150度，回烤8~10分鐘，氣炸鍋160度回烤三分種，就能還原現烤的美味唷。

無論是鳳梨酥或鳳凰酥，它的外皮用料毫不手軟，尤其是酥皮嚴選比利時發酵奶油與紐西蘭金桶奶油揉捏而成，出爐時那股濃郁奶香味湧進鼻腔，滋味有夠迷人，而且阿～外皮吃起來和坊間不同，是那種酥鬆又不油膩口感，一不小心會越吃越涮嘴。

慢煮冬瓜鳳梨酥

留酥的慢煮冬瓜鳳梨酥我好喜歡，它的內餡才是靈魂關鍵，非坊間使用冬瓜塊，秘訣是選用台灣在地金鑽鳳梨和新鮮青皮大冬瓜，全程溫火慢燉，再搭配金桶奶油酥皮，咬起來酥鬆美味，還不斷散發出醇厚奶香味，然後內餡吃得到鳳梨纖維感，繼續咬第二口時微酸鳳梨尬著冬瓜香甜，兩者摻在一起酸甜比例恰恰好，不會搶各自風采，吃完也不會太乾，光是鳳梨酥買回家不到半天就被秒殺～

鹹香鴨仁鳳凰酥

這款鹹香鴨仁鳳凰酥是留酥熱賣商品，它的用料和鳳梨酥一樣，唯一不同就是加了南台灣東港莊園級的鹹鴨蛋，鹹蛋黃經打碎後揉入鳳梨餡中，鹹蛋黃的鹹香與鳳梨酸甜完美融合，吃起來層次豐富，口感有點濕潤卻不會太乾，最後配上酥香鬆鬆的外皮，真的讓人百吃不膩。

慢煮冬瓜鳳梨酥和鹹香鴨仁鳳凰酥都有販售裸裝禮盒，小盒10入裝、大盒20入裝，都是當天新鮮現烤出爐，由於不添加化學、防腐劑製作，保存期限只有七天。

很推薦他們的裸裝現烤，不但可以吃到剛出爐美味，不用拆包裝直接吃超方便，就以鳳梨酥十入來說，禮盒和裸裝相差80元，直接買裸裝現烤尚划算～

留酥LIO SUU 酥餅專賣是小熊菓子同體系新品牌，身為小熊菓子鐵粉，當然要從彰化衝去台中留酥甲看麥，沒想到一吃就愛上，真的是有夠誇張好吃，至今鍵盤打字，看著照片又讓我回想起，鳳梨酥和留酥燒的美味，甚至分享給我的麻吉們吃，他們各個都讚不絕口，真心推薦大家如果有去台中逢甲夜市，千萬別忘了來留酥把鳳梨酥帶回家。

留酥LIO SUU 酥餅專賣

地址:台中市西屯區黎明路三段221號

營業時間:11:00~19:00

電話:04-24510228

官網:留酥LIO SUU 酥餅專賣