老婆的生日到了！除了送禮物、看電影之外，吃大餐是一定要的。今年要吃什麼呢？老婆想都不想，直指「鬥牛士經典牛排-長安店」，我很好奇原因何在？原來老婆非常懷念在「鬥牛士」大口吃肉的往事，所以一得知「鬥牛士經典牛排-長安店」為了歡慶林口店即將開幕，推出超值雙拼+58元，就能升級超值三拼的活動，便迫不及待想來大快朵頤。

我和老婆任教的學校，就在「鬥牛士經典牛排-長安店」附近，到了期末教師會，常常都會選擇來此聚餐，因為這裡肉品質量好，價位合理，用餐環境也不錯，整體 C/P 值很高。我也常在園遊會後，帶著學生來這裡舉行慶功宴，因為這裡有 20 多種冷熱飲料吧，可以無限暢飲。還有可無限享用的雞蓉玉米濃湯、牛肉蔬菜湯，以及小朋友最愛的冰淇淋、霜淇淋等，最適合正值發育期，很會吃的高年級同學，再大的胃量，也能吃得很滿足。

「鬥牛士-長安店」位於中山女中附近，從南京復興站 2 號出口，步行 7 分鐘即可抵達。若是開車前來，可將車停在中山女高前面，建國高架道路下停車場，交通很方便。

餐廳在二樓，但樓下有鮮明的招牌，樓梯間燈火通明，很好辨認。拾級而上，還沒走進餐廳，牛排的香味就撲鼻而來。

「鬥牛士」於 1983 年創立，「長安店」正是品牌創始店，到如今已經是超過 40 年的老店了。經過這麼多年的同業競爭，也經歷疫情的嚴峻考驗，「鬥牛士-長安店」不但屹立不搖，而且還能開枝散葉，分店從台北開到台南，憑藉的正是＂ 用料上選、調理精心、與客真誠相待＂的信念，以及用熱情揮灑廚藝，讓每一個顧客的每一次用餐，都像體驗一場味蕾饗宴的鬥牛士精神。

牛排要好吃，牛肉的品質是關鍵，「鬥牛士」嚴選美國 CAB 檢定合格的牛肉，每一塊都是上等的原塊肉，這就是「鬥牛士」讓內行的客人一吃成主顧的主因。

長安店格局方正，面積相當大，用餐區大多採用卡式沙發設計，坐起來隱定舒服，而且具有私密性，用餐時也比較不會受到鄰座的干擾。在照片的最內側，還有一個類包廂，為什麼說是類包廂？因為這一區最多可以容納 24 人，如果你們有足夠的人，不用包廂費、不用低消，就可以包下整區，開同學會或是公司聚餐都很適合。

木質調的裝潢，既有美式餐廳粗獷豪邁的調性，也有家庭餐廳的溫馨氣氛。

想痛快的大口吃肉，飲料絕對不能少，冷料吧裡冷熱飲兼備，種類繁多。

HERSHEY'S 冰沙，有芒果、摩卡巧克力兩種口味，冰涼透頂；芭芒柳、可爾必思、金桔檸檬漾、日式煎茶，都是百喝不膩的古早味；還有歡樂時光絕對不能少的百事可樂飲料機，百事可樂、七喜汽水、檸檬紅茶、橘子汽水、激浪汽水，應有盡有。

天氣漸漸冷，不喜歡喝冰的？那就來杯馬玉山紅豆牛奶、馬玉山杏仁茶，或是經典奶茶，香濃甜蜜，營養又好喝。還有美式咖啡、義式濃縮咖啡、摩卡、拿鐵、卡布奇諾、熱牛奶、熱可可、巧克力牛奶，大人、小孩的喜好，通通照顧到了。算一算，光是這區，飲料已經超過 20 種，全部無限暢飲，是不是很有誠意？

老闆顯然覺得光有飲料吧，誠意還不夠，所以再加碼端出更多好料，就是要讓你吃飽喝足。

在台灣吃牛排，玉米濃湯是標配，高級一點的還會有牛肉湯，這裡兩種都有，而且想喝幾碗都沒問題。

別家牛排店強調的是玉米湯有多濃，殊不知原料全是玉米粉，喝完喉嚨總會卡卡的不舒服。「鬥牛士」的玉米湯不一樣，不只看得到整顆玉米原粒，還加入雞肉，直接升級為雞茸玉米濃湯。飽滿的玉米粒，每一顆咬下去都會爆漿，加上嫩香好咀嚼的雞茸，每一口都是好滋味。

牛肉湯也不是撈半天看不到幾片肉的清湯，而是隨便舀一勺都有滿滿的洋蔥和牛肉。洋蔥和牛肉經過長時間的燉煮，洋蔥釋出無比甘甜的滋味，牛肉也變得軟嫩香甜，這碗牛肉蔬菜湯，有讓人一喝就停不下來的魔力。

有人說：「醬汁是牛排的靈魂」，我覺得醬汁更像味覺的魔術師，同樣的肉品，加上不同的醬汁，就會有截然不同的味道。例如牛排，加蘑菇醬和黑胡椒醬，或者只蘸海鹽，口感大不同，但是傳統的牛排大都只能加一種醬，所以點餐的時候，就是天人交戰的時候，因為難以抉擇。既然如此，那何不多做幾種醬，讓消費想什麼醬，就有什麼醬？

基於這樣的理念，「鬥牛士」的師傅，每天不厭繁瑣，新鮮現做各種醬汁。黑胡椒醬是先將洋蔥爆香，再加入磨碎新鮮胡椒粒大火翻炒，帶有蔬果的鮮甜及黑胡椒特有的辛辣，搭配台式牛排，堪稱絕配。紅酒蘑菇醬以新鮮番茄為基底，加入大量蘑菇和義式香料熬煮而成，微酸的紅酒增加不同層次，適合喜歡清爽口味的朋友。蒜蓉醬則是將手切蒜碎與現磨蒜泥，加入醬油、糖及獨家秘方調製而成，台味十足。

我最滿意的是，一般牛排店的醬汁都會加入太白粉勾芡來增加濃稠度，但「鬥牛士」的醬汁濃度，則是來自於大量的真材實料，濃而不稠，更健康。

除此之外，梅林醬、牛排醬、辣椒醬、番茄醬也一應俱全。這區另有菊花普洱茶、包種茶、紅茶、金萱茶，四種茶包可供沖泡。

吃完熱熱的排餐，最後一定要來幾球冰淇淋消火，香草、花生、巧克力、香檳葡萄，四種口味任你吃。

最後再來一支日本超人氣的芒果霜淇淋，濃郁香甜，多吃幾支就回本，堪稱完美。

副食看完，來看正餐的菜單吧！溼式熟成的頂級牛排是牛肉控的最愛，千元有找就可以吃到 400 克美國頂級肋眼牛排，經典牛排更只要 468 元就可以吃得到。

我不只喜歡牛排，也喜歡海鮮和雞排，超值雙拼和老饕雙拼，牛、豬、雞、海鮮 6 選 2 ，應該更適合我。

事實上我們就是沖著這個活動而來，為了歡慶 11 月中旬，即將在「昕境廣場」 3F 開幕的「鬥牛士經典牛排-林口店」，即日起~11/29 的平日，來店點 468 元的超值雙拼套餐，就可以用 58 元的銅板價，在＂雞腿排、豬排、墨魚、烤魚排＂中任選一種，升級為超值三拼，現賺 100 元！

這麼好康的優惠，不點可惜！最終我們點了一份超值三拼、一份老饕雙拼，再加點一份炸物拼盤。

如果你是附近的上班族，午餐沒有太多時間，還有經濟實惠的平日午間特餐可以選。最低只要 258 元，就可以讓你飽到隔天，直接把晚餐錢省下來，絕對是小吃族吃巧又吃飽的最好選擇。

看完菜單準備點餐了，「鬥牛士」現在已經支援手機掃碼點餐，當然也可以直接跟服務生點餐。

點好餐後，最先上桌的是蔬菜沙拉，可以搭配的醬汁有＂千島、凱薩、和風＂三種。

生菜的品質很棒，看起來很新鮮，吃起來脆甜飽水，不管加什麼醬都好吃。

現烤的餐包也是套餐附贈，熱騰騰的上桌，香味撲鼻。不過吃的時候要小心，因為內餡的爆漿程度很可怕，既多且燙。老婆一時不察，剛剝開，就被爆出來的奶油弄得滿手都是，狼狽到不肯讓我拍照。所以，最好等稍涼後，再小心撥開，享受又軟又香，流沙滿口的甜蜜感。

我很喜歡「鬥牛士」的炸物，第一次吃就愛上了，每次來必點。但是四種炸物我都喜歡，既然如此，那就點炸物拼盤，來個通吃。

炸物人人愛，但要炸到表面乾爽不油膩，裡面還保持滑嫩多汁就需要功夫，這就是我特愛「鬥牛士」炸物的原因。薯條外脆內鬆綿，大勝麥叔叔軟趴趴的口感。雞塊香脆可口，沒有腥味、沒有筋，不會吃到奇怪的結節塊。雞翅其實很考驗炸功，如果炸過頭，二節翅會變得乾癟硬韌，根本不能吃；幸好「鬥牛士」的廚師炸得好，連翅尖也能啃得乾乾淨淨。雞腿的皮最好吃，裹粉薄而脆，不會吸太多油，吃起來有油潤感，但沒有油膩感。腿肉很多汁，可以放幾分鐘再吃，以免豐沛的油汁燙了嘴。

超值三拼上桌了，餐盤的熱度足夠保溫，但不會吱吱作響。因為如果鐵盤太燙，牛排會很快變過熟，咬感和風味都會大打折扣。也沒有直接淋上醬汁，不會有上菜時，得趕快拿紙巾遮掩，以免醬汁噴得滿身都是的問題。

這份超值三拼，我們選了經典牛排、香烤墨魚、去骨雞腿排，加上配菜，把整個鐵盤擠得滿滿不說，都得互相重疊才放得下，視覺效果超震撼！

烤墨魚又大又厚，肉質鮮甜，口感彈牙，帶著天然的鹹香，每一口都是滿滿的海味，不用額外蘸醬就好吃。

經典牛排超厚，我擔心會不會切不動？沒想到下刀之後發現不需用力，就可以輕鬆分割，主要的原因就是沒有惱人的筋膜。咬起來柔軟多汁，牛味十足，五分熟的肉質，軟嫩度剛剛好。沾點桌上備有的玫瑰鹽，更能提味，重口味的朋友，可以搭配胡椒醬一起吃，又香又辣的滋味，會讓你大呼過癮。

雞腿肉煎得極好，油亮金黃的色澤引人垂涎，上面灑了超多芝麻，香味多了一層。我喜歡這塊雞腿排，沒有皮下噁心的脂肪，肉質又嫩又滑，而且顯然經過浸漬，相當入味。建議搭配紅酒蘑菇醬一起食用，香氣更迷人。

老饕雙拼的肉品有 6 種選擇，菲力牛排、油封鴨腿、松阪豬排、大比目魚 ( 格陵蘭扁鱈 ) 、海大蝦 2 尾、北海道干貝 6 顆，6 選 2。我愛海鮮，所以挑了大比目魚和海大蝦。

我超喜歡吃魚，在各式餐廳吃過的比目魚無數，但說實在，這魚一端出來，就有點嚇到我，讓我不禁懷疑這真的是比目魚嗎？因為一般餐廳看到的比目魚，都是輪切狀的，印象中完全沒有看過這麼厚、這麼大，又沒有刺的比目魚！

海大蝦也超大，光看牠屈身在盤中，還露出一大半的樣子，就知道尺寸驚人。廚師很貼心，事先把蝦身部分的蝦殼剝掉，吃起來十分方便。

大比目魚生長於格陵蘭純淨海域，所以別稱格陵蘭扁鱈，富含珍貴的 Omega - 3 脂肪酸， 對人體健康大有幫助。雪白的肉質非常細緻，師傅將這塊魚的魚皮煎到微焦，豐富的油脂散發出濃郁的香味，口感之佳讓我們讚不絕口！

海大蝦的品質也令我十分滿意，咀嚼時，從齒間傳來的 Q 彈感，從蝦肉中滲出的甜美汁液，在在都讓我無從挑剔。

吃完大餐，每種冰淇淋都來一球，甜甜蜜蜜，好滿足！

「鬥牛士經典牛排-長安店」總是不會讓我們失望，吃了幾十年，品質一直維持得很好，不會因為物價飛漲，就改用次等的肉品。今天我們吃到的，不管是經典牛排、去骨雞腿肉、香烤墨魚、大比目魚、海大蝦，每一種都吃得出是經過精挑細選的高級貨。廚師的水準也沒有退步，從排餐、醬汁、湯品的美味，就能感受到料理的用心。要說這幾十年來有什麼變化？應該就是用餐的環境越改越舒適，飲料的種類也越來越多樣化了。

老婆吃飽喝足，準備走人，我請她稍等一下，因為剛上樓時，我不小心瞄到樓梯邊，開了一家小小的蛋糕店-「穀雨鳥甜點」。

「穀雨鳥甜點」主打鮮奶油戚風，造型樸實優雅，一副清新可人的模樣。櫥窗內有 1-2 人份的小戚風，也提供 6 吋、8 吋、10 吋的生日蛋糕，不過最好提前三天預訂比較保險。店內沒有內用空間，以外帶為主，部分品項提供有宅配服務，有需要的朋友，可以參考官網資訊。( 官網請點這裡 )

櫃台上還有全手工製作的餅乾，一包 60 ，三包 150 ，價格不貴。

既然是來慶祝生日，儀式感一定要做足，買個蛋糕吧！不想吃太甜，就選「鐵觀音小戚風」。

近距離看，小巧的奶油花頗為可愛，奇怪的是外圍有 6 顆從未在其他蛋糕中看過的南瓜子。查了一下官網，才知道概念來自台灣人喝茶配瓜子的日常習性，巧思獨具。

一入口，鐵觀音的天然茶香立刻瀰漫整個口腔、鼻腔，法國總統牌動物性鮮奶油，清爽不油，空氣感十足；蛋糕體採用日本鑽石低筋麵粉，綿密鬆軟。兩者在口中交融，絲滑的口感讓人著迷！

「穀雨鳥甜點」除了用料高級，口感好，採用低糖配方，甜而不膩更令我激賞。如果你正在找好吃又健康的生日蛋糕，「穀雨鳥甜點」推薦給您！

🎀鬥牛士經典牛排-長安店🎀

🏡聯絡地址：台北市中山區長安東路二段169-12號2樓

☎️聯絡電話：02-2740-6660

🕐營業時間：11:00-21:30

👉官網：https://www.bullfight.com.tw/

👉FB：https://www.facebook.com/BFC1983/

👉inline訂位：https://inline.app/booking/-MAZUwem_B2ySlgxndfU:inline-live-1/-MAZUwijqFNgBbXrndeM?language=zh-tw

