由新浪江蘇、微博台灣舉辦的2024兩岸大V【跟著詩詞走江蘇】第六季【漢風古韻探徐州】活動，走訪彭祖故國、劉邦故里、項羽故都——徐州，這座擁有5千多年文明歷史和2600多年建城史的古都，這兩年因美食火紅全網，吸引無數遊客前來徐州旅遊，網美打卡第一名的熱門景點【回龍窩歷史文化街區】以古城情調出彩！匯聚特色文青咖啡、情調餐廳、地道美食、漢服租借、文創商品、精品民宿、人文書店，還有非遺體驗唷！這裡不是西安，徐州老城區的懷舊老街穿梭著絡繹不絕的漢服美女、小姊姊，換上古裝街拍打卡，穿越時空在寶藏徐州吃喝玩樂！快意玩轉徐州寶藏！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

【回龍窩】名稱由來與乾隆有關？

回龍窩因地勢低凹，雨水倒流，久積難泄，俗稱「回流渦」，後諧其音，美稱「回龍窩」。相傳乾隆皇帝六下江南，四遊徐州！遊經此處，本想從胡同裡穿行而過，卻因胡同太多，且多為死胡同，乾隆迷了路，只能原路返回，遂得名「回龍窩」。

【回龍窩歷史文化街區】地理位置、交通、占地

坐落於徐州老城區中心區域的【回龍窩歷史文化街區】位於徐州市雲龍區解放路8號，地處青年路以南，彭城路以東，建國路以北，解放路以西的黃金地帶，搭乘地鐵2號線從戶部山站4號出口，步行可抵。回龍窩歷史文化街區總面積2.3萬平方米，周邊有徐州古城墻遺址、快哉亭等文化古蹟。

【回龍窩】建築風格、特色、亮點、玩樂攻略

【回龍窩歷史文化街區】的建築格局採典型的徐州傳統民居舊建築，街區始建於清朝，最老的房子距今已有200多年歷史。回龍窩街區分為「一館三井五區」——「一館」為「城墻博物館」，展現徐州老城的城墻歷史文化風貌，旅人可在此認識徐州歷史文化知識；「三井」以老徐州取水井遺蹟為核心，用生活化的雕像群及各類裝飾再現老城生活，打造街區網紅打卡點；「五區」包括時尚連鎖區、民俗文化區、休閒生活區、美食小吃區、精緻餐飲區。

一豎兩橫三胡同，回龍窩除了老樹、古井、青磚瓦黛、白牆石板路，體現老徐州的底蘊，如今的回龍窩是一片翻新的老街區，人文茶館、文青咖啡、情調餐廳、地道美食、漢服租借店、文創商品店、演藝活動、地方老字號，還有非遺體驗唷！

一如成都的寬窄巷子，吃喝玩樂一應俱全，還可挑選特色伴手禮，入住古色古香老街民宿，最復古老派也最潮的首推換上漢服古裝美拍，穿越千年古都，沉浸式體驗徐州。

回龍窩街區擁有多家網紅打卡店，像是：「藍法師」、「熊小美的下午茶」、「行走的徐州」、彭城有禮文創「手創者手工場」、「雲龍茶館」等等。

作為徐州第一熱門打卡美拍景點，回龍窩聚集多家徐州道地美食、知名店鋪來次開設分店，早餐到「許老八包子鋪」吃羊肉煎包、羊肉鍋貼、羊肉蒸包，搭配店家自製辣油再來碗湯，絕！上「許記家傳」大啖老字號徐州菜，喜歡異國料理的可以試試「良椰」，來自台灣的名店「鮮芋仙」品嘗美味甜點！

回龍窩街區定位為「回龍窩漫生活」，以緩慢悠閒的步調體驗融合古今的徐州。古風歷史老街區將傳統文化與現場活動、體驗結合，年度規劃多場主題特色活動，結合創意藝術市集、時尚演藝、趣味體驗、文藝展出，成功吸引數百位集市攤主共襄盛舉，同時也為800多家徐州本土原創品牌提供了絕佳平台。

這裡不是西安～老徐州穿漢服美拍超夯

江蘇坐擁多座懷舊古城，無數美拍絕讚場景，但徐州卻很不一樣！特別是來到「老徐州歷史文化風貌街區」回龍窩，恍惚間以為來到西安，這裡不是西安，這裡是最能體現漢代文化的徐州。

穿越千古，老街處處可見換上亮麗古裝漢服的俊男美女小姊姊們，形成了今日徐州最美麗的一道風景線......。雖說古城老街為清朝建築風，文化底蘊、城市血液裡流淌的是大漢文化，正所謂「強漢盛唐」，中國人稱作漢族，講的是漢語，穿的叫漢服。

回龍窩歷史街區美拍場景多多，最經典的首推近5000盞國風燈籠，繽紛典雅超吸睛，高高掛起的一片燈籠海，怎麼拍都美！所有燈籠採原創設計，結合徐州文化元素，從樣式、色彩、尺寸到材質精心雕琢，結合市樹銀杏、市花紫薇、兩漢文化、山水文化、民俗藝術、特色方言等，創造出20多款樣式、50多種圖案，專屬於徐州特色的國潮燈籠。

在懷舊氛圍濃厚的歷史古街，白日悠閒，入夜後點起國風燈籠，成了網路瘋傳的徐州網紅打卡名場景。愈夜愈美麗的回龍窩被打造城徐州的「不夜城」，夜幕低垂，回龍窩燈火通明、張燈結綵，更顯老徐州魅力。

「行走的徐州」城市文創、人氣商品伴手禮

徐州知名城市文創品牌「行走的徐州」特別將徐州的城市歷史、文化、美食等元素設計成特色文創產品，以兩漢文化、山水文化、民俗文化為創意發想，開發出多元商品，成為古稱「彭城」的徐州最佳的特色伴手禮。

人氣熱賣商品│銅鸞鳥手持銅鏡（人民幣79元），仿製徐州博物館的唐朝寶物，立體雕刻鸞鳥、蓮花，華麗典雅，美極了！水水必備！

人氣熱賣商品│徐州的風物詩立體雕刻黃銅書籤（2個1組/人民幣75元），多種圖案都好美好美！讓天秤座猶豫不決，文青來到現場，小心，恐忍不住全掃！

人氣熱賣商品│打卡必嚐「一口嚐下千古龍飛地」的三色徐州文創雪糕、徐州限定「一口穿越彭城讓味蕾瘋狂打call」的彭城慕斯蛋糕。

人氣熱賣商品│「四序之詩金屬冰箱貼」（人民幣38元），春天的放鶴亭、夏天的雲龍湖、秋天的戲馬台、冬天的回龍窩，也太美太精緻了吧！

人氣熱賣商品│兩漢寶藏研究室的文創磁鐵以徐州歷史、文化亮點來設計，好看又實用。

彭城有禮文創「手創者手工場」

彭城有禮文創「手創者手工場」為回龍窩歷史文化街區的非遺文化網紅打卡勝地，空間布置得古色古香，好些美拍場景，並提供編織、刺繡、皮製、石頭畫、黏土、香包、編織、布藝、陶藝、油畫、團扇畫、烙畫、剪紙等各種創意DIY體驗，輕鬆體驗手作魅力。

中國大陸對於保存文化財產不遺餘力，像是豐富多元的非遺文化，繽紛多彩！徐州作為兩漢文化發源地，非遺項目種類繁多，像是：徐州香包、徐州剪紙、徐州梆子、江蘇柳琴戲、徐州琴書、豐縣糖人貢、邳州紙塑獅子頭、邳州跑竹馬、徐州鼓吹樂等等。「手創者手工場」召集了多位非遺傳承者來當老師，傳授大家體驗非遺之美、手作之美。

我們這回體驗了香包、剪紙和拓印，在非遺老師李躍華（香包）、劉曉莉（剪紙）、李立秋（拓印）的指導下，順利完成了3種非遺體驗，也太好玩了吧！

李躍華老師，徐州市非物質文化遺產項目代表傳承人，工藝美術師，生於1959年。作為徐州市早期非遺項目傳承人，潛心鑽研香包20多年，擅長色彩配置，技藝手法純熟，還有獨家配方的香料唷！徐州香包以新、奇、美、真為特色，形狀敦實淳樸，色彩對比強烈，立體造型栩栩如生，有較高的觀賞、收藏價值。

劉曉莉老師，國家級非物質文化遺產剪紙代表性傳承人，她剪紙不用畫圖，無需描樣，信手拈來就是一片錦繡。徐州剪紙作為民間美術，廣泛分布於邱州、新沂、沛縣、豐縣、雲龍區、鼓樓區、泉山區、賈汪區等地，尤其集中分布於邱州市大部分鄉鎮、新沂市河溝鎮及沛縣敬安鎮。

重點是，這些國寶老師們很會教，以簡單易懂的方式讓大家很有成就感地完成徐州非遺手作，體驗老祖宗傳承下來的徐州寶藏。