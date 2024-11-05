你們知道竹北公有零售市場有很多平價美食嗎？

不要說新竹物價都很高了，用心找就找得到便宜大碗又好吃的美食

這家在竹北市場的海鮮麵…沒錯它的店名就叫市場海鮮麵。

相信竹北老饕都知道這家便宜份量多又好吃的海鮮麵！

招牌海鮮麵真的超多海鮮，整碗都擺滿滿

65元的鴨肉麵竟然有6片肉，常吃鴨肉麵的朋友應該知道頂多2-4片肉就差不多了~

所以每到用餐時間都很多人，快跟著小米一起去看看吧。

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👉市場海鮮麵位置

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市場海鮮麵位於竹仁街上，靠近中山路，就在最近很紅的李記麵粉煎旁

店門口沒有明顯的招牌，只有寫著市場海鮮麵的小招牌。

👉市場海鮮麵環境介紹

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前半部分是煮食區，也是外帶等候區。

可以看到老闆娘和員工們忙得不可開交，不時夾雜鏗鏘有力的炒飯、炒麵聲

再往裡面走就是內用空間，店家有裝冷氣，炎熱的天氣來用餐不會很熱

記得要拿他們的豆豉辣椒，這是老饕必拿的

👉市場海鮮麵菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以麵飯食為主，有乾麵、湯麵、炒飯、粥品和湯品等等。

整體來說價格不貴，重點是份量多、可以吃很飽喔

原來前總統馬英九先生也有來個耶！

👉市場海鮮麵用餐心得分享

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來開動吧！

今天由竹北美食老饕琳達帶我們吃竹北市場美食小吃，我們會陸續分享喔

海鮮米粉(110元)有魷魚、蛤蠣、鮮蝦、豬肝等爆滿的配料

豬肝鮮甜沒有腥味，趁熱吃有Q嫩的口感，沾上辣椒醬油一起吃更過癮喔！

蝦子很新鮮，有鮮甜彈牙的口感，應該是從市場買的吧 XD

魷魚沾醬風味會比較好。

湯頭帶有鮮甜滋味，一定要將湯整碗喝光光，好喝又有營養

鴨肉意麵(65元)一碗竟然有6片鴨肉耶！

意麵份量挺多的，吃完很有飽足感

聽琳達說鴨肉是店家自己煙燻的，屬於偏鹹香的口味，不是偏甜的風味喔

鴨肉很入味，肉質還挺軟嫩的~

湯頭有鴨肉甜味及油蔥香，順口好喝

配上Q又份量多的意麵，吃完超飽的。

不喜歡湯湯水水的朋友可以點海鮮炒粄條(110元)，一樣有滿滿的配料

跟海鮮湯米粉的配料有一點點不一樣，像是帶殼鮮蝦換成了蝦仁及蚵仔~

愛吃辣的朋友記得加上豆豉辣椒，辣度挺辣的，還有豆豉的鹹香，很符合客家人的口味~

我們都覺得蚵仔挺肥美的，但老闆說夏天的蚵仔會更肥喔！

粄條滑順爽Q的口感，帶有油蔥香~

小菜我們點了海帶(10元)、油豆腐(15元)、粉腸(50元)、肝連(50元)，可惜當天骨仔肉賣完了

肝連挺嫩的，粉腸處理的很好，有嫩不腥。

以上是我們的心得分享，大家想要找便宜份量多又好吃的美食，可以來竹北公有零售市場逛逛走走，可以挖到不少寶，我們會陸續分享裡面的美食給大家喔！

👉市場海鮮麵營業時間地址

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🌟店家資訊：市場海鮮麵

🏠地址：新竹縣竹北市竹仁街77號

☎電話：03 551 0220

⏰營業時間：

平日06:00~14:00, 17:00~20:00

假日06:00~14:00

(週一、二公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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